Запасы на зиму: как сберечь любимые овощи до следующего сезона?(5)
Перед городскими жителями не раз вставал вопрос, как сохранить до поздней весны овощи и корнеплоды, купленные на ярмарках. Вместе с тем некоторые продукты с огорода при правильных условиях хранения могут пролежать до следующего сезона. Когда самое правильное время их покупать, как сохранить и уберечь от гнили и плесени, выясняла „МК-Эстония“.
Осень время запасливое. Чуть не в каждом доме что-то да сохраняется впрок – ведь впереди неприветливая зима со всеми ее ожидаемыми сюрпризами: повышением цен, ростом расходов на отопление и свет и так далее. Тут призадумаешься, не взять ли пример с хомяков и прочих представителей дикой фауны, которые набивают закрома и укладываются в спячку до весны. Весьма предусмотрительно, не так ли? Но у нас вряд ли получится залечь в зимнюю спячку, а вот запасы сделать – это можно.
Выбор овощей и корнеплодов осенью в Эстонии широкий, особенно на традиционных осенних ярмарках – тут и местный товар, и соседский, и даже из очень далеких мест. И мы уже перестали удивляться, что импортная с\х продукция стоит дешевле местной, и гадать, не в качестве ли дело. Как говорит руководитель отдела пограничного контроля Департамента сельского хозяйства и продовольствия Регина Пихлакас, Департамент сельского хозяйства и продовольствия за качеством овощей из ЕС ведомство надзор не осуществляет. Под импортом не подразумеваются овощи, поступающие из других стран-членов Европейского Союза. А советник отдела рыболовства и рыночного регулирования Департамента сельского хозяйства и продовольствия Марика Арула добавляет, что все овощи, импортируемые в Эстонию, должны соответствовать условиям, установленным маркетинговыми стандартами, принятыми в Европейском Союзе, в том числе требованиям к качеству. В этом году из третьих стран, не входящих в Европейский Союз, в Эстонию было импортировано, например, две партии моркови из Узбекистана. Все партии, которые не соответствуют установленным маркетинговым стандартам на этапе импорта, не допускаются к ввозу в Эстонию. Формирование же цен происходит в условиях свободного экономического пространства.
Виды на урожай и на цены
Ввиду солнечного лета и теплого сентября многие эстоноземельцы надеются, что урожай эстонского картофеля будет хорошим, а цены – снизятся. Оправдаются ли надежды?
Что касается урожая, научный сотрудник Центра развития сельской жизни и передачи знаний METK (Maaelu Edendamise ja Teadmussiirde Keskus) и селекционер картофеля Терье Тяхтьярв говорит: „Погодные условия были переменчивыми – то влажно, то слишком сухо, что привело к тому, что некоторые сорта образовали много клубней, но из-за сухого периода они не выросли до крупных размеров. Этому способствовала фитофтора, которая появилась в период дождей и погубила ботву картофеля, из-за чего урожай некоторых сортов мог остаться небольшим. Урожай устойчивых к фитофторе сортов вполне хороший. На испытательных полях в Йыгева мы проводили профилактическую защиту картофеля от вредителей, как и каждый год. Однако год был благоприятным для колорадского жука, поэтому пришлось провести дополнительную обработку“.
Что же касается цен на овощи, то ситуация с ними в Эстонии остается непростой. Из-за нехватки рабочей силы в сельском хозяйстве и уменьшения посевных площадей местное производство овощей сократилось почти вдвое по сравнению с 2019 годом, пишет Index box в рапорте „Эстония. Овощи. Анализ рынка, прогноз, размер, тенденции и идеи“. Это, в свою очередь, привело к росту цен на овощи на рынке. Ситуация усугубляется также строгими правилами по защите растений и зависимостью от импорта овощей, что увеличивает их стоимость. Таким образом, в течение осени 2024 года резкого снижения цен на овощи не ожидается.
Лийна Каррон, менеджер по развитию клиентов компании Prisma, отмечает, что если покупать картофель, лук и другие овощи оптом, а не по килограмму в полиэтиленовом пакете, можно получить в магазине более выгодную цену. „Цена на овощи, купленные оптом в магазине, может быть даже ниже, чем на рынке“, – говорит она.
