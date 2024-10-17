Чрезмерная влажность воздуха может нанести вред как дому, так и здоровью. Как этого избежать?
С наступлением осени и понижением температуры воздуха на улице в помещениях тоже происходит одно серьезное изменение – количество влаги существенно увеличивается. Хотя поначалу мы можем не придавать этому большого значения, в конечном итоге это влияет на здоровье и благополучие всех нас, включая самых маленьких, а в довершение ко всему может нанести ущерб и жилым помещениям.
Почему в помещениях появляется влага?
Повышение уровня влажности в осенне-зимние месяцы неизбежно, поскольку люди проводят больше времени дома, при этом они более активны и чаще пользуются бытовой техникой. Однако окна, как правило, не открываются, поскольку никто не хочет впускать в дом осенний ветер и холодный воздух.
Уровень влажности в жилых помещениях повышается в результате обычной жизнедеятельности человека.
Причем уровень влажности в жилых помещениях повышается в результате обычной жизнедеятельности человека: сушка белья, принятие душа или ванны, использование кухонной техники для приготовления еды, работа другой бытовой техники и даже выдыхаемый людьми воздух. В результате средняя семья из четырех человек в нормальных жилищных условиях за день производит около 12 литров жидкости.
Каковы признаки чрезмерной влажности воздуха?
О том, что уровень влажности дома повысился, говорят характерный запах влаги или более заметный конденсат на окнах, иными словами, запотевшие окна. Из-за холодной погоды и низкой температуры воздуха за окном люди держат окна закрытыми, и у влаги нет выхода из помещений – поэтому уровень влажности в комнатах значительно повышается. Если относительная влажность в помещении превышает 60 процентов, то возникают подходящие условия для образования плесени. Если не принять меры по снижению уровня влажности, то сначала появляется характерный запах плесени, а в скором времени обнаруживаются и ее визуальные признаки, а также увеличивается количество пылевых клещей.
Как известно, плесневые грибы и пылевые клещи являются аллергенами.
Как известно, плесневые грибы и пылевые клещи являются аллергенами, вдыхание которых может спровоцировать или усугубить астму, аллергические реакции и другие проблемы с дыхательными путями. Споры плесневых грибов в воздухе вызывают воспалительные реакции в дыхательных путях, что делает человека более восприимчивым к респираторным инфекциям.
При этом особенно чувствительны к плохому внутреннему климату дети. Их дыхательная и иммунная системы еще развиваются, поэтому чрезмерная влажность сильнее сказывается на их здоровье.
Вентиляция не всегда помогает
В какой-то мере уменьшить уровень влажности в помещениях может качественная и современная вентиляционная система. Однако и она не является лучшим решением, поскольку вентиляция помогает лишь в том случае, если за окном воздух сухой, а в Эстонии в холодное время года относительная влажность воздуха на улице составляет 80–90 %. Кроме того, холодный воздух с улицы охлаждает помещение и снижает внутреннюю температуру, в результате чего тратится больше энергии и, следовательно, денег на нагрев помещения. В некоторых случаях используемая в доме отопительная система оказывается недостаточно мощной, чтобы нагревать холодный воздух, поступающий через вентиляцию, поэтому температура в помещениях постоянно держится ниже комфортного и рекомендуемого уровня. Аналогичная проблема может возникнуть и в том случае, если держать окна открытыми. К этому еще добавится шум, долетающий с городских улиц.
Осушитель воздуха решит проблему и подойдет для любого помещения
Лучшее устройство для уменьшения влажности воздуха и борьбы с плесенью – осушитель воздуха. Он эффективно устраняет чрезмерную влажность воздуха, не понижая при этом температуру.
Осушители воздуха собирают лишнюю влагу в специальную емкость или же при помощи шланга влага отводится напрямую в канализацию. К примеру, в помещениях площадью 70 квадратных метров осушитель воздуха при комнатной температуре способен собирать 8–10 литров воды в день. Существуют также устройства, собирающие всего 200 или даже 50 миллилитров влаги в сутки. Такие осушители воздуха предназначены для использования в небольших гардеробах, комодах или ящиках. Их недостаточно для осушения воздуха в больших помещениях, квартирах или домах.
