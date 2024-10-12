Эксперт назвала место, куда нельзя ставить орхидеи: „сгорят“ за считанные часы
Неверно выбранное место для орхидеи может погубить растение очень быстро. Популярный создатель контента на YouTube - MissOrchidGirl - предостерегла цветоводов от размещения орхидей под прямыми солнечными лучами, пишет „УНИАН“ со ссылкой на express.
Девушка говорит, хрупкие листья орхидей могут сгореть всего за несколько часов.
„Поместите их в яркой тени, пока не выясните, сколько прямого солнца нужно вашей орхидее, если вообще нужно“, - советует эксперт.
По ее словам, не все орхидеи могут переносить солнечный свет, и некоторые виды более подвержены повреждению солнцем, чем другие.
Девушка предлагает новичкам размещать орхидеи в ярком, но затененном месте, пока они не узнают, сколько прямого солнечного света может выдержать их конкретная орхидея.
Помимо освещения, для выживания орхидей решающее значение имеет полив, говорит MissOrchidGirl. Вода, которая собирается между листьями, может привести к гниению.