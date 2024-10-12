Полезные советы
12.10.2024, 08:07

Останется только протереть: хитрый трюк для быстрого мытья засохшей микроволновки

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Pixel-Shot | Shutterstock

Устаревшие пятна и жир могут принести массу неприятностей, если просто начать мыть микроволновку. Однако эксперт по уборке Даг Роджерс рассказал nbcnews.com. По его словам, все, что вам понадобится – немного эфирного масла лимона, пишет Telegraf.

Как мыть микроволновку?

Лайфхак очень прост – цитрусовое масло поможет „распарить“ грязь, после чего останется только протереть. Просто добавьте 15 капель эфирного масла лимона в миску, пригодную для использования в микроволновке. Налейте туда же полтора стакана воды.

Миску поставьте в микроволновку и грейте на высокой мощности в течение 5-10 минут. Лимонная пара будет конденсироваться на внутренних стенках и потолке вашей микроволновки и разъедать грязь. После завершения просто вытрите размягченное загрязнение губкой.

Вот и все – лайфхак простой, но очень действенный.

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