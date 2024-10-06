Гениальное решение для крошечной кухни: этот трюк от дизайнеров сэкономит вам квадратные метры

Чем меньше пространство вы имеете на кухне, тем более продуманные решения нужны. Обычно кухонный остров ставят посреди просторной кухни, но при правильном подходе он может стать спасителем небольших помещений. Telegraf со ссылкой на livspace.com рассказал, как его можно использовать.