Прекратите тратить электроэнергию зря: простейшие способы сократить счета за свет

Как экономить электроэнергию дома

Полностью выключайте электроприборы после использования. Многие электроприборы остаются в режиме ожидания, когда их не используют, и продолжают потреблять электричество. Например, телевизоры, компьютеры и микроволновки часто имеют горящие индикаторы, сигнализирующие, что устройство все еще подключено к сети. Этот „спящий“ режим, хотя и потребляет мало энергии, в долгосрочной перспективе может привести к значительным затратам. Решение: выключайте приборы полностью после использования, не оставляйте их в режиме ожидания, советует Merkur .

Отключайте зарядные устройства от розетки. Многие не знают, что зарядные устройства продолжают потреблять энергию, даже когда в них не подключено устройство. Если оставить зарядку в розетке после того, как телефон или планшет зарядился, ток будет продолжать течь по цепи, что приведет к ненужным затратам. Чтобы избежать этого, просто отключайте зарядное устройство от сети, когда оно не используется.

Используйте отключаемые удлинители. Если у вас есть несколько устройств, подключенных в одном месте (например, компьютер, принтер, монитор и лампа), разумным решением будет использовать удлинитель с подсвеченным переключателем. Такой удлинитель позволяет одним щелчком выключить все подключенные устройства. Подсвеченный переключатель также является удобным напоминанием о том, что электричество все еще расходуется. Этот подход удобен и эффективен, особенно если у вас дома много техники.

Выбирайте энергосберегающие устройства. При покупке новых электроприборов обращайте внимание на их энергоэффективность. Современные модели часто оснащены функцией полного отключения или энергосберегающим режимом, который автоматически минимизирует расход энергии, когда устройство не используется. Выбирая такие устройства, вы можете существенно уменьшить затраты на электроэнергию в долгосрочной перспективе.