Как выбрать подходящий осушитель воздуха?
При выборе осушителя следует также обращать внимание на уровень шума, издаваемого конкретной моделью, ведь устройство работает не только днем, но и ночью, когда уровень влажности в жилых помещениях обычно повышается.
При выборе осушителя следует в первую очередь учитывать его мощность и то, на какую площадь он рассчитан. Если для большого домохозяйства вы приобретете осушитель воздуха, не предназначенный для больших объемов, то он не будет справляться со своей задачей. К примеру, для площади в 60–70 квадратных метров будет недостаточно осушителя воздуха, предусмотренного для помещения площадью 40–50 квадратных метров. Если же вы все-таки сделаете подобный выбор, то устройство быстрее износится, расход электроэнергии будет значительно больше, и осушитель не сможет обеспечивать вам комфортный уровень влажности воздуха.
При выборе осушителя следует также обращать внимание на уровень шума, издаваемого конкретной моделью, ведь устройство работает не только днем, но и ночью, когда уровень влажности в жилых помещениях обычно повышается.
Осушители воздуха Wood’s
Oro Eesti OÜ – это фирма по продаже осушителей воздуха с многолетним опытом и самым широким ассортиментом в странах Балтии. Oro Eesti OÜ рекомендует покупать только проверенные временем, надежные и добротные осушители воздуха – это гарантирует долгий срок службы устройства и максимальную окупаемость инвестиции. Oro Eesti продает качественные осушители воздуха признанной шведской фирмы Wood’s – они пользуются большой популярностью в Европе и удостаивались главных наград на конкурсе Best In Test в Швеции. Подробнее читайте ЗДЕСЬ!
Самый популярный в странах Балтии осушитель воздуха – мал, да удал
WDD80 от компании Wood’s – наиболее продаваемый осушитель воздуха в странах Балтии. Он способен собирать до 8 литров воды в день, и его достаточно для 3-4 комнат, то есть для площади до 70 квадратных метров. WDD80 эффективен вне зависимости от температуры воздуха в комнате и имеет одно дополнительное преимущество – это устройство нагревает помещение, выдувая теплый воздух, и таким образом идеально подходит для слабо отапливаемых помещений. Преимущество осушителя воздуха WDD80 по сравнению с осушителями компрессорного типа заключается еще и в том, что WDD80 оснащен ионизатором, сокращающим содержание пыли в воздухе. Осушитель воздуха компании Wood’s устраняет конденсат с окон, останавливает распространение плесени и создает в доме теплую и комфортную атмосферу.
WDD90 с усовершенствованными функциями
Если же вы хотите еще более современное и умное решение, то стоит обратить внимание на модель WDD90. Это усовершенствованная версия осушителя воздуха WDD80, которая объединяет в себе все важные функции осушителя воздуха. Так же, как модель WDD80, во время работы он нагревает воздух в помещении, поэтому идеально подходит для дома в прохладное время года. Помимо этого, в модели WDD90 можно настраивать эффективный режим работы – при слишком высоком уровне влажности устройство автоматически увеличивает поток сухого воздуха и уменьшает его, когда в комнате достигается оптимальный уровень влажности.
Одно из самых больших преимуществ осушителя воздуха WDD90 от компании Wood’s – бесшумность, это самый тихий осушитель воздуха Wood’s, который только можно найти на рынке.
Одно из самых больших преимуществ осушителя воздуха WDD90 от компании Wood’s – это бесшумность. Речь идет о самом тихом осушителе воздуха Wood’s, который только можно найти на рынке. WDD90 обладает эстетичным и сдержанным дизайном, усовершенствованы его технологические возможности: устройство оснащено жидкокристаллическим дисплеем, на котором отображается текущий уровень влажности в помещении, также есть возможность создать WiFi-соединение, чтобы при помощи смартфона управлять устройством из любой точки мира.
Кроме того, в осушителе воздуха WDD90 встроена функция ионизации воздуха, благодаря которой устраняются неприятные запахи и сокращается количество вирусов и бактерий в воздухе.
