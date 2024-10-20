Список важных дел: о чем нельзя забывать, закрывая дачу на зиму?

Аварии нам ни к чему

„С приближением холодов это становится просто навязчивой мыслью – отключить воду на даче. Достаточно было одного случая, чтобы этот пункт из конца списка перебрался на самый верх и, фигурально выражаясь, засиял проблесковым маячком, – делится опытом Вера. – Когда в нашем дачном районе еще не было центрального водоснабжения, вода в самом деле не была важным вопросом – максимум, что могло пострадать, если бы внезапно ударили холода, это поливочные шланги. После того, как к нам подвели воду, в домах появились душ и туалет, стиральные и посудомоечные машины, риска стало больше. Однажды мы приехали по какой-то надобности на дачу в декабре, и – что такое? Весь участок был залит водой чуть ли не по колено! Оказалось, соседи откладывали отключение воды до последнего, а потом по каким-то своим обстоятельствам были вынуждены куда-то уехать, так и не отключив воду. В результате в их гараже замерзла вода в трубе, нарушилась герметичность соединений, и вода полилась беспрепятственно, залила им весь гараж, весь двор и наш участок заодно. Это еще повезло, что мы сообщили в управляющую компанию, и воду отключили. Соседка даже не захотела говорить, в какую сумму им обошлась эта авария. Теперь для меня сигнал: включили отопление в городе – значит, пора отключать воду на даче“.