Зачем нужно солить швабру перед мытьем пола

„Этот продукт может похвастаться своими противомикробными свойствами, поэтому-то и является великолепным помощником в данном вопросе“, — утверждают специалисты.

Нужно добавить небольшое количество соли на влажную швабру перед мытьем пола и протереть ею поверхности, которые необходимо продезинфицировать.

„После завершения влажной уборки рекомендуется промыть тряпку и, опять-таки, посыпать ее солью, чтобы предотвратить размножение микробов на ткани“, — посоветовали эксперты.