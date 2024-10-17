До и после: дизайнер IKEA дает советы, как обустроить спальню для сладкого сна
В спальне у нас должна быть возможность отдыхать и высыпаться. Однако спальня мамы двоих детей Ает далека от режима отдыха. Она недавно переехала в новую квартиру, и ей требуется помощь в обустройстве спальни. Дизайнер пришла на помощь и дает советы, как создать уютное пространство, чтобы было место для хранения и возможности для крепкого сна.
Дизайнер IKEA Анастасия Малкова приняла вызов создать спальню с местом для хранения одежды и обуви для матери двоих детей, работающей врачом скорой помощи.
Зеленая дверь, как вдохновение
По словам дизайнера интерьеров, не стоит бояться использовать яркие цвета в небольших комнатах, если их грамотно подобрать. Например, вдохновением для этого преображения стала красивая темно-зеленая дверь. Она хорошо смотрится с белой мебелью и глубокими синими оттенками, которые остаются в той же тональности, что и зеленая дверь.
Дизайнер призывает к экспериментам с оттенками. Например, яркая стена не обязательно должна быть полностью окрашенной; существует множество интересных решений для создания акцентов, которые визуально влияют на восприятие комнаты. „Я решила сделать яркую стену в этой спальне более интересной, и, помимо основной стены, я также добавила немного цвета на боковые стены, чтобы создать ощущение оазиса. Такое решение подчеркивает красивые высокие и изогнутые потолки этой комнаты,“ — сказала дизайнер интерьеров Анастасия.
Она объяснила, что спальня находится на северной стороне квартиры, поэтому использование синего цвета может показаться не лучшим выбором, так как он может создать более холодное впечатление. Однако с правильным оттенком синего можно добиться успокаивающего эффекта. Теплоту в комнату можно привнести с помощью ламп и теплого освещения.
Для тех, кто не решается покрасить стены, всегда можно поиграть с цветными текстилем и аксессуарами, которые также добавляют цвета и уюта в пространство. Например, белая мебель с изогнутыми краями и плотные шторы в тон зеленой двери помогли придать спальне романтичность.
Спальня, в которой сладко спится
„В темноте, прохладе и тишине отдыхать гораздо лучше. Чтобы улучшить качество сна, я бы рекомендовала обратить внимание на шесть факторов: комфорт, затемнение, правильную температуру, тишину, чистый воздух и порядок,“ — говорит дизайнер интерьеров.
Комфорт. По ее словам, первый шаг — это выбор удобного матраса. „Для владелицы комнаты был выбран матрас с пружинами карманного типа и дополнительным слоем пены. Такой матрас помогает равномерно распределять вес тела и обеспечивает здоровый сон. Чехол матраса съемный, что облегчает его стирку. Женщина предпочитает спать на мягкой постели, поэтому я добавила мягкий наматрасник для дополнительного комфорта и для того, чтобы матрас дольше сохранял форму. Также был добавлен наматрасник, чтобы продлить срок службы матраса,“ — рассказала дизайнер интерьеров IKEA.
Правильная температура. Хорошо подобранное одеяло — важный элемент для качественного сна, так как оно помогает поддерживать оптимальную температуру тела во время сна. В этом случае дизайнер выбрала одеяло, подходящее для всех сезонов. Оно состоит из двух частей, которые скрепляются кнопками. Таким образом, двойное одеяло можно использовать в холодное время года, а одну часть легко убрать, если на улице потеплело.
Тишина. Одной из жалоб владелицы спальни был шум с улицы, так как квартира находится рядом с железной дорогой. „Тишина необходима для полноценного сна, так как шумные условия нарушают наш сон. Текстиль не только создает ощущение уюта, но и поглощает и глушит звуки. Поэтому я выбрала в комнате мягкую обивку кровати и добавила ковер с высоким ворсом. Но самое главное — выбрать плотные, затемняющие шторы. Они обладают звукоизоляционным эффектом и делают спальню темной в любое время суток, что важно, когда женщина возвращается домой после ночной смены,“ — рассказывает дизайнер интерьеров.
Свежий воздух. „Свежий воздух также способствует лучшему сну. В комнате с недостатком кислорода, пылью или аллергенами сон будет хуже. Если шум с улицы мешает спать с открытым окном, как в данном случае, отличным помощником станет воздухоочиститель. А индикатор качества воздуха поможет оценить уровень чистоты воздуха в комнате,“ — советует Анастасия Малкова.
Порядок в комнате. Чтобы расслабиться, спальня должна быть аккуратной. „У всего должно быть свое место, однако эта комната достаточно маленькая, а у владелицы много красивых платьев и обуви. Поэтому вдоль одной из стен я спланировала высокий шкаф. Частично я выбрала стеклянные дверцы, которые позволяют видеть красивые вещи и добавляют комнате особый характер, а также делают её визуально просторнее,“ — объясняет эксперт по дизайну интерьеров IKEA. Она добавляет, что с модульными системами двери можно будет заменить в будущем, что позволит изменить вид комнаты.