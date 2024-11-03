Наш сад
03.11.2024, 12:29

Излишки дачного урожая: куда отвезти и где их могут получить те, кому они пригодятся

 
Помогать легко: не нужно предварительно мыть или упаковывать овощи – их можно принести, например, в ящике или сумке, а волонтеры позаботятся о сортировке.
Помогать легко: не нужно предварительно мыть или упаковывать овощи – их можно принести, например, в ящике или сумке, а волонтеры позаботятся о сортировке.
ФОТО: Pixabay.com

Дачники, садоводы, фермеры утопают в яблоках – год выдался на редкость урожайным. Настолько, что изрядную долю спелых плодов не успевают переработать, и они гниют на компостных кучах. А ведь для них можно было бы найти достойное применение. „МК-Эстония“ узнала, куда можно пристроить излишки дачного урожая.

Не всякий год радует таким изобильным урожаем, что друзья и коллеги дачников вздрагивают при слове „кабачок“, а соседей от вопроса: „Вам яблочки не нужны?“ сдувает будто ветром.

Люди жалуются, что их семья уже видеть не может шарлотку и цветаевские пироги, повидла наварено впрок столько, что хватит пережить не один локдаун, гирляндами из сушеных яблок можно украсить районную новогоднюю елку, но яблоки все не кончаются! А рыжебокие тыквы нахально щурятся, мол, готовься, будет у тебя еще и тыквенная каша на завтрак, обед и ужин! Впору взмолиться подобно девочке из старой сказки: „Горшочек, не вари!“

Это было бы забавно, если бы не было на самом деле так грустно. Владельцы дач каждый день отправляют в компост огромное количество ненужного урожая – просто потому, что не успевают его переработать или пристроить по знакомым. И в то же время множество жителей Эстонии были бы счастливы получить в дар немного дачной продукции, которая, как известно, и вкуснее, и экологичнее магазинных фруктов и овощей „без вкуса и запаха“.

Спрос и предложение

В редакционной почте оказались два письма, авторы которых пишут об одной и той же проблеме, но с разных сторон.

„У меня сердце кровью обливается, когда собираю с травы крупные хрусткие сочные яблоки и ведрами ношу на компост, – делится своими переживаниями дачница Галина из Кийза. – А что еще делать? Сад большой, яблонь много. Когда-то бабушка снабжала яблоками и яблочным соком всю нашу большую семью, нас, внучат, у нее было восемь душ! Сейчас повырастали, поразъехались, дача досталась мне, а нашей семье столько не нужно. Но не рубить же бабушкины яблони? Они каждый год родят, стараются. И на работу ношу, и друзьям раздаю, но все равно яблок слишком много. Вот и идут в компост ведрами. А так жалко…“

А пенсионерка из Таллинна Александра Яковлевна рассказывает в письме о своих переживаниях: „В магазинах яблоки – красивые, один к одному, но они вообще не пахнут, да и вкус – так себе. К тому же еще и дорогие! А так хочется настоящего ароматного яблочка. Тем обиднее сознавать, что кто-то выбрасывает отличные яблоки просто потому, что ему столько не нужно. Не выбрасывайте, отдайте таким, как я! Мы очень, очень будем благодарны!“

„МК-Эстония“ узнала, куда можно пристроить излишки дачного урожая и где могут заявить о себе те, кому эти плоды действительно нужны.

1. Выставить за порог

В городских районах малоэтажной застройки, например – в столичных Кристийне и Нымме, зачастую можно увидеть и ящики с яблоками, выставленные за калитку частного дома – угощайся, прохожий! И пакеты с уже упакованными плодами, висящие на заборе – сделай милость, избавь от излишков урожая!

Яблоки, тыквы, аронию и прочие плоды можно расфасовать так, чтобы их было удобно прихватить с собой, и разместить там, где их с большой вероятностью увидят люди, у которых нет своего огорода: у почтовых ящиков в подъездах многоквартирных домов, на скамейках, в парках, на остановках и т. п.

Важно: держите под контролем ваши плодовые пожертвования. В случае, если они не заинтересовали никого, кроме ворон, позаботьтесь о сохранении порядка и чистоты.

2. Обменяться с соседями

В дачном сообществе можно предложить обменяться урожаем или поделиться им. Это популярный и дружелюбный способ избавиться от излишков и попробовать плоды/сорта, которые выращивает кто-то другой.

3. Продать

Простой и не затратный в плане времени и ресурсов способ – продать лишние дары садов, огородов и теплиц через интернет. Для этого можно использовать:

  • специальные группы в социальных сетях (например, в Facebook это группы „Распродажа (продукты питания) Эстония“, „Продай/купи Продукты Osta/müü tooted“ и т. п. );

  • платформы для продажи из рук в руки (например, osta.ee, okidoki.ee);

  • закрытые тематические чаты, если частные объявления там не запрещены правилами, например – родительские чаты школ и садиков или соседские чаты.

