Излишки дачного урожая: куда отвезти и где их могут получить те, кому они пригодятся
Дачники, садоводы, фермеры утопают в яблоках – год выдался на редкость урожайным. Настолько, что изрядную долю спелых плодов не успевают переработать, и они гниют на компостных кучах. А ведь для них можно было бы найти достойное применение. „МК-Эстония“ узнала, куда можно пристроить излишки дачного урожая.
Не всякий год радует таким изобильным урожаем, что друзья и коллеги дачников вздрагивают при слове „кабачок“, а соседей от вопроса: „Вам яблочки не нужны?“ сдувает будто ветром.
Люди жалуются, что их семья уже видеть не может шарлотку и цветаевские пироги, повидла наварено впрок столько, что хватит пережить не один локдаун, гирляндами из сушеных яблок можно украсить районную новогоднюю елку, но яблоки все не кончаются! А рыжебокие тыквы нахально щурятся, мол, готовься, будет у тебя еще и тыквенная каша на завтрак, обед и ужин! Впору взмолиться подобно девочке из старой сказки: „Горшочек, не вари!“
Это было бы забавно, если бы не было на самом деле так грустно. Владельцы дач каждый день отправляют в компост огромное количество ненужного урожая – просто потому, что не успевают его переработать или пристроить по знакомым. И в то же время множество жителей Эстонии были бы счастливы получить в дар немного дачной продукции, которая, как известно, и вкуснее, и экологичнее магазинных фруктов и овощей „без вкуса и запаха“.
Спрос и предложение
В редакционной почте оказались два письма, авторы которых пишут об одной и той же проблеме, но с разных сторон.
„У меня сердце кровью обливается, когда собираю с травы крупные хрусткие сочные яблоки и ведрами ношу на компост, – делится своими переживаниями дачница Галина из Кийза. – А что еще делать? Сад большой, яблонь много. Когда-то бабушка снабжала яблоками и яблочным соком всю нашу большую семью, нас, внучат, у нее было восемь душ! Сейчас повырастали, поразъехались, дача досталась мне, а нашей семье столько не нужно. Но не рубить же бабушкины яблони? Они каждый год родят, стараются. И на работу ношу, и друзьям раздаю, но все равно яблок слишком много. Вот и идут в компост ведрами. А так жалко…“
А пенсионерка из Таллинна Александра Яковлевна рассказывает в письме о своих переживаниях: „В магазинах яблоки – красивые, один к одному, но они вообще не пахнут, да и вкус – так себе. К тому же еще и дорогие! А так хочется настоящего ароматного яблочка. Тем обиднее сознавать, что кто-то выбрасывает отличные яблоки просто потому, что ему столько не нужно. Не выбрасывайте, отдайте таким, как я! Мы очень, очень будем благодарны!“
„МК-Эстония“ узнала, куда можно пристроить излишки дачного урожая и где могут заявить о себе те, кому эти плоды действительно нужны.
1. Выставить за порог
В городских районах малоэтажной застройки, например – в столичных Кристийне и Нымме, зачастую можно увидеть и ящики с яблоками, выставленные за калитку частного дома – угощайся, прохожий! И пакеты с уже упакованными плодами, висящие на заборе – сделай милость, избавь от излишков урожая!
Яблоки, тыквы, аронию и прочие плоды можно расфасовать так, чтобы их было удобно прихватить с собой, и разместить там, где их с большой вероятностью увидят люди, у которых нет своего огорода: у почтовых ящиков в подъездах многоквартирных домов, на скамейках, в парках, на остановках и т. п.
Важно: держите под контролем ваши плодовые пожертвования. В случае, если они не заинтересовали никого, кроме ворон, позаботьтесь о сохранении порядка и чистоты.
2. Обменяться с соседями
В дачном сообществе можно предложить обменяться урожаем или поделиться им. Это популярный и дружелюбный способ избавиться от излишков и попробовать плоды/сорта, которые выращивает кто-то другой.
