Тепло в домах: сколько в этом сезоне нам придется выложить за отопление?

Как правило, предприятия, которые оказывают услуги подачи тепла в дома, согласовывают предельные цены на него с Департаментом конкуренции. По состоянию на конец сентября было видно, что у многих фирм тарифы за отопление не менялись еще с прошлого сезона, у некоторых последние изменения были сделаны вообще в 2023 и в 2022 годах.

А, например, в городке Каркси-Нуйа (уезд Вильяндимаа) цена отопления не менялась аж с 2011 года и составляет 54,43 евро/МВтЧ. Также и в деревне Линнамяэ (уезд Ляэнемаа) платят по одному тарифу начиная с 2011 года – 61,36 евро/МВтЧ.

Но большинство предприятий регулярно корректируют предельную стоимость тепла в своих регионах. Многие последний раз вносили изменения летом, а кое-кто успел и в сентябре сделать поправки. Есть регионы, где тепло подорожало: Нарва-Йыэсуу, Табасалу, Выру.

Но во многих уголках Эстонии цены, наоборот, снизились. В частности – в Таллинне, Саку, Куртна, Кохтла-Ярве (Ору), Кейла-Йоа и в ряде других населенных пунктов.

Тренд к снижению

В Департаменте конкуренции отмечают, что в среднем по сравнению с этим же периодом 2023 года согласованные цены на продаваемое тепло снизились на 3,6%, или с 89,13 евро/МВт/ч до 85,96 евро МВт/ч.

Например, более чем на 5% снизились цены в Аравете (поселок в Ярвамаа), Авинурме (поселок в Ида-Вирумаа), южной части Ярва-Яани (поселок городского типа в Ярвамаа), Луунья (волость в Тартумаа), Тыстамаа (поселок в Тартумаа) и Вара (поселок в Тартумаа).

„Поскольку стоимость древесной щепы по сравнению с прошлым отопительным периодом снизилась, то в целом цены на тепло стабильны или склонны к снижению“, – говорит Кюлли Хааб, руководитель регулирующей службы Департамента конкуренции.

Она добавляет, что часть предприятий еще согласовывают цены с департаментом. Все установленные цены можно найти на сайте www.konkurentsiamet.ee в разделе Soojus.