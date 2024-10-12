Останется только протереть: хитрый трюк для быстрого мытья засохшей микроволновки(1)
Устаревшие пятна и жир могут принести массу неприятностей, если просто начать мыть микроволновку. Однако эксперт по уборке Даг Роджерс рассказал nbcnews.com. По его словам, все, что вам понадобится – немного эфирного масла лимона, пишет Telegraf.
Как мыть микроволновку?
Лайфхак очень прост – цитрусовое масло поможет „распарить“ грязь, после чего останется только протереть. Просто добавьте 15 капель эфирного масла лимона в миску, пригодную для использования в микроволновке. Налейте туда же полтора стакана воды.
Миску поставьте в микроволновку и грейте на высокой мощности в течение 5-10 минут. Лимонная пара будет конденсироваться на внутренних стенках и потолке вашей микроволновки и разъедать грязь. После завершения просто вытрите размягченное загрязнение губкой.
Вот и все – лайфхак простой, но очень действенный.