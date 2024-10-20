Список важных дел: о чем нельзя забывать, закрывая дачу на зиму?
Урожай уже практически собран, цветы торопливо открывают последние бутоны, прогноз погоды обещает затяжные дожди – дачный сезон подходит к концу. Садовникам и огородникам скоро придет пора перебраться в город и насладиться отдыхом от сельскохозяйственных работ: впереди череда уикэндов, которые можно будет посвятить другим своим интересам, общению, досугу. Однако перед тем, как запереть ворота дачи на зиму, важно выполнить несколько ключевых дел, чтобы сохранить дом и участок в порядке до весны.
Спомощью наших читателей, а также компетентных специалистов „МК-Эстония“ составила список обязательных задач.
Аварии нам ни к чему
1. Отключить воду
Личный опыт:
„С приближением холодов это становится просто навязчивой мыслью – отключить воду на даче. Достаточно было одного случая, чтобы этот пункт из конца списка перебрался на самый верх и, фигурально выражаясь, засиял проблесковым маячком, – делится опытом Вера. – Когда в нашем дачном районе еще не было центрального водоснабжения, вода в самом деле не была важным вопросом – максимум, что могло пострадать, если бы внезапно ударили холода, это поливочные шланги. После того, как к нам подвели воду, в домах появились душ и туалет, стиральные и посудомоечные машины, риска стало больше. Однажды мы приехали по какой-то надобности на дачу в декабре, и – что такое? Весь участок был залит водой чуть ли не по колено! Оказалось, соседи откладывали отключение воды до последнего, а потом по каким-то своим обстоятельствам были вынуждены куда-то уехать, так и не отключив воду. В результате в их гараже замерзла вода в трубе, нарушилась герметичность соединений, и вода полилась беспрепятственно, залила им весь гараж, весь двор и наш участок заодно. Это еще повезло, что мы сообщили в управляющую компанию, и воду отключили. Соседка даже не захотела говорить, в какую сумму им обошлась эта авария. Теперь для меня сигнал: включили отопление в городе – значит, пора отключать воду на даче“.
Что нужно сделать:
Перекрыть систему водоснабжения, слить воду из труб, кранов, бойлера, чтобы избежать замерзания и разрыва труб.
Опустошить унитазы, бачки и другие ёмкости, в которых может остаться вода.
В неотапливаемых помещениях и на улице нужно оставить приоткрытыми вентили. Если трубы залегают не слишком глубоко, то их необходимо утеплить.
Не оставлять воду в чайнике, в банках и бутылках.
В приборах, где полностью удалить воду невозможно, заместить воду незамерзающей жидкостью.
2. Сделать уборку на участке
Личный опыт:
„Я – не самая трудолюбивая дачница, если чего-то можно не делать, я это делать не буду, – признается наша читательница Мария. – Однако листья с газона я теперь убираю всегда и газон тоже привожу в порядок. На-
учил один случай: наводили порядок на участке весной, сгребали листья, и под листьями нашли потерянные осенью дорогие наушники. Конечно, уже в нерабочем состоянии. Если бы мы не поленились поработать граблями вовремя, может быть, дорогой девайс был бы своевременно спасен и до сих пор бы работал. Теперь у меня пунктик – газон должен быть подстрижен, а листья – убраны!“
Что нужно сделать:
Убрать листья, ветки и другой мусор с территории, чтобы облегчить весеннюю уборку, а также избежать гниения растительных отходов и распространения болезнетворных бактерий и вредителей.
Подготовить клумбы, грядки и деревья к зиме (укрытие, обрезка, мульчирование).
Защитить уязвимые растения укрывным материалом.
3. Навести порядок в доме
Личный опыт:
„Наивно думать, что раз за все лето в доме не видели мышей, то и зимой они не появятся. И как-то оставила на даче две пачки сахара на полке в шкафу. Весной пачки были на месте – вот только сахара в них почти не было: мыши прогрызли в бумаге дыры со стороны стены и, наверно, славно попировали на Рождество“, – делится жительница Йыэляхтме Пилле.
Что нужно сделать:
Тщательно убрать дом: вымыть полы, защитить от пыли посуду и т. п.
Тщательно отмыть весь жир и грязь на плите и рядом, чтобы не привлекать мышей, которые могут повредить деревянные перегородки, провода и утеплитель.
Постирать и высушить белье, подушки и одеяла, убрать постельные принадлежности в недоступное для мышей место.
Избавиться от продуктов питания, которые могут испортиться или привлечь вредителей.
Продукты, которые могут оставаться на даче до весны, убрать в недоступные для вредителей места хранения.
Закрыть все вентиляционные отверстия и дымоходы, чтобы предотвратить попадание в помещение снега, воды и животных.
Проверить дом на наличие возможных щелей и отверстий, через которые могут проникнуть грызуны. Заделать щели. Использовать средства от вредителей.
Протекание крыши может привести к попаданию воды в дом, что создаст благоприятную среду для появления плесени, грибка и гниения древесины. Важно удостовериться, что крыша не протекает.