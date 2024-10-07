Проверьте себя: 10 цветов, которые обязательно должны быть в доме у холерика

Такая эмоциональная активность сильно истощает их ресурсы в течение дня. Вечером им важно восстановить силы и отдохнуть в спокойной обстановке, а создать ее можно, используя в интерьере подходящие цвета. Какие — рассказала мастер цвета, креативный консультант магазинов „Мастерская Dulux“ Елена Теплицкая.

Какие цвета выбирать для интерьера, если вы — холерик

Основной задачей интерьера для холерика является создание умиротворяющей атмосферы, в которой он сможет расслабиться и набраться сил. Основные цвета для такого интерьера должны быть холодными и пастельными. Лучше всего подойдут голубые, зеленые и бирюзовые оттенки, которые помогают снизить эмоциональное напряжение. Эти цвета создают ощущение прохлады, гармонии и природного спокойствия, что особенно важно для людей с ярким и активным темпераментом.

Также порадуют холерика сочетания холодных и теплых оттенков. Например, голубой в сочетании с лимонно-желтым, бирюзовый с терракотовым или зеленый с персиковым. Эти комбинации способствуют расслаблению, но при этом не выглядят скучно.

Однако полностью избегать ярких цветов не стоит. Холерику нужны цветовые акценты, которые будут поддерживать его энергетический тонус. Например, бордовая ваза или оранжевый плед могут стать теми яркими элементами, которые будут радовать глаз, но не перегружать эмоционально.

Если говорить о красных оттенках, которые в первую очередь ассоциируются с темпераментом холерика, то лучше всего выбрать его холодные варианты, например, оттенок фуксии. Этот цвет сочетает в себе энергию красного и спокойствие синего, создавая гармоничный баланс. Также подойдут холодные розовые оттенки.

Каких цветов лучше избегать?

Холерикам не рекомендуется окружать себя слишком насыщенными и темными цветами. Красно-кирпичные, глубокие черные или обилие серых оттенков могут вызвать чувство переутомления и даже подавленности.

Важно помнить, что холерик из-за своей особенно яркой реакции на все эмоциональные раздражители может устать от избытка ярких цветов, поэтому их использование должно быть ограничено и сбалансировано.

Итоги

Интерьер холерика должен быть тщательно продуман с точки зрения цветовой палитры. Холодные пастельные цвета помогут ему расслабиться, а яркие акценты поддержат его энергичность и позитивный настрой.

Главное — не переборщить: чем ярче мир вокруг, тем интенсивнее реакция холерика, а значит, сильнее его усталость. Правильное сочетание цветов, наоборот, поможет холерику восстановить свои силы после насыщенного дня.