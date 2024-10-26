Эксперт по уборке назвала 6 случаев, когда вещи нужно стирать наизнанку

Об этом в материале для Better Homes & Gardens пишет эксперт по уборке Джоли Керр. По ее словам, этот прием защитит одежду от потери цвета, что особенно важно для темных и ярких вещей. К тому же, когда вы выворачиваете вещи перед стиркой, ткань эффективнее очищается от грязи с тела. Так ткань будет не только чище, но и будет иметь приятный аромат.

Кроме того, эксперт советует стирать наизнанку одежду с бисером или другими украшениями, в том числе деликатными пуговицами. Так вы защитите ее от повреждений. В целом Керр назвала 6 случаев, когда вещи в барабан надо отправлять вывернутыми.

1. Темная одежда, включая темный деним

Черная и темная одежда, включая темный деним, со временем тускнеет под воздействием воды и моющих средств. Стирка также может способствовать выцветанию ткани и потере цвета, поэтому их лучше стирать наизнанку. К тому же, Керр советует стирать темные ткани в холодной воде. Сушить такую одежду надо подальше от прямых солнечных лучей.

2. Яркие цветные ткани

Как и темная одежда, яркие ткани с принтом могут со временем потускнеть из-за многократного воздействия воды, моющих средств и пятновыводителей, а также трения. Выворачивание таких тканей наизнанку перед стиркой поможет сохранить цвет и узоры, не давая им потускнеть из-за многократных стирок. Помочь может и использование холодной воды.

3. Одежда для тренировок и спорта

Есть несколько веских причин для того, чтобы постирать одежду для тренировок и активного отдыха, в частности леггинсы, наизнанку. Это один из самых эффективных способов обеспечить свежий запах тренировочной одежды, пропитанной потом, поскольку бактерии, вызывающие неприятный запах, могут накапливаться на внутренней стороне.

Выворачивание спортивной одежды наизнанку также помогает предотвратить выцветание. В конце концов, это еще и защитит ткань от образования катышков, зацепок и других структурных повреждений.

4. Пижама, нижнее белье и носки