3. Продать
Простой и не затратный в плане времени и ресурсов способ – продать лишние дары садов, огородов и теплиц через интернет. Для этого можно использовать:
специальные группы в социальных сетях (например, в Facebook это группы „Распродажа (продукты питания) Эстония“, „Продай/купи Продукты Osta/müü tooted“ и т. п. );
платформы для продажи из рук в руки (например, osta.ee, okidoki.ee);
закрытые тематические чаты, если частные объявления там не запрещены правилами, например – родительские чаты школ и садиков или соседские чаты.
В среднем цена дачных яблок в социальных сетях (по состоянию на 13 октября) – 1–2 евро за килограмм. Паданцы немного дешевле яблок, собранных с дерева, и их зачастую предлагают бесплатно. В случае, если продавец предлагает доставку, цена может быть немного выше, чем когда покупатель приезжает за плодами сам.
Продавать можно как собранную и расфасованную продукцию, так и возможность приехать собрать яблоки, аронию и прочее самостоятельно в вашем присутствии, когда вы сами занимаетесь другими дачными делами.
В некоторых городах Эстонии проходят фермерские рынки и ярмарки, где можно продать овощи, фрукты и ягоды из своего сада. Как правило, там дачную продукцию можно сбыть с рук подороже – например, яблоки зимнего сорта „Теллисааре“ продают за 3–5 евро/ килограмм. Надо учитывать, что за возможность предложить покупателям свой товар и на рынке, и на ярмарке придется заплатить.
Узнать расписание мероприятий в своем регионе можно на сайте www.laadakalender.ee
4. Пожертвовать
Благотворительные организации или фонды, которые занимаются помощью нуждающимся, часто с радостью принимают излишки урожая и продукты для распределения среди малоимущих.
Однако прежде, чем привезти к дверям организации контейнеры с дарами своего сада, следует обязательно уточнить по телефону, что, когда и в каком объеме организация готова принять.
Можно сделать пожертвование и напрямую, например – в дома престарелых, детские сады или другие учреждения, но сначала также необходимо связаться с ними, чтобы узнать, принимают ли они такие пожертвования и какие у них конкретные потребности.
5. Сдать в переработку
Переработку овощей и фруктов в домашние заготовки можно делегировать туда, где этот процесс поставлен на поток, и либо забрать готовую продукцию себе, либо получить деньги за сырье.
Nõmme Talu OÜ
Услуги по выжиманию сока из всего, что растет в саду и содержит сок. Получить можно сырой сок или пастеризованный, упакованный в пакет в коробке. Если упаковку сока производят в тару заказчика, услуга стоит 1.00 EUR/литр.
Если своей тары нет, то предприятие предлагает свои варианты на выбор. Собранные яблоки покупают по цене 0,25 EUR/кг.
Контакты:
Nõmme, Tammiku küla, Kose vald
75119, Harju Maakond
Телефон: 56 219 762
e-mail: info@nommetalu.ee
AS Bacula
Покупает яблоки (0,20 евро за кило), эбакюдонию (0,80 евро за кило) и всевозможные ягоды для производства варенья, сиропов, соусов и т. п. под брендом Aakre Moos. К яблокам предъявляют определенные требования: они должны быть целыми, без пятен и не менее 5 см в диаметре.
Контакты:
Aakre, Elva vald, 67212, Tartu maakond
E-post: moos@moos.ee
Телефон: 767 9660, 767 9662, 5556 4125
6. Накормить зверей в зоопарке
Таллиннский зоопарк принимает все фрукты (яблоки, груши, сливы, арбузы, виноград и т. д.) и все овощи (свеклу, морковь, капусту, тыквы и т. д.). Овощи и фрукты должны быть такого же качества, как и продукты, потребляемые людьми, без гнили и хорошо упакованы в коробки, пакеты и т. д.
При этом существует одно важное ограничение: в интересах здоровья животных из-за свиной чумы все плоды должны быть выращены в местах, куда дикие звери не имеют доступа.
