Это опасно: пять вещей для дома, которые нельзя покупать по объявлению(3)
Сайты объявлений, барахолки и секонд-хенды — прекрасный способ сэкономить семейный бюджет. Если в магазине вещь стоит в разы дороже, то подержанный вариант отдадут по более выгодной цене. И, когда состояние товара вполне себе приличное, то, почему бы и нет?
Подержанные вещи могут быть из разных категорий - от одежды до предметов быта. Но есть товары, которые лучше не покупать с рук, пишет wday.ru.
Диваны, кровати и кресла
Мягкую мебель лучше покупать новой. В противном случае вы рискуете приобрести вещь с целым кладбищем бактерий, пылевых клещей и даже клопов. Знать наверняка об истинной чистоплотности хозяина вещи невозможно. А доверять на слово в таких вопросах все-таки не стоит.
Если этот аргумент вас не убедил, можно купить предмет мягкой мебели с рук, но в этом случае лучше заказать чистку у профессиональных клинеров. Только они смогут проникнуть своим оборудованием в глубинные слои дивана, кровати или кресла, и провести хоть какую-то дезинфекцию.
Подушки
Даже мысли о том, чтобы купить подушку с рук, возникать у вас не должно. Здесь работает та же причина, что и с мягкой мебелью, но в большей степени. Есть более 17 видов грибков, огромное количество бактерий, клещей и других микроорганизмов - они скапливаются на подушках, пока мы спим. А еще - частички ороговевший кожи, волосы и капли пота. Так себе набор.
И даже если сменить наволочку (эксперты рекомендуют делать это не реже раза в неделю), часть бактерий все же останется в подушке. Так что, здесь лучше не экономить, и купить новую. Тем более, стоят они не таких уж баснословных денег.
Ковры и пледы
Ковры — истинный рассадник бактерий. А еще — потенциальный источник яиц муравьев, клопов или блох. С рук эту вещь покупать не стоит. Вам может казаться, что от ковра исходит приятный запах чистящего средства, но это может лишь маскировать запах грибка и другие проблемы.
Продезинфицировать такую вещь стоит больших денег. Не каждый хозяин, который продает ковер, будет с этим заморачиваться.
Гриль
Уличный гриль для барбекю или хороший домашний вариант стоят довольно не мало. Но лучше не экономить и взять новую вещь. Со временем на приборе, в каком бы он хорошем состоянии не был, образуется еле заметный ржавый налет. Если готовить на такой поверхности, вредоносные частички будут попадать в пищу. Это довольно опасно.
Бывает так, что человек, который продает ранее использованный гриль, даже не может до конца отмыть следы от жира и масла. Покупать такое изделие неприятно с любой точки зрения.
Косметика
Приобретать косметику с рук — не самое лучшее решение. Неизвестно, как предыдущая владелица использовала палетку теней, которую теперь хочет реализовать. А о таких вещах, как помада, и говорить не стоит.
Покупать косметику с рук негигиенично. Еще товар может оказаться просроченным, а вы об этом даже не узнаете. Поэтому косметика должна быть непременно новой. Если не можете себе позволить брендовый вариант, о котором мечтаете, вполне реально найти доступный и бюжетный аналог.