Пришли холода, и дачи пустуют. Что следует учитывать в зимний период?

„На даче у вора, как правило, гораздо больше времени для „работы“, чем в частном доме или квартире, – отметил эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла. – Именно поэтому важно, чтобы там была установлена исправная охранная система, а все ценное было убрано с глаз долой“.

Дача в лесу не останется незамеченной для воров

Многие ошибочно полагают, что если дача находится в густом лесу, то ее никто не найдет и охранная система не нужна. Пярьяла опровергает это заблуждение: „Вор найдет даже самый уединенный загородный дом, куда ведет лишь узкая и ухабистая лесная дорога. Недостатком в этом случае является также отсутствие соседского дозора, злоумышленники могут орудовать там несколько недель или даже месяцев“.

Как усложнить вору жизнь?

Осенью кражи на дачах учащаются потому, что вор может действовать там беспрепятственно. Пярьяла вспоминает один примечательный случай, когда большой объект разобрали по частям.

„Семья планировала построить добротную кирпичную печь, и одним летом печь была готова. Весной же обнаружилось, что кто-то разобрал ее и унес по кирпичику“, – сказал он и добавил, что работа, вероятно, шла не один день. Поскольку в случае подобных краж неизвестно, когда именно вор проник в дом, следователям сложно найти виновных.

Что же надо сделать, чтобы ваша дача не стала приманкой для прохожих с недобрыми намерениями? Хорошее освещение . Чем заметнее вор для прохожих и соседей, тем труднее ему действовать. Установите во дворе светильники с датчиками движения, а при возможности – несколько светильников (например, на солнечных батареях), которые будут гореть всю ночь.

Уберите все ценное в закрытое помещение . Уберите в закрытое помещение все, что может хоть немного заинтересовать вора. То, что не представляет ценности для хозяев, может стать настоящей добычей для вора. Например, лестница, прислоненная к стене дома, может стать хорошим подспорьем, чтобы забраться на второй этаж, а железная поливочная бочка – металлоломом.

Соседский дозор . Все чаще дачи покупают, чтобы переоборудовать их в дома, подходящие для круглогодичного проживания. Так в дачных поселках появляется все больше жителей, которые бывают там чаще, чем горожане, приезжающие только на летний отдых. Попросите соседей время от времени присматривать за вашей дачей.

Камера. Камера, конечно, не поймает вора, но она является превентивной дополнительной мерой безопасности. Если перед вором окажутся два похожих объекта, но на одном есть камера видеонаблюдения, а на другом – нет, он с большей вероятностью выберет второй.

Домашняя охрана. Соседский дозор, освещение, камеры и т. д. – отличные дополнительные меры безопасности, но самой эффективной остается система охраны дома.

А если пропадет электричество/интернет?

Как известно, осень и зима – период штормов, и вполне оправдан вопрос: что будет, если на даче несколько часов или дней не будет электричества – есть ли тогда толк от охранной системы?

По словам Пярьяла, их охранная система защищена от таких ситуаций. Центральное устройство системы работает от электросети и функционирует от аккумулятора до 10 часов. Беспокоиться о наличии интернета также не нужно: система оснащена SIM-картой, и сигналы тревоги в любом случае поступают в приложение и центр управления G4S.

Показывайте, что дача не пустует постоянно

При возможности посещайте дачу один-два раза в месяц, чтобы прохожим казалось, что в доме живут люди. Зимой время от времени чистите снег или даже попросите соседа пройтись по двору, чтобы были видны следы. Здание, которое выглядит пустующим в течение недель или месяцев, с большей вероятностью привлечет внимание злоумышленников, чем дача, перед которой иногда стоит машина или где кто-то работает в саду.