Запасы на зиму: как сберечь любимые овощи до следующего сезона?

Осень время запасливое. Чуть не в каждом доме что-то да сохраняется впрок – ведь впереди неприветливая зима со всеми ее ожидаемыми сюрпризами: повышением цен, ростом расходов на отопление и свет и так далее. Тут призадумаешься, не взять ли пример с хомяков и прочих представителей дикой фауны, которые набивают закрома и укладываются в спячку до весны. Весьма предусмотрительно, не так ли? Но у нас вряд ли получится залечь в зимнюю спячку, а вот запасы сделать – это можно.

Выбор овощей и корнеплодов осенью в Эстонии широкий, особенно на традиционных осенних ярмарках – тут и местный товар, и соседский, и даже из очень далеких мест. И мы уже перестали удивляться, что импортная с\х продукция стоит дешевле местной, и гадать, не в качестве ли дело. Как говорит руководитель отдела пограничного контроля Департамента сельского хозяйства и продовольствия Регина Пихлакас, Департамент сельского хозяйства и продовольствия за качеством овощей из ЕС ведомство надзор не осуществляет. Под импортом не подразумеваются овощи, поступающие из других стран-членов Европейского Союза. А советник отдела рыболовства и рыночного регулирования Департамента сельского хозяйства и продовольствия Марика Арула добавляет, что все овощи, импортируемые в Эстонию, должны соответствовать условиям, установленным маркетинговыми стандартами, принятыми в Европейском Союзе, в том числе требованиям к качеству. В этом году из третьих стран, не входящих в Европейский Союз, в Эстонию было импортировано, например, две партии моркови из Узбекистана. Все партии, которые не соответствуют установленным маркетинговым стандартам на этапе импорта, не допускаются к ввозу в Эстонию. Формирование же цен происходит в условиях свободного экономического пространства.

Виды на урожай и на цены

Ввиду солнечного лета и теплого сентября многие эстоноземельцы надеются, что урожай эстонского картофеля будет хорошим, а цены – снизятся. Оправдаются ли надежды?