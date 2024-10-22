„Надежда умирает последней“. Производитель террасных ванн подал заявление о банкротстве

„Я неисправимый оптимист, и, как известно, надежда умирает последней. Чем больше ты оптимист, тем ответственнее нужно к этому подходить. Это был момент, когда пришлось взглянуть в лицо ответственности и признать ситуацию такой, какая она есть“, – рассказал основатель и руководитель Lingalaid Вахур Поолак.