Наш сад
20.10.2024, 11:32

Запасы на зиму: как сберечь любимые овощи до следующего сезона?

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Хранить лучше на балконе: чтобы картошка зимой не померзла, балкон должен быть застеклен, а ящик или мешок с картошкой надежно утеплен старой шубой или пальто.
Хранить лучше на балконе: чтобы картошка зимой не померзла, балкон должен быть застеклен, а ящик или мешок с картошкой надежно утеплен старой шубой или пальто.
ФОТО: Sergejs Rahunoks | freepik.com

Перед городскими жителями не раз вставал вопрос, как сохранить до поздней весны овощи и корнеплоды, купленные на ярмарках. Вместе с тем некоторые продукты с огорода при правильных условиях хранения могут пролежать до следующего сезона. Когда самое правильное время их покупать, как сохранить и уберечь от гнили и плесени, выясняла „МК-Эстония“.

Осень время запасливое. Чуть не в каждом доме что-то да сохраняется впрок – ведь впереди неприветливая зима со всеми ее ожидаемыми сюрпризами: повышением цен, ростом расходов на отопление и свет и так далее. Тут призадумаешься, не взять ли пример с хомяков и прочих представителей дикой фауны, которые набивают закрома и укладываются в спячку до весны. Весьма предусмотрительно, не так ли? Но у нас вряд ли получится залечь в зимнюю спячку, а вот запасы сделать – это можно.

Выбор овощей и корнеплодов осенью в Эстонии широкий, особенно на традиционных осенних ярмарках – тут и местный товар, и соседский, и даже из очень далеких мест. И мы уже перестали удивляться, что импортная с\х продукция стоит дешевле местной, и гадать, не в качестве ли дело. Как говорит руководитель отдела пограничного контроля Департамента сельского хозяйства и продовольствия Регина Пихлакас, Департамент сельского хозяйства и продовольствия за качеством овощей из ЕС ведомство надзор не осуществляет. Под импортом не подразумеваются овощи, поступающие из других стран-членов Европейского Союза. А советник отдела рыболовства и рыночного регулирования Департамента сельского хозяйства и продовольствия Марика Арула добавляет, что все овощи, импортируемые в Эстонию, должны соответствовать условиям, установленным маркетинговыми стандартами, принятыми в Европейском Союзе, в том числе требованиям к качеству. В этом году из третьих стран, не входящих в Европейский Союз, в Эстонию было импортировано, например, две партии моркови из Узбекистана. Все партии, которые не соответствуют установленным маркетинговым стандартам на этапе импорта, не допускаются к ввозу в Эстонию. Формирование же цен происходит в условиях свободного экономического пространства.

Виды на урожай и на цены

Ввиду солнечного лета и теплого сентября многие эстоноземельцы надеются, что урожай эстонского картофеля будет хорошим, а цены – снизятся. Оправдаются ли надежды?

Что касается урожая, научный сотрудник Центра развития сельской жизни и передачи знаний METK (Maaelu Edendamise ja Teadmussiirde Keskus) и селекционер картофеля Терье Тяхтьярв говорит: „Погодные условия были переменчивыми – то влажно, то слишком сухо, что привело к тому, что некоторые сорта образовали много клубней, но из-за сухого периода они не выросли до крупных размеров. Этому способствовала фитофтора, которая появилась в период дождей и погубила ботву картофеля, из-за чего урожай некоторых сортов мог остаться небольшим. Урожай устойчивых к фитофторе сортов вполне хороший. На испытательных полях в Йыгева мы проводили профилактическую защиту картофеля от вредителей, как и каждый год. Однако год был благоприятным для колорадского жука, поэтому пришлось провести дополнительную обработку“.

Что же касается цен на овощи, то ситуация с ними в Эстонии остается непростой. Из-за нехватки рабочей силы в сельском хозяйстве и уменьшения посевных площадей местное производство овощей сократилось почти вдвое по сравнению с 2019 годом, пишет Index box в рапорте „Эстония. Овощи. Анализ рынка, прогноз, размер, тенденции и идеи“. Это, в свою очередь, привело к росту цен на овощи на рынке. Ситуация усугубляется также строгими правилами по защите растений и зависимостью от импорта овощей, что увеличивает их стоимость. Таким образом, в течение осени 2024 года резкого снижения цен на овощи не ожидается.

Лийна Каррон, менеджер по развитию клиентов компании Prisma, отмечает, что если покупать картофель, лук и другие овощи оптом, а не по килограмму в полиэтиленовом пакете, можно получить в магазине более выгодную цену. „Цена на овощи, купленные оптом в магазине, может быть даже ниже, чем на рынке“, – говорит она.

