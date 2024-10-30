Дизайнер указала на главные ошибки в интерьерах спальни

Поэтому при разработке дизайн-проекта важно предусмотреть достаточно мест для хранения. При ограниченной площади Кузнецова советует использовать каждый доступный сантиметр и выбирать встроенную мебель, адаптированную под размеры комнаты. Дополнительные отсеки для хранения можно также предусмотреть в конструкции кровати и пуфов.

Дизайнер также отмечает, что следует избегать мебели с ограниченным функционалом. Современные интерьерные решения должны обеспечивать комфорт и визуальную гармонию. Если установка системы „умного дома“ невозможна, стоит выбирать практичные решения, такие как кровати с встроенными зарядными устройствами и подсветкой с ненавязчивыми выключателями.

Еще одной распространенной проблемой является плохая шумо- и звукоизоляция. Кузнецова подчеркивает, что спальня — это главное пространство для отдыха, и важно учитывать уровень шумоизоляции. Если полное звукоизоляционное решение невозможно из-за ограниченной площади, стоит рассмотреть использование стеновых панелей, включая мягкие, которые могут выполнять функцию изголовья кровати. Такие решения, ранее встречавшиеся только в гостиницах, теперь доступны для жилых помещений, подытоживает Кузнецова в беседе с „Газетой.Ru“.