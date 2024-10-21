Мифы о холодильниках: вы думали, что лед внутри холодильника поддерживает его чистоту?

Холодильник и морозильник можно чистить, не выключая их из розетки

Может показаться, что при уборке проще не отключать холодильник, но первым делом его все же нужно выключить из розетки. Это не только экономит энергию, но и позволяет полностью удалить лед и влагу, а также избежать возможных связанных с электричеством несчастных случаев.

Уплотнители дверей чистить не нужно

Именно уплотнители дверей холодильника – идеальное место для размножения бактерий и плесени, поскольку там часто скапливается влага и остатки пищи. Если их регулярно не чистить, они могут потерять эластичность, что приведет к другим проблемам: например, двери станут закрываться неплотно, из-за чего холодильник будет потреблять больше энергии.

Для чистки холодильника лучше всего использовать сильные химические средства

На самом деле сильные химические чистящие средства могут оставлять запахи, которые потом впитываются в продукты. Поэтому более безопасным и эффективным вариантом будет простая мыльная вода или раствор уксуса (1 часть уксуса на 3 части воды). Пищевая сода – также отличное натуральное чистящее средство, удаляющее пятна и нейтрализующее запахи.

Лед в холодильнике поддерживает его чистоту

В холодильнике – и особенно в морозилке – действительно может образовываться наледь, но бактерии способны размножаться и там. Поскольку в холодильнике присутствует влага, это может привести к появлению плесени, размножению бактерий и неприятным запахам – независимо от температуры. Поэтому холодильник нужно регулярно чистить и обязательно проверять хранящиеся в нем продукты.

Холодильник очищается сам, если его регулярно размораживать