В среднем цена дачных яблок в социальных сетях (по состоянию на 13 октября) – 1–2 евро за килограмм. Паданцы немного дешевле яблок, собранных с дерева, и их зачастую предлагают бесплатно. В случае, если продавец предлагает доставку, цена может быть немного выше, чем когда покупатель приезжает за плодами сам.

Продавать можно как собранную и расфасованную продукцию, так и возможность приехать собрать яблоки, аронию и прочее самостоятельно в вашем присутствии, когда вы сами занимаетесь другими дачными делами.

В некоторых городах Эстонии проходят фермерские рынки и ярмарки, где можно продать овощи, фрукты и ягоды из своего сада. Как правило, там дачную продукцию можно сбыть с рук подороже – например, яблоки зимнего сорта „Теллисааре“ продают за 3–5 евро/ килограмм. Надо учитывать, что за возможность предложить покупателям свой товар и на рынке, и на ярмарке придется заплатить.

Узнать расписание мероприятий в своем регионе можно на сайте www.laadakalender.ee

4. Пожертвовать

Благотворительные организации или фонды, которые занимаются помощью нуждающимся, часто с радостью принимают излишки урожая и продукты для распределения среди малоимущих.

Однако прежде, чем привезти к дверям организации контейнеры с дарами своего сада, следует обязательно уточнить по телефону, что, когда и в каком объеме организация готова принять.

Можно сделать пожертвование и напрямую, например – в дома престарелых, детские сады или другие учреждения, но сначала также необходимо связаться с ними, чтобы узнать, принимают ли они такие пожертвования и какие у них конкретные потребности.

5. Сдать в переработку

Переработку овощей и фруктов в домашние заготовки можно делегировать туда, где этот процесс поставлен на поток, и либо забрать готовую продукцию себе, либо получить деньги за сырье.

Nõmme Talu OÜ

Услуги по выжиманию сока из всего, что растет в саду и содержит сок. Получить можно сырой сок или пастеризованный, упакованный в пакет в коробке. Если упаковку сока производят в тару заказчика, услуга стоит 1.00 EUR/литр.

Если своей тары нет, то предприятие предлагает свои варианты на выбор. Собранные яблоки покупают по цене 0,25 EUR/кг.

Контакты:

Nõmme, Tammiku küla, Kose vald

75119, Harju Maakond

Телефон: 56 219 762

e-mail: info@nommetalu.ee

AS Bacula

Покупает яблоки (0,20 евро за кило), эбакюдонию (0,80 евро за кило) и всевозможные ягоды для производства варенья, сиропов, соусов и т. п. под брендом Aakre Moos. К яблокам предъявляют определенные требования: они должны быть целыми, без пятен и не менее 5 см в диаметре.

Контакты:

Aakre, Elva vald, 67212, Tartu maakond

E-post: moos@moos.ee

Телефон: 767 9660, 767 9662, 5556 4125

6. Накормить зверей в зоопарке

Таллиннский зоопарк принимает все фрукты (яблоки, груши, сливы, арбузы, виноград и т. д.) и все овощи (свеклу, морковь, капусту, тыквы и т. д.). Овощи и фрукты должны быть такого же качества, как и продукты, потребляемые людьми, без гнили и хорошо упакованы в коробки, пакеты и т. д.

При этом существует одно важное ограничение: в интересах здоровья животных из-за свиной чумы все плоды должны быть выращены в местах, куда дикие звери не имеют доступа.

19 октября в зоопарке состоится традиционный праздник поедания тыкв, и лишние тыквы из своего хозяйства вполне можно пожертвовать зверюшкам. Если тыкв много или она одна, но неподъемно тяжелая, AS Eesti Post поможет доставить ее бесплатно. Зоопарк просит ничего не писать и не рисовать на тыквах.

Пожертвования зоопарку можно доставить к транспортным воротам по адресу: Палдиски мнт. , 145, Таллинн.

Для пожертвования больших объемов следует связаться с заведующей кормовой кухней зоопарка Еленой Моторенко по электронной почте jelena.motorenko@tallinnzoo.ee или по телефону 5126928.

Комментарий

Деми Линк, руководитель по коммуникациям и проектам Toidupank

Наша организация с радостью принимает фрукты и овощи для передачи малообеспеченным людям. Если вы хотите пожертвовать излишки урожая, не нужно предварительно мыть или упаковывать овощи – их можно принести, например, в ящике или сумке, а мы позаботимся о сортировке.

Пожертвования можно доставить прямо в наши пункты сбора, точные адреса которых вы найдете на нашем сайте. В Таллинне это пункт по адресу Punane 48-a, но перед доставкой свяжитесь с координатором.

Передача излишков урожая – довольно популярная практика, особенно осенью. Чаще всего нам приносят яблоки, тыквы и морковь, но другие овощи и фрукты также приветствуются.

Сколько яблок можно съесть самому?

Если судьба одарила вас возможностью лакомиться настоящими „живыми“ яблоками, не стоит пренебрегать этой возможностью, но и объедаться ими по принципу „лишь бы не пропало“ тоже не стоит.

Как говорят специалисты в области питания и диетологии, яблоки не содержат витаминов, минералов и клетчатки в достаточном количестве, чтобы считаться хорошим источником этих питательных веществ.

