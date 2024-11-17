Как высушить вещи, чтобы они не пахли плесенью: неожиданный совет эксперта
Во время осенне-зимнего периода возникает проблема сушки вещей, ведь из-за снижения температуры одежда не может нормально высушиться, в результате чего она может пахнуть плесенью и другими неприятными запахами. Поэтому пользовательница TikTok Энн Рассел рассказала, как правильно высушить вещи, чтобы они имели приятный аромат, пишет „УНИАН“ со ссылкой на Mirror.
По словам эксперта, вещи нужно складывать „аккуратно“ и „не слишком плотно“, а также ставить вентилятор возле места, где они сохнут.
„Все сложено аккуратно, и причина в том, что когда вентилятор поднимается вверх, воздух проходит сквозь него, он должен иметь возможность двигаться, испарять воду. Если одежда слишком плотная или свернутая, она не сможет избавиться от воды, и тогда она будет пахнуть“, - заметила Рассел.