ФОТО | Туалет у входной двери, кровать на кухне – такого жилья вы еще не видели

Объявление об аренде находится на портале Aruodas.lt. В нем сообщается об аренде жилья на ул. Капсу, в Науининкай, площадь жилья 11 кв.м.

Однако внимание пользователей привлекла не столько площадь, сколько планировка квартиры. На фото видно, что туалет и душевая не отделены от остальных зон, а кровать стоит рядом с кухонной мебелью.

„Вот это мини-юбка!!! Если вы к коридору относитесь как к коридору, а к туалету, как к туалету, то с инженерными решениями и творческим мышлением у вас все плохо. Это не коридор – это квартира, апартаменты, сокровище! Набирайтесь опыта, сделайте из двух комнат пять! Гости не будут метаться по всей квартире и не будут спрашивать, робко краснея, скажите, извините, где у вас этот ... домик для гномика или девчачья комната. Тут вы не заблудитесь“, – написала в Facebook журналистка Юрга Балтруконите.

Пользователи Facebook отреагировали на этот комментарий. Одни писали, что квартира им напомнила малогабаритные японские квартиры, другие удивлялись.

Delfi обратился за комментарием к маклеру Дайнюсу Белинису. По словам собеседника, таких маленьких квартир в Вильнюсе немного, а в конкретном доме есть пять квартир такой площади. На вопрос, почему душ и туалет не отделены от остального пространства, Белинис сказал, что это не сделали, чтобы не сужать помещение.

„Видите, душевая почти упирается в дверь. Можно было бы играть с занавесками, но решили оставить, как есть. <...> Из экономии места“, – сказал Белинис.

Он прибавил, что проход между кроватью и кухней составляет 50 см. Белинис сказал, что квартирой интересовались несколько человек, но пока она не сдана.

Аренда квартиры стоила бы 259 евро.