Время наполнить закрома

В Эстонии оптимальное время для покупки корнеплодов на зиму – это конец сентября и октябрь, сразу после сбора урожая. В этот период цены на корнеплоды, такие как картофель, морковь и свекла, обычно ниже, поскольку на рынке имеется изобилие свежих овощей от местных фермеров. В это время также проходят различные сельскохозяйственные ярмарки, где можно приобрести продукты лучшего качества напрямую у производителей, что выгоднее по цене, поэтому середина осени – лучший период для закупки.

Фермер из Пылвамаа, который привозит свою картошку, морковку и лук на продажу в Таллинн, говорит, что цены могут немного упасть, когда урожай будет собран полностью. „Первая картошка – как первая клубника, на нее цена всегда немного завышена. Если в сентябре 25-килограммовый мешок нашей картошки уходил по цене 22 евро, то в конце октября цена мешка может опуститься до 18 евро, а перед Новым годом, вероятно, будем продавать и по 16 евро, чтобы все могли купить местной картошки к праздникам“, – предполагает фермер.

„Из-за того, что в августе был сильный дождь, водой залило поля, много картошки погнило, так что урожай этого года ожидается не слишком большим, – говорит он. – Но у нас хватит картошки на зиму и самим поесть, и продавать“.

По его словам, в Эстонии много хозяйств выращивают картофель отличного качества. „Мы могли бы обеспечить себя картошкой сами. Не могу сказать, почему мы импортируем картошку и почему привозная – дешевле“, – замечает он и делится советом, где хранить корнеплоды в многоквартирном доме: „Главное – закрыть от света. Идеально подходит подвальное помещение, если оно есть. Желательно, чтобы температура была в пределах 4–10 °C. Если подвала нет, многие хранят корнеплоды в общем коридоре, где прохладно, и на утепленном балконе“.

Что имеем – сохраним

Овощи, особенно корнеплоды, необходимо хранить при постоянной прохладной температуре, например в погребе, говорит Лийна Каррон, менеджер по развитию клиентов компании Prisma. „К сожалению, в подвалах многоквартирных домов слишком тепло для длительного хранения большого количества овощей, поэтому корнеплоды прорастают, а другие овощи вянут. В частных домах проще создать подходящие условия – в погребе, сарае или в прихожей“, – констатирует она.

По словам Каррон, в квартире сложно хранить большое количество овощей. Исключением могут быть лук и чеснок, поскольку для их хранения необходима теплая, сухая комнатная температура, как в квартирах с центральным отоплением. Нижний ящик холодильника хорошо подходит для хранения картофеля и других овощей в течение короткого времени. Более современные модели холодильников также имеют несколько ящиков, один из которых лучше подходит, например, для овощей, а другой, с регулируемым уровнем влажности, – для зелени и салатов.

Специалист по коммуникации Rimi Теэт Кольял дал несколько советов по хранению овощей.

„Овощи играют очень важную роль в нашем рационе. Как правило, они наиболее вкусны в свежем и спелом виде, – отмечает он. – Нужно учитывать, что процесс созревания продолжается и после того, как плоды сорвали. Чтобы предотвратить перезревание плодов, рекомендуется хранить овощи и корнеплоды при низкой температуре. Для большинства из них подходит температура до 5 градусов Цельсия. Также следует избегать сильных перепадов температуры“.

Кольял рекомендует следить за тем, чтобы плоды не были повреждены при сборе и фасовке – поврежденные плоды могут быстро испортиться.

„Если вы любите супы, положите стебли брокколи и цветной капусты в морозилку, чтобы потом добавлять их в супы. Также полезно делать готовые основы для супов, которые также можно хранить в морозилке. В борще, например, используются разные виды корнеплодов, так что вы сможете быстро приготовить полезное блюдо вечером после утомительного дня“, – советует он.

Пластиковые пакеты не дают плодам дышать, напоминает Кольял, поэтому в полиэтилене овощи и фрукты быстрее портятся. Для хранения лучше использовать мешки из дышащей ткани, которая впитывает влагу.

Что касается чеснока и лука, то они лучше хранятся при комнатной температуре, и чем темнее, тем лучше. Поэтому стоит положить их в бумажный пакет с вентиляционными отверстиями и разместить так, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи. Холодильник – не лучшее место, так как плесень быстро поражает их там.

„Мы также рекомендуем следить за группой в Facebook „Потребляем с умом“ (Tarbime targalt), где вы найдете множество полезных советов“, – добавил Кольял.

Полезные советы

Основные варианты хранения корнеплодов в квартире

Корнеплоды очень богаты витаминами и микроэлементами, но их полезность во многом зависит от правильного хранения. Использование погреба или подвала благоприятно, только вот не у всех есть собственное подземелье. Что же делать? „МК-Эстония“ собрала народные способы сберегания картошки, морковки и свеклы – самых популярных корнеплодов – в условиях обычной квартиры.

