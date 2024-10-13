Ученые выяснили, что может значительно ухудшить качество воздуха в комнате

Ученые имитировали ежедневное использование средств личной гигиены в экспериментальных установках, похожих на обычные комнаты. При этом они отслеживали качество воздуха с помощью пяти сложных измерительных приборов.

В одном тесте авторы применяли средства гигиены в обычных условиях, а во втором они вводили в воздух помещения озон. В Европе, где проводилось исследование, уровень озона повышается летом. Газ может проникать через открытые окна, а также выделяется при работе лазерных и 3D-принтеров.

В первом случае (без использования) озона из средств личной гигиены выделялось более 200 летучих органических соединений (ЛОС). Наиболее распространенными были этанол и монотерпены. Когда в воздухе присутствовал озон, его взаимодействие с ЛОС приводило к образованию и других частиц, в том числе характерных для загрязненных городских районов. При этом их концентрации были выше допустимых.

Ученые не знают, какое влияние на здоровье человека могут оказать выявленные ими вещества из средств гигиены. Некоторые данные указывают на то, что они могут проникать в легкие и кровоток. Однако нужно больше исследований.

„По моему мнению, мы до сих пор не до конца понимаем влияние этих загрязняющих веществ на здоровье, но они могут быть более вредными, чем мы думаем, особенно потому, что они применяются близко к нашей зоне дыхания. Необходимы новые токсикологические исследования“, — подчеркнул один из авторов.

До получения данных о влиянии на здоровье обнаруженных учеными веществ может быть полезно ограничить использование спреев и других средств личной гигиены рядом с детьми и пожилым людьми. Также нужно обеспечить вентиляцию или проветривание в помещениях, использовать системы очистки воздуха и ограничить попадание озона в помещения.