НА ЗАМЕТКУ | 8 вещей в доме, которые провоцируют „смертельную“ усталость, а вы и не знали

Ваш телевизор

Не спешите радоваться, если забыли, когда в последний раз смотрели телевизор. Наверняка вы пользуетесь планшетом или смартфоном, в том числе — перед сном. Многочисленные исследования показали, что синий свет, излучаемый экранами, снижает уровень гормона сна — мелатонина. А чем более короткий и прерывистый сон вам предстоит, тем больше вероятность, что вы почувствуете себя разбитой на следующий день.

Кофемашина

Легкость приготовления очередной чашечки кофе часто приводит к злоупотреблению этим напитком. Поэтому владельцам кофемашин следует держать себя в руках. В противном случае без очередной дозы стимулятора-кофеина вы почувствуете смертельную усталость. Помните, что это вещество на самом деле не содержит никакой энергии, а лишь блокирует сигналы о том, что пора бы отдохнуть.

Синие стены

Британские ученые изучили цветовую гамму спален в 2000 домах и выяснили, что именно синие стены — наиболее подходящий вариант для зоны отдыха. Они помогают замедлить сердцебиение, снизить кровяное давление и способствуют сонливости. Впрочем, если в спальне такой настрой более чем уместен, для остальных помещений в доме такой эффект скорее минус, чем плюс. Не удивляйтесь, если вас клонит в сон в рабочем кабинете с синими обоями.

Беспорядок

Пренебрежение уборкой, безусловно, может выиграть вам несколько часов в неделю, но в то же время может негативно влиять на ваше общее состояние. Ученые из Института неврологии Принстонского университета провели исследование, которое показало, что беспорядочная, неорганизованная обстановка заставляет вас тратить умственную энергию на стресс, что увеличивает вашу усталость.

Лавандовая свеча

Не секрет, что аромат лаванды отлично расслабляет, но по той же причине он может вас утомить в неподходящий для сна момент. Ученые обнаружили, что люди, которые вдыхают запах лаванды перед сном, спят крепче — поэтому смело используйте его непосредственно перед отдыхом. В течение дня больше подойдет нечто бодрящее — например, ароматы цитрусовых.