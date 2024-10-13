Не отрывайте плодоножку и не мойте: как правильно собирать и хранить яблоки на зиму
Как подготовить яблоки к хранению
Выберите для хранения зимние твердые сорта яблок. Когда собираете фрукты с дерева, не отрывайте их плодоножку, это предотвратит гниение плодов. Когда собираете яблока и готовите их к хранению, не нужно их бросать и ударять, старайтесь аккуратно складывать плоды, чтобы не повредить их.
После того, как собрали яблоки с деревьев, оставьте их в прохладном помещении на 10-14 дней. За это время на фрукта проявятся дефекты, если они есть и вы сможете легко их отсортировать. Для хранения подойдут только целые и неповрежденные плоды.
Как правильно хранить яблоки
Хранить яблоки нужно при температуре не выше +4°С и не ниже -1°С. Влажность воздуха 90%.
Нельзя мыть яблоки перед тем, как отправлять их на длительное хранение. Сделать это можно будет непосредственно перед употреблением.
Разные сорта фруктов лучше хранить отдельно друг от друга.
Для хранения яблок подойдут картонные коробки или деревянные ящики.
Выкладывать фрукты в ящики нужно плодоножкой вверх, можно в два слоя.
Каждое яблоко можно завернуть в бумагу или пергамент, это предотвратит гниение плодов.
Можно хранить яблоки в сухом песке, выложив их так, чтобы они не касались друг друга.