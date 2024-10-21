Мифы о холодильниках: вы думали, что лед внутри холодильника поддерживает его чистоту?(1)
Сейчас самое время прибраться в холодильнике и морозилке и почистить их, чтобы освободить место для заготовок на зиму. Тренинг-менеджер Samsung Eesti Алари Пеннар развенчивает наиболее распространенные мифы, связанные с чисткой холодильника.
Холодильник и морозильник можно чистить, не выключая их из розетки
Может показаться, что при уборке проще не отключать холодильник, но первым делом его все же нужно выключить из розетки. Это не только экономит энергию, но и позволяет полностью удалить лед и влагу, а также избежать возможных связанных с электричеством несчастных случаев.
Уплотнители дверей чистить не нужно
Именно уплотнители дверей холодильника – идеальное место для размножения бактерий и плесени, поскольку там часто скапливается влага и остатки пищи. Если их регулярно не чистить, они могут потерять эластичность, что приведет к другим проблемам: например, двери станут закрываться неплотно, из-за чего холодильник будет потреблять больше энергии.
Для чистки холодильника лучше всего использовать сильные химические средства
На самом деле сильные химические чистящие средства могут оставлять запахи, которые потом впитываются в продукты. Поэтому более безопасным и эффективным вариантом будет простая мыльная вода или раствор уксуса (1 часть уксуса на 3 части воды). Пищевая сода – также отличное натуральное чистящее средство, удаляющее пятна и нейтрализующее запахи.
Лед в холодильнике поддерживает его чистоту
В холодильнике – и особенно в морозилке – действительно может образовываться наледь, но бактерии способны размножаться и там. Поскольку в холодильнике присутствует влага, это может привести к появлению плесени, размножению бактерий и неприятным запахам – независимо от температуры. Поэтому холодильник нужно регулярно чистить и обязательно проверять хранящиеся в нем продукты.
Холодильник очищается сам, если его регулярно размораживать
К сожалению, это не так. Размораживание действительно помогает удалить лед и повысить энергоэффективность морозилки, но это не значит, что внутренности холодильника от этого становятся чистыми. При размораживании важно дать холодильнику самостоятельно оттаять, а при необходимости можно удалять лед чем-то неострым, чтобы не повредить внутреннюю часть устройства. Если морозилка отключена от сети, ускорить процесс разморозки можно с помощью фена.
Чистить холодильник раз в год вполне достаточно
Все же рекомендуется чистить холодильник чаще, чем раз в год. Делать это стоит хотя бы раз в пару месяцев, чтобы избежать накопления бактерий, остатков пищи и неприятных запахов. Регулярная уборка обеспечивает гигиеничность и эффективность работы холодильника.
Внутренние поверхности холодильника не нужно вытирать насухо
Холодильник и морозилка – влажные места, и после чистки очень важно вытирать их внутренние поверхности. Влага является средой для роста бактерий и плесени, поэтому сушка так же важна, как и чистка.
Пищевая сода внутри холодильника очищает его
Пищевая сода – отличный поглотитель запахов, но она не очищает внутренности холодильника. Холодильник все равно нужно чистить вручную, используя моющее средство и тряпку.
Герметичные упаковки продуктов предотвращают загрязнение холодильника
Герметичные упаковки помогают избежать протекания пищевых продуктов, но в холодильнике все равно могут скапливаться влага, плесень или кусочки пищи. Упаковки не защищают холодильник полностью от грязи или бактерий, и чистить его все равно необходимо.
Помимо поддержания гигиены, уборка холодильника – отличная возможность проверить все банки и соусы – ничего ли не испортилось. Возможно, это вдохновит попробовать новый рецепт, используя остатки продуктов и освободив в итоге место в холодильнике.