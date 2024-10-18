Какие цвета в интерьере могут навредить психике интровертов — вы удивитесь

Выбор цвета интерьера также связан с характером человека. Интроверты обычно склонны к классическим решениям в обстановке, предпочитая спокойные и сдержанные тона. О том, как правильно подобрать цветовую гамму для интроверта, чтобы не навредить его настроению, рассказывает дизайнер, мастер цвета, креативный консультант магазинов „Мастерская Dulux“ Елена Теплицкая.

Каких цветов следует избегать

Яркие, насыщенные цвета могут стать источником стресса для интроверта. Например, ярко-желтый с оттенком мандаринового в зонах отдыха способен вызывать беспокойство и перевозбуждение. Оранжево-красные оттенки и красный с нотками фуксии также нежелательны для использования в интерьере, где интроверт проводит много времени.

Лимонно-желтый цвет, несмотря на свою жизнерадостность, способен вызвать у интроверта раздражение и утомление.

Черный цвет, который часто используется в современном дизайне, может оказаться слишком простым и холодным для интроверта, создавая ощущение пустоты. Абсолютно белый интерьер часто ассоциируется с чистотой и минимализмом, но он также может стать источником негативных эмоций, создавая впечатление стерильности и отсутствия тепла.

Чтобы избежать ошибок при выборе цветовой палитры для дома, интровертам рекомендуется избегать ярких и теплых оттенков. Лучше ориентироваться на сложные и многослойные цвета, такие как синий с легким добавлением лилового или зеленый с нотками бирюзы. Простые и яркие цвета в интерьере могут вызывать у интровертов дискомфорт и ощущение беспокойства, поэтому их лучше избегать.

Цвета для зоны отдыха

Интроверты, как правило, сильнее склонны к классике и сложным оттенкам. Благодаря этому для зон отдыха они чаще выбирают успокаивающие, непростые цвета. К таким цветам относятся сложные оттенки, например, оттенок Веджвуда — синий с легким красным подтоном, который помогает расслабиться и привнести уют.