19 октября в зоопарке состоится традиционный праздник поедания тыкв, и лишние тыквы из своего хозяйства вполне можно пожертвовать зверюшкам. Если тыкв много или она одна, но неподъемно тяжелая, AS Eesti Post поможет доставить ее бесплатно. Зоопарк просит ничего не писать и не рисовать на тыквах.
Пожертвования зоопарку можно доставить к транспортным воротам по адресу: Палдиски мнт. , 145, Таллинн.
Для пожертвования больших объемов следует связаться с заведующей кормовой кухней зоопарка Еленой Моторенко по электронной почте jelena.motorenko@tallinnzoo.ee или по телефону 5126928.
Полезно знать
Сам не ам и другим не дам
В каждом саду какая-то часть плодового урожая неизбежно портится. Яблоки и груши наклевывают птицы, перезревшее яблоко трескается, упавшее – привлекает вредителей, и это не говоря уже о разнообразных грибках и плесени. Что делать с такими плодами?
Зачастую садоводы вывозят такие яблоки целыми тачками подальше в лес. Каждому с детства знакома картинка – счастливый ежик несет на иголках румяное яблочко. Казалось бы, целая тачка спелых плодов (подумаешь, немного нетоварной кондиции) – это ж целый пир для лесных обитателей! Однако надо знать: вывозить садовые отходы в лес нельзя. И несоблюдение этого запрета может обернуться крупным штрафом.
Выбрасывать садовые отходы в лес категорически запрещено! Это касается и яблок, так как может привести к распространению инвазивных видов и садовых вредителей.
Например, выброшенные в лес гнилые яблоки создают идеальные условия для размножения испанского слизня. Яблоки могут привлечь диких животных, и они могут начать ассоциировать это место с доступной пищей, а это может быть уже и опасно для тех, кто ходит в лес за грибами и ягодами.
Согласно § 1264 Закона об отходах, выбрасывание отходов за пределами установленных мест может повлечь за собой штраф – до 1200 евро!
Узнать о возможностях утилизации садовых отходов можно в местном самоуправлении. В Таллинне, например, есть несколько центров, где принимают садовые отходы бесплатно – до 0,6 кубометра. Яблоки удобно перевозить в мешках по 100 литров, и в конечном пункте их обязательно нужно высыпать из пакетов.
Большие объёмы непригодных для переработки яблок можно также сдать в центры утилизации. Это – платная услуга, но не слишком дорогая: в Тарту, например, утилизация яблок стоит 20 евро за тонну.
Если компостирование не подходит, стоит рассмотреть возможность заказа регулярного вывоза биоотходов. Это может быть более экономично, чем вывоз смешанных отходов.
Источник: Департамент окружающей среды
Совет
Для тех, кому хочется яблочка
Сады, где яблок – переизбыток, узнать легко. Как правило, в течение нескольких дней там никто не подбирает паданцы, хотя хозяев, работающих на участке, видно. Они вряд ли откажут, если попросить у них разрешения набрать немного яблок. Велика вероятность, что хозяева будут только рады нежданной помощи и надают вам с собой даже больше плодов, чем вы надеялись получить.
Также можно обратиться с такой просьбой к садоводам-участникам тематических групп в социальных сетях. Многие из них испытывают трудности с избытком урожая, но по каким-то причинам не выставляют свою продукцию на продажу.
Поинтересоваться, кто готов поделиться яблочком, можно в таких группах на Facebook, как:
„Садоводы и огородники Эстонии“,
„Садоводы/огородники любители“,
„Рынок Объявлений/ Эстония“,
„Отдам даром! Эстония“,
„Всё по 1€! (бесплатно, за шоколадку, обмен)“,
„Продажа/покупка/услуги и работа в Эстонии“ и др.
Зачастую в ответ на просьбу поделиться урожаем поступает сразу несколько предложений приехать и набрать столько плодов, сколько возможно унести с собой, причем совершенно безвозмездно.