Что лучше - стиральный порошок или гель: ответ эксперта

Гель для стирки

Гель для стирки можно использовать как для предварительной обработки, так и для ручной стирки. Большинство жидких моющих средств без проблем растворяются в холодной воде, что приводит к меньшему накоплению в вашей машине и в целом более чистой одежде. Жидкое моющее средство также является лучшим выбором для обработки сложных пятен на масляной основе.

При этом, отмечает эксперт, передозировка жидких моющих средств может привести к образованию осадка в вашей машине, засорению сливов и даже к тому, что белье будет задерживать грязь и пыль, а не избавляться от них.

Порошок для стирки

Порошок можно использовать как для предварительного замачивания одежды, так и для более точечного удаления пятен – нанося его на пятно как пасту до отправления в стиральную машину. Порошок для стирки, как и многие жидкие моющие средства, также безопасен для деликатных вещей, которые нужно стирать вручную, а также позволяет настраивать дозировку, говорит Ромин.

Важно отметить, что порошковое моющее средство часто имеет более низкую цену, а его упаковка часто сделана из перерабатываемого картона.

Гель против порошка

Хотя как жидкое, так и порошковое моющее средство могут работать при любых температурах воды, Ромин говорит, что жидкое моющее средство имеет небольшое преимущество, когда дело касается того, насколько легко оно растворяется в воде.

Что касается удаления пятен, то, по словам Ромин, разница в их профилях pH влияет на эффективность средства. Она рекомендует выбирать высококачественное жидкое моющее средство для жирных пятен, поскольку оно может быть более эффективным, чем порошковые формулы.

Кроме того, выбор типа моющего средства зависит от множества других факторов, включая тип стиральной машины, любые существующие проблемы с септиком и жесткость воды. В обоих последних случаях жидкое моющее средство является лучшим выбором, поскольку оно легче растворяется.

В любом случае, выбор моющего средства, которое соответствует вашему бюджету и потребностям, а затем использование правильного количества для стирки, - это волшебное уравнение, подытоживает она.