Время наполнить закрома
В Эстонии оптимальное время для покупки корнеплодов на зиму – это конец сентября и октябрь, сразу после сбора урожая. В этот период цены на корнеплоды, такие как картофель, морковь и свекла, обычно ниже, поскольку на рынке имеется изобилие свежих овощей от местных фермеров. В это время также проходят различные сельскохозяйственные ярмарки, где можно приобрести продукты лучшего качества напрямую у производителей, что выгоднее по цене, поэтому середина осени – лучший период для закупки.
Фермер из Пылвамаа, который привозит свою картошку, морковку и лук на продажу в Таллинн, говорит, что цены могут немного упасть, когда урожай будет собран полностью. „Первая картошка – как первая клубника, на нее цена всегда немного завышена. Если в сентябре 25-килограммовый мешок нашей картошки уходил по цене 22 евро, то в конце октября цена мешка может опуститься до 18 евро, а перед Новым годом, вероятно, будем продавать и по 16 евро, чтобы все могли купить местной картошки к праздникам“, – предполагает фермер.
„Из-за того, что в августе был сильный дождь, водой залило поля, много картошки погнило, так что урожай этого года ожидается не слишком большим, – говорит он. – Но у нас хватит картошки на зиму и самим поесть, и продавать“.
По его словам, в Эстонии много хозяйств выращивают картофель отличного качества. „Мы могли бы обеспечить себя картошкой сами. Не могу сказать, почему мы импортируем картошку и почему привозная – дешевле“, – замечает он и делится советом, где хранить корнеплоды в многоквартирном доме: „Главное – закрыть от света. Идеально подходит подвальное помещение, если оно есть. Желательно, чтобы температура была в пределах 4–10 °C. Если подвала нет, многие хранят корнеплоды в общем коридоре, где прохладно, и на утепленном балконе“.
Что имеем – сохраним
Овощи, особенно корнеплоды, необходимо хранить при постоянной прохладной температуре, например в погребе, говорит Лийна Каррон, менеджер по развитию клиентов компании Prisma. „К сожалению, в подвалах многоквартирных домов слишком тепло для длительного хранения большого количества овощей, поэтому корнеплоды прорастают, а другие овощи вянут. В частных домах проще создать подходящие условия – в погребе, сарае или в прихожей“, – констатирует она.
По словам Каррон, в квартире сложно хранить большое количество овощей. Исключением могут быть лук и чеснок, поскольку для их хранения необходима теплая, сухая комнатная температура, как в квартирах с центральным отоплением. Нижний ящик холодильника хорошо подходит для хранения картофеля и других овощей в течение короткого времени. Более современные модели холодильников также имеют несколько ящиков, один из которых лучше подходит, например, для овощей, а другой, с регулируемым уровнем влажности, – для зелени и салатов.
Специалист по коммуникации Rimi Теэт Кольял дал несколько советов по хранению овощей.
„Овощи играют очень важную роль в нашем рационе. Как правило, они наиболее вкусны в свежем и спелом виде, – отмечает он. – Нужно учитывать, что процесс созревания продолжается и после того, как плоды сорвали. Чтобы предотвратить перезревание плодов, рекомендуется хранить овощи и корнеплоды при низкой температуре. Для большинства из них подходит температура до 5 градусов Цельсия. Также следует избегать сильных перепадов температуры“.
Кольял рекомендует следить за тем, чтобы плоды не были повреждены при сборе и фасовке – поврежденные плоды могут быстро испортиться.
„Если вы любите супы, положите стебли брокколи и цветной капусты в морозилку, чтобы потом добавлять их в супы. Также полезно делать готовые основы для супов, которые также можно хранить в морозилке. В борще, например, используются разные виды корнеплодов, так что вы сможете быстро приготовить полезное блюдо вечером после утомительного дня“, – советует он.
Пластиковые пакеты не дают плодам дышать, напоминает Кольял, поэтому в полиэтилене овощи и фрукты быстрее портятся. Для хранения лучше использовать мешки из дышащей ткани, которая впитывает влагу.
Что касается чеснока и лука, то они лучше хранятся при комнатной температуре, и чем темнее, тем лучше. Поэтому стоит положить их в бумажный пакет с вентиляционными отверстиями и разместить так, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи. Холодильник – не лучшее место, так как плесень быстро поражает их там.
„Мы также рекомендуем следить за группой в Facebook „Потребляем с умом“ (Tarbime targalt), где вы найдете множество полезных советов“, – добавил Кольял.