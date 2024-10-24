Небольшая хитрость: как получить более выгодную цену на фиксированный пакет электроэнергии

Так, по словам одного пользователя, Elektrum предложил ему фиксированный пакет на три года по цене 11,11 центов за кВтч, тогда как цена такого же пакета на сайте составляла 11,75 центов/кВтч. Люди, поменявшие в последние месяцы договор, также подтверждают, что получили похожий пакет по цене 10,10 центов/кВтч и 10,8 центов/кВтч.

Скидки были предовтавлены даже для биржевых пакетов. Например, Alexela снизила для одного своего клиента ежемесячную плату на 2 евро с 4,99 евро.

По словам людей, сравнивающих цены на электроэнергию в группе Rahakoguja в Facebook, поставщики электроэнергии готовы прислать по электронной почте более дешевое предложение, когда от клиентов поступает подобный запрос. Более низкую цену за свой пакет можно получить, сделав такой запрос и по телефону.

Насколько известно Genius, в Elektrum большое преимущество в получении более низкой цены играет тот факт, что запрос приходит от нового клиента, пришедшего от другого поставщика электроэнергии.

Основываясь на этих примерах, в любом случае стоит запросить новое предложение, потому что даже с небольшой скидкой за год можно сэкономить пару евро.