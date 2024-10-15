До и после: дизайнер IKEA пребразила кухню-гостиную для молодой семьи

Дизайнер интерьеров IKEA Сялли Прейтoф взялась за задачу обновления кухни и гостиной в многоквартирном доме в Таллинне. По ее словам, сначала важно задуматься о функциях, которые должно выполнять помещение. Например, в данном случае пространство совмещает несколько функций: это гостиная, столовая, кухня и частично даже прихожая. В результате все выбранные решения должны гармонировать по стилю друг с другом, а также обеспечивать достаточно мест для хранения, чтобы помещение всегда выглядело чистым и опрятным.

Хорошо организованное пространство – залог уютного и аккуратного жилья

Последний опрос IKEA Life at Home продемонстрировал, что почти треть жителей Эстонии считают чистый и опрятный дом главным источником душевного комфорта. Однако молодая семья из трех человек столкнулась с настоящей проблемой, особенно когда родился ребенок – места для хранения просто не хватало.

По словам дизайнера интерьеров Сялли, хотя стена между кухней и гостиной уже была снесена, это не принесло особой пользы с точки зрения хранения вещей и освещения. В квартире сильно не хватало мест для хранения: например, семья хранила бокалы для напитков в шкафу в прихожей, потому что в других местах места для них просто не было.

„В маленьком пространстве стоит использовать различные решения для хранения и многофункциональную мебель, например, выбрать тумбу под телевизор с местом для хранения вещей, журнальный столик с ящиком или диван-кровать с отсеком для хранения. Однако самое важное – использовать для хранения высоту стен, чтобы сэкономить место на полу“, - сказала дизайнер интерьеров.

Таким образом, одной из первых задач дизайнера стало планирование модульной системы шкафов. Она была спроектирована индивидуально, с учетом пространства и высоты квартиры, а также нужд семьи, и включает внутренние органайзеры, подходящие не только для хранения одежды. Другая высокая система хранения была выбрана для обеденной зоны.