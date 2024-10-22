Превратите стиральную машину в сушилку: удивительный лайфхак решит осеннюю проблему

В холодную и дождливую погоду одежда может оставаться мокрой до двух дней. По истечении этого времени она начинает неприятно пахнуть и снова требует стирки. К счастью, этого можно избежать.

Как быстро высушить белье в холодные и дождливые дни

Стиральная машина с функцией сушки значительно облегчает жизнь. Вам не придется развешивать белье или ждать, пока оно высохнет. Но не каждый может похвастаться такой роскошью. У большинства людей есть традиционное устройство, которое только стирает и отжимает вещи. Но даже обычная стиральная машина может превратиться в сушильную. Один лайфхак поможет быстро высушить одежду независимо от погоды.

Все, что нужно, это… полотенце. Чем больше и толще, тем лучше. Просто положите его в барабан после окончания стирки, закройте дверцу и установите машину на программу отжима. Когда машина закончит работу, выньте сухую одежду. Вся влага останется на полотенце.

Для лучших результатов вы можете использовать два или три полотенца. Только не перегружайте стиральную машину.