Тепло и не очень дорого: при какой температуре включать отопление, чтобы сэкономить

Вопрос о том, при какой температуре наружного воздуха следует начинать обогрев, и какую температуру поддерживать в помещении, требует грамотного подхода. Рассказываем про оптимальные условия для включения отопления и способы поддержания баланса между уютом и экономией.

Условия для включения отопления

Решение о том, когда начинать обогрев, зависит от нескольких факторов, включая тип жилья, теплоизоляцию и индивидуальные предпочтения. Однако существуют общие рекомендации.

Прежде всего, учитывается температура наружного воздуха. Как правило, отопление следует включать, когда температура на улице стабильно держится не выше +8°C в течение нескольких дней подряд. Этот показатель не является строгим правилом, но в большинстве регионов такой порог означает, что без отопления в помещении будет холодно.

Также стоит учесть, какая температура в квартире или доме. Для жилых помещений комфортной считается температура в пределах +18…+22°C. Если температура в комнате опускается ниже +18°C, это сигнал к тому, что пора включать отопление, отмечает Utopia .

Если в доме или квартире хорошая теплоизоляция, стены и окна эффективно удерживают тепло, то отопление можно включать позже. В плохо изолированных помещениях отопление, напротив, потребуется уже при первых похолоданиях.