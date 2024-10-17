До и после: дизайнер IKEA дает советы, как обустроить спальню для сладкого сна

Комфорт. По ее словам, первый шаг — это выбор удобного матраса. „Для владелицы комнаты был выбран матрас с пружинами карманного типа и дополнительным слоем пены. Такой матрас помогает равномерно распределять вес тела и обеспечивает здоровый сон. Чехол матраса съемный, что облегчает его стирку. Женщина предпочитает спать на мягкой постели, поэтому я добавила мягкий наматрасник для дополнительного комфорта и для того, чтобы матрас дольше сохранял форму. Также был добавлен наматрасник, чтобы продлить срок службы матраса,“ — рассказала дизайнер интерьеров IKEA.

Правильная температура. Хорошо подобранное одеяло — важный элемент для качественного сна, так как оно помогает поддерживать оптимальную температуру тела во время сна. В этом случае дизайнер выбрала одеяло, подходящее для всех сезонов. Оно состоит из двух частей, которые скрепляются кнопками. Таким образом, двойное одеяло можно использовать в холодное время года, а одну часть легко убрать, если на улице потеплело.

Тишина. Одной из жалоб владелицы спальни был шум с улицы, так как квартира находится рядом с железной дорогой. „Тишина необходима для полноценного сна, так как шумные условия нарушают наш сон. Текстиль не только создает ощущение уюта, но и поглощает и глушит звуки. Поэтому я выбрала в комнате мягкую обивку кровати и добавила ковер с высоким ворсом. Но самое главное — выбрать плотные, затемняющие шторы. Они обладают звукоизоляционным эффектом и делают спальню темной в любое время суток, что важно, когда женщина возвращается домой после ночной смены,“ — рассказывает дизайнер интерьеров.

Свежий воздух. „Свежий воздух также способствует лучшему сну. В комнате с недостатком кислорода, пылью или аллергенами сон будет хуже. Если шум с улицы мешает спать с открытым окном, как в данном случае, отличным помощником станет воздухоочиститель. А индикатор качества воздуха поможет оценить уровень чистоты воздуха в комнате,“ — советует Анастасия Малкова.