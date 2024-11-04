Полезные советы
04.11.2024, 08:25

Зачем нужно солить швабру перед мытьем пола

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Evgenyrychko | Shutterstock

Поваренная соль оказалась эффективным средством для дезинфекции пола. Солить швабру и тряпку при мытьем поверхностей домохозяек призвали эксперты онлайн-издания „БелНовости“, пишет „Рамблер“.

„Этот продукт может похвастаться своими противомикробными свойствами, поэтому-то и является великолепным помощником в данном вопросе“, — утверждают специалисты.

Нужно добавить небольшое количество соли на влажную швабру перед мытьем пола и протереть ею поверхности, которые необходимо продезинфицировать.

„После завершения влажной уборки рекомендуется промыть тряпку и, опять-таки, посыпать ее солью, чтобы предотвратить размножение микробов на ткани“, — посоветовали эксперты.

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RusDelfi
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