Не отрывайте плодоножку и не мойте: как правильно собирать и хранить яблоки на зиму

Как подготовить яблоки к хранению

Выберите для хранения зимние твердые сорта яблок. Когда собираете фрукты с дерева, не отрывайте их плодоножку, это предотвратит гниение плодов. Когда собираете яблока и готовите их к хранению, не нужно их бросать и ударять, старайтесь аккуратно складывать плоды, чтобы не повредить их.

После того, как собрали яблоки с деревьев, оставьте их в прохладном помещении на 10-14 дней. За это время на фрукта проявятся дефекты, если они есть и вы сможете легко их отсортировать. Для хранения подойдут только целые и неповрежденные плоды.