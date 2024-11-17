Как высушить вещи, чтобы они не пахли плесенью: неожиданный совет эксперта

По словам эксперта, вещи нужно складывать „аккуратно“ и „не слишком плотно“, а также ставить вентилятор возле места, где они сохнут.

„Все сложено аккуратно, и причина в том, что когда вентилятор поднимается вверх, воздух проходит сквозь него, он должен иметь возможность двигаться, испарять воду. Если одежда слишком плотная или свернутая, она не сможет избавиться от воды, и тогда она будет пахнуть“, - заметила Рассел.