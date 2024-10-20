Это опасно: пять вещей для дома, которые нельзя покупать по объявлению

Подержанные вещи могут быть из разных категорий - от одежды до предметов быта. Но есть товары, которые лучше не покупать с рук, пишет wday.ru.

Диваны, кровати и кресла

Мягкую мебель лучше покупать новой. В противном случае вы рискуете приобрести вещь с целым кладбищем бактерий, пылевых клещей и даже клопов. Знать наверняка об истинной чистоплотности хозяина вещи невозможно. А доверять на слово в таких вопросах все-таки не стоит.

Если этот аргумент вас не убедил, можно купить предмет мягкой мебели с рук, но в этом случае лучше заказать чистку у профессиональных клинеров. Только они смогут проникнуть своим оборудованием в глубинные слои дивана, кровати или кресла, и провести хоть какую-то дезинфекцию.

Подушки

Даже мысли о том, чтобы купить подушку с рук, возникать у вас не должно. Здесь работает та же причина, что и с мягкой мебелью, но в большей степени. Есть более 17 видов грибков, огромное количество бактерий, клещей и других микроорганизмов - они скапливаются на подушках, пока мы спим. А еще - частички ороговевший кожи, волосы и капли пота. Так себе набор.

И даже если сменить наволочку (эксперты рекомендуют делать это не реже раза в неделю), часть бактерий все же останется в подушке. Так что, здесь лучше не экономить, и купить новую. Тем более, стоят они не таких уж баснословных денег.

Ковры и пледы

Ковры — истинный рассадник бактерий. А еще — потенциальный источник яиц муравьев, клопов или блох. С рук эту вещь покупать не стоит. Вам может казаться, что от ковра исходит приятный запах чистящего средства, но это может лишь маскировать запах грибка и другие проблемы.

Продезинфицировать такую вещь стоит больших денег. Не каждый хозяин, который продает ковер, будет с этим заморачиваться.

Гриль