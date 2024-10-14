Дизайнеры рассказали о модных цветах в интерьере 2025

Актуальны приглушенные землистые и природные тона: например, мягкий зеленый шалфей и все песочные оттенки. Спокойные цвета полюбились многим людям, так как создают атмосферу уюта и спокойствия.

„Песочный, терракотовый, серый, бежевый, оливковый. Эти цвета можно использовать в качестве базовых“, — предложила дизайнер-визуализатор Юлия Орлова.

Актуальные цвета стен — 2025

Палитру модных цветов в дизайне интерьера дополнят пять новых оттенков:

Красно-оранжевый оттенок (Sunburn). Подходит для оформления гостиной или рабочего кабинета.

Сложный темно-оранжевый оттенок (Pureed Pumpkin). Цвет успокаивает и создает уют.

Сочный красный оттенок (Cherry Tomato). Используется в смелых проектах.

Темно-зеленый оттенок (Rain Forest). Расслабляет и дает эффект глубины.

.Светлый сероватый оттенок (Starlight Blue). Добавляет легкости и воздуха пространству. Подходит для оформления спальни, ванной или детской.

„Трендовые цвета 2025 года отлично сочетаются как друг с другом, так и с базовыми классическими оттенками. Темно-зеленый гармонично раскроется с терракотовым и с оттенком миндального молока“, — обратила внимание арт-директор мебельного бренда Наталья Веденова.

„Не исключено, что фаворитом станет именно теплый серо-бежевый цвет“, — подчеркнула дизайнер интерьеров, почетный член Союза дизайнеров и архитекторов Анастасия Шумова.

К нему хорошо подойдут полы в тонах натуральной древесины, например, медовый дуб. Что касается мебели, то здесь дизайнеры рекомендуют присмотреться к мягким глинистым оттенкам.

Яркие акценты обязательны

Если ваша комната оформлена в природных оттенках, к ним стоит добавлять яркие элементы: например, подушки глубоких изумрудных или винно-красных тонов. По словам Юлии Орловой, альтернативой подушкам прекрасно может стать ковер. Он отлично впишется в интерьер, если будет бирюзовым или цвета пряной горчицы.

„Такие сочетания никогда не перегружают пространство и не создают визуального шума“, — отметила дизайнер Анастасия Шумова.