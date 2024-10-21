ФОТО | Осенне-зимние тренды дизайна интерьера на примере таллиннских новостроек

Смелые геометрические фигуры оживляют пространство и добавляют оформленному в традиционном стиле помещению современный, оригинальный акцент. Например, оживить помещение можно при помощи ковра со смелым геометрическим узором или ярких декоративных подушек с притягивающим взор принтом. Геометрии в помещение можно добавить и при помощи ковра оригинальной формы – такие сейчас очень популярны у дизайнеров. Незаурядным может быть узор обоев, штор или висящего на стене произведения искусства. Несмотря на огромную популярность смелых узоров и геометрических форм, они также способны быстро наскучить, поэтому их лучше добавлять в виде не очень больших элементов интерьера – декоративных подушек, скатертей, штор. Особое место геометрические формы занимают, например, в демонстрационных квартирах проекта Vektori maja .

Главным акцентным цветом этой осени дизайнеры интерьера и модельеры объявили бордовый. Любимыми цветами нынешнего осенне-зимнего сезона стали и другие теплые оттенки, такие как терракотовый и вся палитра коричнево-оранжевых цветов, горчично-желтый, оливково-зеленый, глубокий синий. Эти цвета сочетают с такими нейтральными оттенками, как бежевый, серый или белый, чтобы создать сбалансированный и гармоничный интерьер, подчеркнуть особенности акцентных цветов и создать для них спокойный фон. Не стоит забывать и о контрастах, которые позволяют цветам проявиться более ярко, например, о сочетании светлого и темного или теплого и холодного оттенков. Например, терракотовый цвет в сочетании с натуральными оттенками был использован дизайнером интерьера при планировании нового здания Luisenthali butiik .

Натуральные материалы, такие как дерево, камень, глина и стекло, всегда в моде, но в этом сезоне им уделено особое внимание. Сделайте дом уютнее, добавив в интерьер полностью деревянную или отделанную натуральным деревянным шпоном мебель. Каменные полы, столешницы, а также камины не просто красивы, но и никогда не теряют актуальности в интерьере. Материалы природного происхождения привносят в помещение тепло и уют, создавая спокойную и расслабляющую атмосферу. Натуральные материалы можно добавить в интерьер и в виде небольших аксессуаров: например, деревянные разделочные доски, стеклянная посуда или подсвечники, глиняные цветочные горшки, керамическая посуда ручной работы. Каменные столешницы и керамику ручной работы, например, использовали в интерьере квартир в проекте Lenderi aed в Пирита.

Удобство превыше всего

Комфорт в моде всегда. Мягкий диван, трендовое кресло, уютные подушки и пледы так и манят остаться дома. Когда из-за похолодания и сумрака уже не так тянет выходить на свежий воздух, начинается домашний сезон, создающие уют и комфорт мебель и аксессуары будто созданы для него. Даже если вы не планируете менять диван, можно без труда создать атмосферу уюта при помощи подушек и пледов. Удобные диваны, подушки и пледы использованы, например, в демо-оформлении квартир Парка Коцебу .

Вещи ручной работы и уникальные детали

Рукодельные изделия и уникальные детали добавляют интерьеру индивидуальности. Плетение макраме и лепка из глины – занятия не для каждого. К счастью, оригинальные (и модные) элементы интерьера можно и купить. Например, очень популярна сейчас керамика ручной работы, ведь каждый такой предмет уникален. Вазы, посуда, подсвечники создадут в доме атмосферу уюта и как нельзя лучше подойдут для зимнего сезона. Квартал Каларанна уникален уже одним своим расположением, а квартиры проекта, конечно же, заслуживают необычного оформления.

Очарование минувших дней