Устройства серии MRD хорошо подходят для дач
Осушителями воздуха MRD20 и MRD25 от компании Wood’s тоже можно управлять при помощи смартфона, находясь при этом хоть за тысячи километров от дома. Приложение, объединяющее устройства, передает информацию об условиях в помещении прямиком на смартфон, и благодаря этому вы можете быть в курсе происходящего в помещении и при необходимости корректировать настройки. Осушителями, управляемыми с телефона, очень удобно пользоваться, и они особенно хорошо подходят для помещений, в которых не живут постоянно, например для дач.
Если модель MRD20 подходит для помещений площадью до 70 квадратных метров и ее рабочий объем составляет до 20 литров в сутки, то MRD25 предназначена для использования в помещениях большей площадью – вплоть до 120 квадратных метров – и способна собирать до 25 литров влаги в сутки.
Новое поколение осушителей воздуха серии MDK – синоним экологичности
Несколько лет назад компания Wood’s представила осушители воздуха компрессорного типа серии MDK, они наиболее экологичны и экономичны по сравнению с прежними моделями. А именно: вместо фреона в этих осушителях используется органический хладагент R290 – пропан. Применение этого газа не только защищает окружающую среду, но и существенно сокращает потребление электричества по сравнению с применением традиционного хладагента, то есть фреона.
Осушитель воздуха подходит и для сушки белья
Уменьшенная модель серии – MDK11 отличается компактным дизайном и легким весом, имеет практичную ручку, и благодаря этому устройство легко перемещать туда, где оно в данный момент нужнее. Осушитель воздуха MDK11 выдувает теплый воздух через верхнюю часть, поэтому его, как и другие модели компании Wood’s можно использовать для сушки белья. И поэтому он идеально подходит для ванных комнат, но благодаря своей мощности может осушать и большие по площади помещения – до 50 квадратных метров.
Устройства серии MDK имеют современный дизайн и оснащены жидкокристаллическим дисплеем, позволяющим видеть текущий уровень влажности и задавать желаемые показатели.
Осушители воздуха серии SW для подвалов, складов и гаражей
Мощные и надежные осушители воздуха серии SW созданы для помещений с чрезвычайно высоким уровнем влажности и большим количеством пыли. Поэтому они идеальны для использования в подвалах, гаражах и прочих нежилых помещениях.
Модели серии SW помимо поглощения влаги способны очищать воздух при помощи входящего в комплект противоплесневого фильтра SMF – это делает их отличным вариантом для помещений, в которых чрезмерная влажность уже сделала свое дело. Если вы будете менять воздушные фильтры SMF как минимум раз в год, то гарантия на осушитель воздуха серии SW продлится до шести лет.
Все без исключения устройства серии SW собираются на шведском заводе, эти модели заключены в металлические корпуса, оснащены большой десятилитровой емкостью или подключаются напрямую к канализации, они могут автоматически поддерживать желаемый уровень влажности, очень эффективны и, на удивление, экономичны. Так же, как и в осушителях серии MDK, в моделях серии SW в качестве хладагента используется R290, который, помимо заботы об окружающей среде, еще и повышает эффективность устройства до 20 %.
Осушители воздуха серии SW имеют прочные колеса, и на ровных поверхностях их легко перемещать с места на место, а на ровной поверхности самого устройства можно хранить, например, пакеты с бельем. Если появится необходимость, устройство можно удобно поднять за ручку.
Модель меньшего объема SW22F предназначена для помещений площадью до 60 квадратных метров, в то же время более мощный осушитель этой серии, SW59F, способен обслуживать помещение до 160 квадратных метров и собирать до 41 литра воды в день.
Промышленный WCD Pro
Тот же шведский завод комплектует осушители воздуха WCD3 Pro и WCD4 Pro, идеально подходящие для эксплуатации на промышленных предприятиях, на стройках и в других более сложных условиях. Мощные осушители серии WCD Pro имеют прочные колеса и складную ручку, упрощающую транспортировку устройства.
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