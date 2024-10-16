Многие об этом даже не знают: как грамотно настроить отопление, чтобы сэкономить и не замерзнуть

Как настроить отопление

Современные радиаторы отопления часто оснащены термостатами с ручками, позволяющими регулировать температуру в помещении. Некоторые домовладельцы считают, что установка ручки в положение „0“ означает полное отключения отопления. Но на самом деле это не так. В этом положении термостат все равно поддерживает температуру на уровне от 6 до 8 °C, чтобы не допустить замерзания установки.

Положение „1“ обеспечивает температуру около 12–13 °C и хорошо работает в подвалах или помещениях, которые мы не используем ежедневно. Установив термостат на „2“, мы получим 15-16 градусов, что рекомендуется как лучшая температура для сна. При выборе „3“ мы получим 18-20 °C. Этот режим оптимальный для использования зимой. Он позволяет создать комфортную атмосферу в гостиной или на кухне.

В положении „4“ радиатор нагревает воздух до 22-24 градусов. Этот режим рекомендуется использовать только при крайней необходимости.

Для оптимизации расходов на отопление не рекомендуется устанавливать термостат на максимальные значения. Также ошибкой является переохлаждение помещения. Дешевле поддерживать постоянную температуру, чем лишний раз отапливать помещение. Поэтому выключать отопление, например, когда вы уходите на работу, не имеет смысла. Таким образом не получится сэкономить, а в некоторых случаях придется даже заплатить больше.