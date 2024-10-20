Нужно ли стирать новую одежду перед ноской: ответ и предостережения экспертов

По словам медицинского директора одной из дерматологических клиник Джами Л. Миллера, очень редко есть случаи, когда люди болеют из-за новой одежды или постельного белья.

„Риск получить инфекционное заболевание от одежды в розничном магазине после того, как ее примерил другой человек, исчезающе мал и по сути отсутствует, если одежда новая“, - добавляет микробиолог доктор Дэвид К. Гастон, доцент кафедры патологии, микробиологии и иммунологии Vanderbilt Health.

В то же время эксперты отмечают, что есть много причин, почему людям лучше бросить свои недавние покупки в стиральную машину.

Почему стоит стирать одежду перед ноской

Профессор текстильных наук в Университете штата Северная Каролина Карен К. Леонас объяснила, что свободные красители могут испортить остальную вашу одежду, ведь при производстве они не всегда сразу „закрепляются“ на ткани.

„Если свободный краситель остается на поверхности, а одежда надевается поверх или под другую одежду (например, камзол, шелковая блузка под пиджаком и т.д.), он может переходить на него и навсегда обесцвечивать или загрязнять его“, - подчеркнула она.

По ее словам, такие вещи нужно стирать тоже осторожно.

В свою очередь Леонас и Миллер предположили, что люди с чувствительной кожей или люди, которые имеют аллергии, скорее всего, больше всего страдают от свободных красителей и химических веществ в новой одежде, ведь контакт одежды с кожей может вызвать высыпания, сухость, зуд и другие виды неприятных реакций.

Если эти причины вас не убедили, то эксперты называют еще одну: много микробов.

„Одежда проходит длинную и сложную цепь поставок, где компоненты одежды поступают из многих источников, а конечное изделие проходит через множество рук - с потенциальным воздействием различных бактерий, грибков, грязи и насекомых. Стирка поможет удалить и уничтожить их“, - отметила Леонас.

Однако, пожалуй, самое неприятное из этого всего - это человеческие бактерии, которые, скорее всего, цепляются за вашу новую одежду.

„Вы никогда не знаете, кто примерял одежду до того, как вы ее купили, поэтому не можете знать о микробах на его коже, носу, рту. На самом деле было проведено несколько исследований бактерий и вирусов, которые остаются на одежде после того, как ее примеряли - чаще всего обнаруживали фекальные бактерии и назальные вирусы. Вши, чесотка и даже постельные клопы также могут жить на одежде несколько дней“, - предупреждает Миллер.