Чрезмерная влажность воздуха может нанести вред как дому, так и здоровью. Как этого избежать?

Почему в помещениях появляется влага?

Повышение уровня влажности в осенне-зимние месяцы неизбежно, поскольку люди проводят больше времени дома, при этом они более активны и чаще пользуются бытовой техникой. Однако окна, как правило, не открываются, поскольку никто не хочет впускать в дом осенний ветер и холодный воздух.

Уровень влажности в жилых помещениях повышается в результате обычной жизнедеятельности человека.

Причем уровень влажности в жилых помещениях повышается в результате обычной жизнедеятельности человека: сушка белья, принятие душа или ванны, использование кухонной техники для приготовления еды, работа другой бытовой техники и даже выдыхаемый людьми воздух. В результате средняя семья из четырех человек в нормальных жилищных условиях за день производит около 12 литров жидкости.

Каковы признаки чрезмерной влажности воздуха?

О том, что уровень влажности дома повысился, говорят характерный запах влаги или более заметный конденсат на окнах, иными словами, запотевшие окна. Из-за холодной погоды и низкой температуры воздуха за окном люди держат окна закрытыми, и у влаги нет выхода из помещений – поэтому уровень влажности в комнатах значительно повышается. Если относительная влажность в помещении превышает 60 процентов, то возникают подходящие условия для образования плесени. Если не принять меры по снижению уровня влажности, то сначала появляется характерный запах плесени, а в скором времени обнаруживаются и ее визуальные признаки, а также увеличивается количество пылевых клещей.

Как известно, плесневые грибы и пылевые клещи являются аллергенами.

Как известно, плесневые грибы и пылевые клещи являются аллергенами, вдыхание которых может спровоцировать или усугубить астму, аллергические реакции и другие проблемы с дыхательными путями. Споры плесневых грибов в воздухе вызывают воспалительные реакции в дыхательных путях, что делает человека более восприимчивым к респираторным инфекциям.

При этом особенно чувствительны к плохому внутреннему климату дети. Их дыхательная и иммунная системы еще развиваются, поэтому чрезмерная влажность сильнее сказывается на их здоровье.

Вентиляция не всегда помогает