До и после: дизайнер IKEA пребразила кухню-гостиную для молодой семьи(2)
Для семьи совмещенная гостиная и кухня – обычно место, где вместе проводят больше всего времени. Это пространство должно выполнять ряд важных функций: быть зоной отдыха для просмотра телевизора, чтения книг или совместного времяпрепровождения всей семьей, а также кухней и столовой. Молодая семья, занимавшаяся ремонтом своего жилья, столкнулась с вызовом – как объединить все эти функции в небольшом пространстве, создав при этом достаточно места для хранения множества вещей. Дизайнер интерьеров помог семье и поделился ценными советами.
Дизайнер интерьеров IKEA Сялли Прейтoф взялась за задачу обновления кухни и гостиной в многоквартирном доме в Таллинне. По ее словам, сначала важно задуматься о функциях, которые должно выполнять помещение. Например, в данном случае пространство совмещает несколько функций: это гостиная, столовая, кухня и частично даже прихожая. В результате все выбранные решения должны гармонировать по стилю друг с другом, а также обеспечивать достаточно мест для хранения, чтобы помещение всегда выглядело чистым и опрятным.
Хорошо организованное пространство – залог уютного и аккуратного жилья
Последний опрос IKEA Life at Home продемонстрировал, что почти треть жителей Эстонии считают чистый и опрятный дом главным источником душевного комфорта. Однако молодая семья из трех человек столкнулась с настоящей проблемой, особенно когда родился ребенок – места для хранения просто не хватало.
По словам дизайнера интерьеров Сялли, хотя стена между кухней и гостиной уже была снесена, это не принесло особой пользы с точки зрения хранения вещей и освещения. В квартире сильно не хватало мест для хранения: например, семья хранила бокалы для напитков в шкафу в прихожей, потому что в других местах места для них просто не было.
„В маленьком пространстве стоит использовать различные решения для хранения и многофункциональную мебель, например, выбрать тумбу под телевизор с местом для хранения вещей, журнальный столик с ящиком или диван-кровать с отсеком для хранения. Однако самое важное – использовать для хранения высоту стен, чтобы сэкономить место на полу“, - сказала дизайнер интерьеров.
Таким образом, одной из первых задач дизайнера стало планирование модульной системы шкафов. Она была спроектирована индивидуально, с учетом пространства и высоты квартиры, а также нужд семьи, и включает внутренние органайзеры, подходящие не только для хранения одежды. Другая высокая система хранения была выбрана для обеденной зоны.
„Сочетание стеклянных дверей с непрозрачными позволяет скрыть предметы, которые мы не хотим показывать, и выставить на показ те, которыми мы гордимся“, - отметила специалист по интерьеру.
Открытая кухня требует компактных решений
Дизайнер интерьеров отметила, что наиболее распространенная ошибка при меблировке небольшой квартиры – не использовать все доступное пространство. В данном случае на стенах было достаточно места, чтобы добавить ряд дополнительных шкафов. Также дизайнер спланировала кухонный остров со шкафами, чтобы создать больше мест для хранения и приготовления пищи, а также несколько мест для сидения с другой стороны. Кроме того, такое решение отделяет кухню – по крайней мере, визуально – от остальной части комнаты.
Для создания кухонного острова дизайнер интерьеров выбрала узкие напольные шкафы, которые предоставляют больше пространства для хранения, но при этом не занимают слишком много места.
Естественные и светлые тона для открытых пространств
По словам дизайнера интерьеров, для открытых пространств важно выбирать мебель однородных и светлых тонов – они делают пространство визуально просторнее. Интерьер можно оживить и с помощью различных акцентных украшений.
„Для гостиной и столовой я выбрала мебель с деревянным шпоном, что выглядит особенно уютно, ведь мечтой семьи был светлый дом в скандинавском стиле. Мебель и аксессуары из натуральных материалов в теплых землистых тонах „согревают“ пространство, а мягкие голубые акценты придают ему живости“, - рассказала Сялли Прейтoф.
В качестве хитрости, чтобы визуально увеличить пространство, дизайнер интерьера рекомендует использовать зеркала – даже в неожиданных местах. Например, на стене возле обеденного стола. Зеркала визуально увеличивают комнату и красиво играют со светом.
Кроме того, для экономии места в небольших помещениях рекомендуется использовать раздвижные столы. Большой стол занимает слишком много места, а раздвижной можно легко раскрыть к приходу гостей.