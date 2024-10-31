До и после: дизайнер IKEA обновила кухню 30-летней давности в старом многоквартирном доме

Живущая в Раквере Инес мечтала о красивой и удобной кухне. На нынешней дверцы шкафов были сломаны, лампа едва держалась на потолке, не хватало мест для хранения и рабочих поверхностей для готовки. Дизайнер интерьера IKEA Кароли Хеймонен охотно приняла вызов и пришла женщине на помощь.

Удобная мебель и планировка

По словам дизайнера, при планировании кухни очень важно учитывать расположение мебели, чтобы хозяйке было удобно доставать вещи из шкафов и перемещаться между холодильником, раковиной и плитой. Маленькие кухни часто оформляют в форме буквы L.

Кроме того, раньше стиральная машина стояла в углу и занимала на кухне много места, поэтому для рабочей поверхности пространства почти не оставалось. „Перестановка мебели добавила в крошечную кухню гораздо больше возможностей. Я решила переместить шкафы и передвинуть кухонную мебель, перенеся стиральную машину на новое место. Так я получила ценную рабочую поверхность и место для шкафов“, - сказала дизайнер интерьера.

Обеденный стол использовался не только для еды, но и для шитья, а также для общения с друзьями и семьей. Поэтому специалист решила выбрать для кухни новый раскладной стол, который можно разложить, когда понадобится больше места.

Светлая мебель добавляет ощущение простора

Кароли Хеймонен отметила, что светлые цвета визуально увеличивают пространство. Поэтому для создания в небольшой кухне ощущения простора стоит выбирать мебель светлых оттенков. Дизайнер также добавила простора благодаря открытым полкам и настенным шкафчикам со стеклянными дверцами. Хозяйка невысокого роста, поэтому размещенные до самого потолка шкафчики ей неудобны.

Акцентные цвета можно добавить с помощью аксессуаров и декора. Например, этой кухне живость придали мягкий зеленый оттенок стены, натуральные деревянные элементы и красочная посуда.

„Хозяйка – живая и энергичная женщина, поэтому я выбрала для нее золотистые столовые приборы и розово-зеленую посуду, которые прекрасно дополняют светлую мебель“, - пояснила дизайнер интерьера.