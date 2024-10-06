Гениальное решение для крошечной кухни: этот трюк от дизайнеров сэкономит вам квадратные метры(1)
Чем меньше пространство вы имеете на кухне, тем более продуманные решения нужны. Обычно кухонный остров ставят посреди просторной кухни, но при правильном подходе он может стать спасителем небольших помещений. Telegraf со ссылкой на livspace.com рассказал, как его можно использовать.
Почему следует выбрать кухонный остров вместо традиционного стола?
Кухонный остров сочетает в себе функции рабочей поверхности и обеденного стола, что позволяет сэкономить место. На острове можно разместить варочную поверхность, мойку, дополнительные шкафчики для хранения посуды и продуктов — или разместить это все на фартуке и использовать остров как стол.
Как сделать кухонный остров обеденным столом?
Оптимальная высота столешницы для сидения – 91 см, а для стояния – 100 см. Размер острова зависит от размера вашей кухни. Главное, чтобы он был достаточно велик для приготовления пищи и размещения нескольких человек.
Остров можно использовать в качестве рабочей поверхности, обеденного стола, барной стойки. Это отличное решение для небольших кухонь.