Комнатные растения, которые могут украсть женское счастье

Монстера

Монстера — это эффектное, крупнолистное растение, которое моментально привлекает внимание. Но не всем известна ее репутация: монстера якобы поглощает не только углекислый газ, но и положительную энергетику — не случайно, поди, и название у нее какое-то монструозное, неприятное какое-то.

Считается, что она может нарушить гармонию в семье, вызвать конфликты, а у одиноких женщин и вовсе отвадить потенциальных кавалеров. Конечно, монстера не виновата, что кто-то видит в ней „пожирателя счастья“, но, возможно, стоит подумать, где ее разместить, чтобы она не создавала атмосферу напряжения.

Диффенбахия

Диффенбахия с ее крупными яркими листьями отлично смотрится в интерьере и быстро растет. Однако, согласно народным приметам, это растение может „высасывать“ не только воздух, но и женское счастье. По легенде, диффенбахия якобы отталкивает мужчин от хозяйки дома и даже способна усилить одиночество.

Причем, говорят, что цветок становится особенно активным в этом плане при отсутствии регулярного ухода. Суеверные советуют держать диффенбахию подальше от спальни — так для нее и света больше, и личной жизни будет спокойней!

Кактусы

Кактусы — чемпионы среди комнатных растений в вопросах неприхотливости, но вот в личной жизни они не такие уж и легкие. Эти колючие растения считаются символами одиночества. По поверьям, острые колючки могут отталкивать не только негативную энергию, но и самих людей, особенно мужчин.

У хозяйки кактуса якобы растет риск стать замкнутой или даже слишком жесткой. Считается, что кактусы лучше размещать в местах, где требуется защита (например, у окна или на входе), а не в спальне или на кухне.

Плющ

Плющ известен своей „цепкостью“ и часто используется для создания зеленых стен в интерьере. Но по легенде, эта цепкость переносится и на энергетику: он якобы способен подавлять положительную женскую энергию, вызывая усталость и снижая настроение.