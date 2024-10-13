Наш сад
13.10.2024, 13:45

Не отрывайте плодоножку и не мойте: как правильно собирать и хранить яблоки на зиму

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Firma V | Shutterstock

Наступило самое время позаботиться о том, как правильно хранить фрукты, чтобы они порадовали вкусом зимой. Как оказалось, не все сорта яблок подходят для длительного хранения, пишет theLime. Нужно правильно отсортировать яблоки, а также дать им время „отлежаться“, пишет Telegraf.

Как подготовить яблоки к хранению

Выберите для хранения зимние твердые сорта яблок. Когда собираете фрукты с дерева, не отрывайте их плодоножку, это предотвратит гниение плодов. Когда собираете яблока и готовите их к хранению, не нужно их бросать и ударять, старайтесь аккуратно складывать плоды, чтобы не повредить их.

После того, как собрали яблоки с деревьев, оставьте их в прохладном помещении на 10-14 дней. За это время на фрукта проявятся дефекты, если они есть и вы сможете легко их отсортировать. Для хранения подойдут только целые и неповрежденные плоды.

Как правильно хранить яблоки

  • Хранить яблоки нужно при температуре не выше +4°С и не ниже -1°С. Влажность воздуха 90%.

  • Нельзя мыть яблоки перед тем, как отправлять их на длительное хранение. Сделать это можно будет непосредственно перед употреблением.

  • Разные сорта фруктов лучше хранить отдельно друг от друга.

  • Для хранения яблок подойдут картонные коробки или деревянные ящики.

  • Выкладывать фрукты в ящики нужно плодоножкой вверх, можно в два слоя.

  • Каждое яблоко можно завернуть в бумагу или пергамент, это предотвратит гниение плодов.

  • Можно хранить яблоки в сухом песке, выложив их так, чтобы они не касались друг друга.

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