Полезные советы
19.10.2024, 08:07

ВИДЕО | Что делать, если стиральная машина плохо вымывает порошок

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Rozhnovskaya Tanya | Shutterstock

Если стиральная машина плохо вымывает порошок из лотка, это может указывать на проблему с подачей воды. Остатки порошка появляются, когда вода не может полностью смыть средство из лотка, и одной из причин может быть слабый напор воды, пишет „Рамблер“.

Чтобы решить эту проблему, сначала необходимо почистить пространство за лотком. Для этого аккуратно извлеките лоток и осмотрите его на наличие загрязнений и накипи. Особое внимание уделите отверстиям, через которые поступает вода — они часто засоряются и препятствуют нормальной подаче.

Чтобы прочистить их, используйте маленькие щетки или ершики для зубов. Это поможет удалить скопившиеся отложения, улучшить напор воды и обеспечить полное вымывание порошка из лотка.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @onaznaett.

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RusDelfi
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