Без них не обойтись: вещи, которые нужны для уюта в доме разным знакам Зодиака
Уютный плед, чашка какао, мурчащий котик, негромкая музыка, ванна и свечи — представления об уюте могут быть разными. Кому-то поможет хорошая книга, кому-то — фильм, а кому-то достаточно просто посидеть на подоконнике, потягивая чай и глядя на кружащую за окном осень. Однако каждому знаку Зодиака достаточно всего одной вещи, чтобы почувствовать себя по-настоящему дома, пишет wday.ru.
Овен (21 марта — 20 апреля)
У огненного знака весьма своеобразные представления об уюте. Дома у Овна обязательно должна быть музыкальная система, крутые колонки или хотя бы хорошие наушники. Музыка — это именно то, что заставляет кровь бежать по жилам быстрее, помогает расслабиться и снова почувствовать себя живым. Лучший способ отдыха для Овна — танцевать, будто никто не видит.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Счастливее всего Телец будет в собственном доме с садиком и грядкой. Если же в условиях городской квартиры нет возможности обзавестись этими дачными радостями, то должен быть мини-сад на балконе или хотя бы растения в горшках — чем больше, тем лучше.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Полки с книгами, уходящие под потолок, — в идеальном доме Близнеца обязательно будет собственная библиотека. Если такого дома пока нет, то солидный книжный шкаф — это маст-хэв. Шуршание страниц, запах книг — эти простые вещи завораживают Близнеца, как ничто другое.
А еще — опрятным и чистоплотным представителям знака Зодиака обязательно нужна хорошая стиральная машина. Такая, которая взяла бы заботу о состоянии белья на себя. А Близнецы тем временем смогли бы посвятить время наведению уюта в своем домашнем гнездышке.
Рак (22 июня — 22 июля)
Для Раков уют — это теплые объятия. Представители этого знака любят, когда рядом есть кто-то большой, теплый и понимающий. Например, собака или кот. Ведь их можно обнять и потискать в любой момент, и они не будут против. Наоборот, будут смотреть влюбленными глазами — в этот момент Рак понимает, что он не один и кому-то очень нужен.
Лев (23 июля — 23 августа)
У Льва обязательно должен быть туалетный столик и зеркало в пол, чтобы он мог оценить по достоинству свой внешний вид. Очень важно освещение — максимально выгодное, особенно для селфи. Лев любит чувствовать себя звездой не только на публике, но и в домашней обстановке.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Для Девы уют и порядок — синонимы. Они ни за что не смогут расслабиться в захламленной комнате. Поэтому они — настоящие специалисты в том, что касается организации пространства. Каждая вещь должна быть на своем месте, только тогда Девы счастливы и ничто не отвлекает их от законного отдыха.
Весы (24 сентября — 23 октября)
У Весов дома может быть полный минимализм, это их нисколько не напряжет. Но при одном условии: кровать. Нет, даже не так: идеальная кровать. Самые уютные подушки, самое комфортное одеяло, удобнейший матрас, постельное белье, от прикосновений к которому Весы могут поймать настоящий кайф. Если все это есть, то Весам дома действительно уютно.
Еще представители этого знака Зодиака любят чистоту на кухне. Потому им стоит обзавестись посудомоечной машиной, иначе перемывать посуду самостоятельно (особенно, если семья действительно большая), придется много и долго. А как же отдых?
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Домашняя обстановка Скорпионов должна излучать романтику. А лучший аксессуар для романтичного интерьера — это свечи. Любых форм, размеров, ароматов, они своим мерцанием успокаивают Скорпиона. Такой тип освещения, к слову, идеально подходит этому знаку зодиака. Ведь обстановка становится не только романтичной, но и таинственной.
Стрелец (23 ноября — 22 декабря)
Если Стрелец не может куда-нибудь рвануть в путешествие прямо сейчас, он должен сделать это хотя бы виртуально. да и вообще, Стрельцы очень ответственно относятся к развлечениям. Поэтому то, что им действительно нужно, — это огромный телевизор с потрясающим изображением, который позволит одним нажатием на кнопку пульта отправиться в любое место на планете.
Козерог (23 декабря — 20 января)
„Я работаю, значит, я существую“. Если немного перефразировать известное изречение, получим идеальное описание Козерога. У него даже дома должно быть рабочее место, которое будет идеально обустроено: хороший стол, удобное кресло и все, что может понадобиться для работы.
Водолей (21 января — 19 февраля)
Главное для Водолея — даже не сам дом, а вид из окна. Он должен быть поистине прекрасен, поэтому в квартире посреди плотно застроенного нового микрорайона, где дома стоят окна в окна, Водолей будет несчастен, а то и в депрессию впадет. Мир должен выглядеть так, чтобы в него хотелось выйти — и покорить.
А еще для Водолеев важно, чтобы на кухне был уют и красота. Все продукты и вещи по полочкам. Первые — в красивом холодильнике, который Водолеи готовы поместить прямо в центр кухни. Вот что значит креативные и неординарные представители стихии Воздуха.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Утонченные натуры, в жизни которых всегда есть место творчеству. Чтобы чувствовать себя дома в своей тарелке, Рыбам нужны предметы искусства: картины на стенах, статуэтки, коллекционные вещи. И это не просто ради красоты: обстановка должна вдохновляюще действовать на Рыб, чтобы им было действительно комфортно.