Картофель

Оптимальной температурой хранения картофеля считается 3–4 градуса. Чтобы корнеплод не пророс до лета, температура не должна быть выше 1 градуса. Существует несколько мест, где можно хранить картофель в квартире.

  • Под раковиной на кухне. Картофель любит темное и прохладное место. Под раковиной не всегда прохладно, поэтому насыпаем в ведро, а лучше – в плетеную корзину, рассчитанное на неделю количество картофеля. Именно столько времени он может не портиться при комнатной температуре. Если в квартире жарко, чтобы картофель не пересыхал, нужно поставить любую ёмкость с водой рядом с корзиной.

  • На балконе. Понадобится деревянный ящик, который нужно утеплить пенопластом. Лучше, если балкон будет застеклен. Если нет, придется дополнительно утеплить наш ящик, например старыми куртками, одеялами, шубами. Кстати, утепляют ящик даже на застекленном балконе, когда там низкая температура. Под действием низких температур, в сильный мороз, корнеплод становится сладким. Картофель содержит крахмал, который при минусовой температуре расщепляется на сахарозу. Чтоб вернуть прежний вкус, нужно перенести картофель в тепло. Есть такой картофель неопасно, но он меняет вкусовые качества.

  • В отделениях для овощей холодильника. Застилаем их газетами, высыпаем картофель и накрываем сверху. Минус такого хранения – маленькая вместимость.

  • За пределами квартиры. Можно хранить картофель в тамбурах (общих коридорах) – там температура ниже. Пригодится деревянный ящик с замком.

В результате неправильного хранения картофель может позеленеть. Это связано с тем, что на клубни попадали солнечные лучи. Под кожурой картофеля находится пигмент хлорофилл. Солнечные лучи взаимодействуют с хлорофиллом и меняют цвет. Зеленый картофель употреблять в пищу крайне опасно! Он содержит яд – соланин. Если съесть такой картофель, можно получить сильнейшее отравление, которое приводит к нарушению работы нервной системы, почек, сердца. Поэтому картофель стоит накрывать чем-то сверху, чтобы свет не попадал на него.

Морковь

  • Заморозить. Это выгодно делать в дачный сезон и в разгар ярмарок. Морковь однозначно будет дешевле, чем зимой. Очищаем, нарезаем или натираем на терке – и морковь заготовлена и не испортится. Хранить лучше в вакуумных пакетах или пластиковых контейнерах, предназначенных для заморозки.

  • Засушить. Сушка моркови – прекрасный способ сохранения корнеплода. Нарезаем вымытую, очищенную морковь на тонкие кружочки или соломкой, затем сушим либо в духовке, либо в специальной сушилке. Храним такие заготовки в контейнерах без доступа воздуха.

  • Отправить на балкон. Это, пожалуй, лучшее место для хранения моркови. При хранении на лоджии или балконе мы должны учесть несколько факторов: свет, температуру и влажность. Помещение должно быть застекленным и неотапливаемым. При температуре выше +8 корнеплод начинает гнить и прорастать, а если будет очень низкая температура – замерзнет. Самая оптимальная температура на балконе – от 0 до +6 градусов при влажности 85%.

  • В ящике с песком. Морковь нельзя мыть и чистить. Высыпаем на дно ящика слой песка, затем морковь, чтобы она не соприкасалась между собой. И чередуем песок-морковь до самого верха. Если в песок добавить 1% извести, то на моркови не появятся грибки и бактерии. Корнеплод хранится в ящике с песком под плотным одеялом (покрывалом или полиэтиленовой пленкой) до 8 месяцев.

  • В опилках. Песок имеет свойство прилипать к овощам, а при хранении в опилках прилипания можно избежать, но это более трудоемкий процесс. Опилки хорошо сохраняют корнеплоды и защищают их от различных болезней.

В луковой шелухе. Эфирные масла луковой шелухи предупреждают гниение корнеплода. Способ такой же, как и в опилках.

Все вышеуказанные варианты хранения сохраняют полезные и ценные свойства моркови. Главное – не мыть корнеплод перед хранением, проверить на наличие гнили, выбирать поздние сорта моркови и следить за температурным режимом.

Свекла

  • Свекла тоже любит холод. Хранить ее можно на балконе в ящиках с песком или в хвойных опилках, как морковь.

  • Также свеклу можно уложить в ящик сверху картофеля. Она заберет лишнюю влагу у клубней и не испортится. А вы еще и сэкономите место для хранения, вместив в ящик два корнеплода.

  • В холодильнике в овощном отсеке свеклу можно хранить в полиэтиленовых пакетах.

  • Также свеклу можно замораживать, как отварную, так и сырую, используя специальные пакеты для заморозки.

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