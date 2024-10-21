ФОТО | Осенне-зимние тренды дизайна интерьера на примере таллиннских новостроек
Осенью и зимой 2024 года в интерьере в моде нестареющая классика: натуральные материалы, теплые оттенки, удобная и качественная мебель. Акцента добавят геометрические формы и встречающиеся в природе сезонные цвета, а также уникальные предметы, найденные у бабушки дома или в магазине подержанных вещей. Руководитель по маркетингу Kinnisvara24 Мартин Матсберг выделил осенние тренды в интерьере, которые можно заметить в новых домах и проектах, к которым привлекали дизайнеров интерьера.
Натуральные материалы и текстуры
Натуральные материалы, такие как дерево, камень, глина и стекло, всегда в моде, но в этом сезоне им уделено особое внимание. Сделайте дом уютнее, добавив в интерьер полностью деревянную или отделанную натуральным деревянным шпоном мебель. Каменные полы, столешницы, а также камины не просто красивы, но и никогда не теряют актуальности в интерьере. Материалы природного происхождения привносят в помещение тепло и уют, создавая спокойную и расслабляющую атмосферу. Натуральные материалы можно добавить в интерьер и в виде небольших аксессуаров: например, деревянные разделочные доски, стеклянная посуда или подсвечники, глиняные цветочные горшки, керамическая посуда ручной работы. Каменные столешницы и керамику ручной работы, например, использовали в интерьере квартир в проекте Lenderi aed в Пирита.
Теплые и нейтральные оттенки
Главным акцентным цветом этой осени дизайнеры интерьера и модельеры объявили бордовый. Любимыми цветами нынешнего осенне-зимнего сезона стали и другие теплые оттенки, такие как терракотовый и вся палитра коричнево-оранжевых цветов, горчично-желтый, оливково-зеленый, глубокий синий. Эти цвета сочетают с такими нейтральными оттенками, как бежевый, серый или белый, чтобы создать сбалансированный и гармоничный интерьер, подчеркнуть особенности акцентных цветов и создать для них спокойный фон. Не стоит забывать и о контрастах, которые позволяют цветам проявиться более ярко, например, о сочетании светлого и темного или теплого и холодного оттенков. Например, терракотовый цвет в сочетании с натуральными оттенками был использован дизайнером интерьера при планировании нового здания Luisenthali butiik.
Геометрические фигуры и узоры
Смелые геометрические фигуры оживляют пространство и добавляют оформленному в традиционном стиле помещению современный, оригинальный акцент. Например, оживить помещение можно при помощи ковра со смелым геометрическим узором или ярких декоративных подушек с притягивающим взор принтом. Геометрии в помещение можно добавить и при помощи ковра оригинальной формы – такие сейчас очень популярны у дизайнеров. Незаурядным может быть узор обоев, штор или висящего на стене произведения искусства. Несмотря на огромную популярность смелых узоров и геометрических форм, они также способны быстро наскучить, поэтому их лучше добавлять в виде не очень больших элементов интерьера – декоративных подушек, скатертей, штор. Особое место геометрические формы занимают, например, в демонстрационных квартирах проекта Vektori maja.
Удобство превыше всего
Комфорт в моде всегда. Мягкий диван, трендовое кресло, уютные подушки и пледы так и манят остаться дома. Когда из-за похолодания и сумрака уже не так тянет выходить на свежий воздух, начинается домашний сезон, создающие уют и комфорт мебель и аксессуары будто созданы для него. Даже если вы не планируете менять диван, можно без труда создать атмосферу уюта при помощи подушек и пледов. Удобные диваны, подушки и пледы использованы, например, в демо-оформлении квартир Парка Коцебу.
Вещи ручной работы и уникальные детали
Рукодельные изделия и уникальные детали добавляют интерьеру индивидуальности. Плетение макраме и лепка из глины – занятия не для каждого. К счастью, оригинальные (и модные) элементы интерьера можно и купить. Например, очень популярна сейчас керамика ручной работы, ведь каждый такой предмет уникален. Вазы, посуда, подсвечники создадут в доме атмосферу уюта и как нельзя лучше подойдут для зимнего сезона. Квартал Каларанна уникален уже одним своим расположением, а квартиры проекта, конечно же, заслуживают необычного оформления.
Очарование минувших дней
Качественные натуральные материалы и рукодельные изделия, конечно, дороже фабричной продукции, но и годы им не так страшны. Классика и долговечные материалы прослужат вам многие годы, даже по наследству их не стыдно будет передать. Повторное использование, апсайклинг и вещи ручной работы – это то, что близко современному неравнодушному к экологии дизайнеру интерьера. Дополните свой интерьер винтажными элементами и не бойтесь сочетать новое со старым. Внимание заслуживает не только старая мебель, но и антикварные предметы потребления и посуда, ведь любая такая вещь помогает сберечь окружающую среду. В Эстонии, например, сейчас наблюдается всплеск моды на советские изделия производства стекольного завода Tarbeklaas. Отметить можно и популярность классики скандинавского дизайна. Время достать с антресолей подсвечники, зеркала, шкатулки, рамки для фотографий и подушечки, которые принадлежали бабушкам и дедушкам! Настоящие дизайнерские сокровища можно найти в шкафу старшего родственника или комиссионном магазине. Увидеть вечную классику можно, например, в интерьерах Thamme villa.
Устойчивый дизайн
Похоже, экологичный подход в дизайне – это навсегда. Потребители отдают предпочтение вещам, которые сделаны из переработанного материала, и ответственному процессу производства. Например, можно выбрать мебель, сделанную из восстановленной древесины, или текстиль, произведенный из органического хлопка. На этом дизайнерские инновации не останавливаются – мебель, например, теперь можно в прямом смысле слова вырастить. Из грибов. Тренд последних лет – „грибной“ строительный материал и материал для производства мебели. В новых девелоперских проектах стандартом уже являются энергоэффективные решения в освещении и отоплении домов, такие как LED-светильники и смарт-термостаты, позволяющие сократить потребление электроэнергии и уменьшить экологический след. Квартиры проекта Pilve kodud, например, отличаются классом энергоэффективности A.