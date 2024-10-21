Тепло в домах: сколько в этом сезоне нам придется выложить за отопление?
Показатели уличных термометров – все ниже, и вот уже то тут, то там в домах теплеют батареи и радиаторы. В этом сезоне жителям Эстонии несказанно повезло – они смогли сэкономить на отоплении благодаря необычайно теплому сентябрю. Но зимние и осенние холода все равно неизбежны, и раскошелиться на оплату счетов за тепло так или иначе придется. Какая будет стоимость отопления в начинающемся сезоне, узнавала „МК-Эстония“.
Как правило, предприятия, которые оказывают услуги подачи тепла в дома, согласовывают предельные цены на него с Департаментом конкуренции. По состоянию на конец сентября было видно, что у многих фирм тарифы за отопление не менялись еще с прошлого сезона, у некоторых последние изменения были сделаны вообще в 2023 и в 2022 годах.
А, например, в городке Каркси-Нуйа (уезд Вильяндимаа) цена отопления не менялась аж с 2011 года и составляет 54,43 евро/МВтЧ. Также и в деревне Линнамяэ (уезд Ляэнемаа) платят по одному тарифу начиная с 2011 года – 61,36 евро/МВтЧ.
Но большинство предприятий регулярно корректируют предельную стоимость тепла в своих регионах. Многие последний раз вносили изменения летом, а кое-кто успел и в сентябре сделать поправки. Есть регионы, где тепло подорожало: Нарва-Йыэсуу, Табасалу, Выру.
Но во многих уголках Эстонии цены, наоборот, снизились. В частности – в Таллинне, Саку, Куртна, Кохтла-Ярве (Ору), Кейла-Йоа и в ряде других населенных пунктов.
Тренд к снижению
В Департаменте конкуренции отмечают, что в среднем по сравнению с этим же периодом 2023 года согласованные цены на продаваемое тепло снизились на 3,6%, или с 89,13 евро/МВт/ч до 85,96 евро МВт/ч.
Например, более чем на 5% снизились цены в Аравете (поселок в Ярвамаа), Авинурме (поселок в Ида-Вирумаа), южной части Ярва-Яани (поселок городского типа в Ярвамаа), Луунья (волость в Тартумаа), Тыстамаа (поселок в Тартумаа) и Вара (поселок в Тартумаа).
„Поскольку стоимость древесной щепы по сравнению с прошлым отопительным периодом снизилась, то в целом цены на тепло стабильны или склонны к снижению“, – говорит Кюлли Хааб, руководитель регулирующей службы Департамента конкуренции.
Она добавляет, что часть предприятий еще согласовывают цены с департаментом. Все установленные цены можно найти на сайте www.konkurentsiamet.ee в разделе Soojus.
„Но надо учитывать, что энергопредприятия могут продавать тепло потребителям и по более низким тарифам, чем согласованные. Предприятия так делали и продолжают делать“, – подчеркивает Кюлли Хааб.
Согласовывать цены с департаментом фирмы могут в любое время, когда в этом появляется необходимость. Например, если меняется закупочная цена топлива, делают новые инвестиции или меняются объемы продаж.
Больших изменений не ожидается
„По сравнению с началом прошлого отопительного сезона цены в наших городах этой осенью либо снизились, либо остались на прежнем уровне, – говорит Ольга Онтон, представитель Utilitas. – Цены на древесную щепу снизились, но общий уровень цен продолжает расти. Большая часть необходимого на весь сезон топлива уже закуплена или покрыта контрактами. И больших изменений в ценах на тепло в осенне-зимний период не ожидается, если только стоимость электроэнергии или ископаемого топлива в течение отопительного периода значительно не изменится. Колебания внешней температуры не влияют на стоимость единицы тепла. Однако теплая осень позволяет клиентам начать отопление помещений позже“.
Она напоминает, что существуют различные способы экономии тепловой энергии. Наибольшего эффекта можно добиться путем реконструкции здания и обновления отопительных систем, но также можно сэкономить за счет рационального потребления. Улучшить внутренний климат и сэкономить энергию поможет термостат, установленный на радиаторы или другие нагревательные приборы. Для получения информации о температуре в помещении желательно установить термометр или датчик в каждой комнате.
„Например, снижение температуры в помещении на 1 градус уменьшает расходы на отопление примерно на 5%, а в более современных зданиях – до 10%. Сократить энергозатраты поможет новая или хорошо функционирующая автоматика теплового узла. При ее выборе стоит убедиться, что она снижает расход отопления в период большого потребления горячей воды, то есть обычно утром и вечером. В этом случае снизится одновременное потребление энергии, а значит – и пики потребления будут ниже“, – объясняет Онтон.
Более низкие предельные цены на тепло в основном держатся в тех регионах, где используют твердое топливо (например, древесную щепу, торф) или полукоксовый газ (смесь углеводородов).
А более высокие цены – в регионах, производящих тепло из природного газа или сланцевого масла.
Стоит также вспомнить, что в начале этого года на повышение тарифов повлияло повышение ставки налога с оборота до 22%.