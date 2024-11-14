Без них не обойтись: вещи, которые нужны для уюта в доме разным знакам Зодиака

Овен (21 марта — 20 апреля)

У огненного знака весьма своеобразные представления об уюте. Дома у Овна обязательно должна быть музыкальная система, крутые колонки или хотя бы хорошие наушники. Музыка — это именно то, что заставляет кровь бежать по жилам быстрее, помогает расслабиться и снова почувствовать себя живым. Лучший способ отдыха для Овна — танцевать, будто никто не видит.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Счастливее всего Телец будет в собственном доме с садиком и грядкой. Если же в условиях городской квартиры нет возможности обзавестись этими дачными радостями, то должен быть мини-сад на балконе или хотя бы растения в горшках — чем больше, тем лучше.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Полки с книгами, уходящие под потолок, — в идеальном доме Близнеца обязательно будет собственная библиотека. Если такого дома пока нет, то солидный книжный шкаф — это маст-хэв. Шуршание страниц, запах книг — эти простые вещи завораживают Близнеца, как ничто другое.

А еще — опрятным и чистоплотным представителям знака Зодиака обязательно нужна хорошая стиральная машина. Такая, которая взяла бы заботу о состоянии белья на себя. А Близнецы тем временем смогли бы посвятить время наведению уюта в своем домашнем гнездышке.

Рак (22 июня — 22 июля)

Для Раков уют — это теплые объятия. Представители этого знака любят, когда рядом есть кто-то большой, теплый и понимающий. Например, собака или кот. Ведь их можно обнять и потискать в любой момент, и они не будут против. Наоборот, будут смотреть влюбленными глазами — в этот момент Рак понимает, что он не один и кому-то очень нужен.

Лев (23 июля — 23 августа)

У Льва обязательно должен быть туалетный столик и зеркало в пол, чтобы он мог оценить по достоинству свой внешний вид. Очень важно освещение — максимально выгодное, особенно для селфи. Лев любит чувствовать себя звездой не только на публике, но и в домашней обстановке.

Дева (24 августа — 23 сентября)