Что касается витаминов, то яблоки содержат некоторое количество витамина С, но для получения рекомендуемой суточной нормы вам потребуется съесть около 3 кг одних только яблок.

Яблоки также содержат некоторое количество калия и магния, но опять же, чтобы получить рекомендуемую суточную норму, вам придется съесть огромное количество яблок, более 5–6 кг.

Для получения рекомендуемой суточной нормы клетчатки достаточно 1–1,5 кг, но даже это количество не рекомендуется. По двум причинам.

Во-первых, важно варьировать употребляемые фрукты или ягоды – это позволяет получить множество необходимых питательных веществ. Во-вторых, хотя яблоки не дают много энергии – в среднем 150 г яблок содержат около 70 ккал – при употреблении их в большом количестве есть риск получить слишком много лишней энергии, что может привести к набору веса. Поэтому съедать 2–3 яблока в день в сезон этих ароматных душистых фруктов – вполне оптимальный вариант.

Отдать нуждающимся: благотворительные организации или фонды, которые занимаются помощью неимущим, часто с радостью принимают излишки урожая.

Полезно знать

Сам не ам и другим не дам

В каждом саду какая-то часть плодового урожая неизбежно портится. Яблоки и груши наклевывают птицы, перезревшее яблоко трескается, упавшее – привлекает вредителей, и это не говоря уже о разнообразных грибках и плесени. Что делать с такими плодами?

Зачастую садоводы вывозят такие яблоки целыми тачками подальше в лес. Каждому с детства знакома картинка – счастливый ежик несет на иголках румяное яблочко. Казалось бы, целая тачка спелых плодов (подумаешь, немного нетоварной кондиции) – это ж целый пир для лесных обитателей! Однако надо знать: вывозить садовые отходы в лес нельзя. И несоблюдение этого запрета может обернуться крупным штрафом.

Выбрасывать садовые отходы в лес категорически запрещено! Это касается и яблок, так как может привести к распространению инвазивных видов и садовых вредителей.

Например, выброшенные в лес гнилые яблоки создают идеальные условия для размножения испанского слизня. Яблоки могут привлечь диких животных, и они могут начать ассоциировать это место с доступной пищей, а это может быть уже и опасно для тех, кто ходит в лес за грибами и ягодами.

Согласно § 1264 Закона об отходах, выбрасывание отходов за пределами установленных мест может повлечь за собой штраф – до 1200 евро!

Узнать о возможностях утилизации садовых отходов можно в местном самоуправлении. В Таллинне, например, есть несколько центров, где принимают садовые отходы бесплатно – до 0,6 кубометра. Яблоки удобно перевозить в мешках по 100 литров, и в конечном пункте их обязательно нужно высыпать из пакетов.

Большие объёмы непригодных для переработки яблок можно также сдать в центры утилизации. Это – платная услуга, но не слишком дорогая: в Тарту, например, утилизация яблок стоит 20 евро за тонну.

Если компостирование не подходит, стоит рассмотреть возможность заказа регулярного вывоза биоотходов. Это может быть более экономично, чем вывоз смешанных отходов.

Источник: Департамент окружающей среды

Совет

Для тех, кому хочется яблочка

Сады, где яблок – переизбыток, узнать легко. Как правило, в течение нескольких дней там никто не подбирает паданцы, хотя хозяев, работающих на участке, видно. Они вряд ли откажут, если попросить у них разрешения набрать немного яблок. Велика вероятность, что хозяева будут только рады нежданной помощи и надают вам с собой даже больше плодов, чем вы надеялись получить.

Также можно обратиться с такой просьбой к садоводам-участникам тематических групп в социальных сетях. Многие из них испытывают трудности с избытком урожая, но по каким-то причинам не выставляют свою продукцию на продажу.

Поинтересоваться, кто готов поделиться яблочком, можно в таких группах на Facebook, как:

  • „Садоводы и огородники Эстонии“,

  • „Садоводы/огородники любители“,

  • „Рынок Объявлений/ Эстония“,

  • „Отдам даром! Эстония“,

  • „Всё по 1€! (бесплатно, за шоколадку, обмен)“,

  • „Продажа/покупка/услуги и работа в Эстонии“ и др.

Зачастую в ответ на просьбу поделиться урожаем поступает сразу несколько предложений приехать и набрать столько плодов, сколько возможно унести с собой, причем совершенно безвозмездно.

Полезные адреса для тех, кто хочет пожертвовать свой урожай или другие продукты

Toidupank (Продовольственный банк) – принимает продукты для распределения среди малоимущих.

Таллинн

  • Адрес: Punane 48-a, 13619

  • Время работы: принимают продуктовые пожертвования с понедельника по четверг с 12:00 до 19:00 и в пятницу с 10:00 до 15:00.

  • Контакт: перед тем как привезти пожертвование, пожалуйста, позвоните по номеру +372 5683 9344 или отправьте письмо на электронную почту: tallinn@toidupank.ee.

Нарва

  • Адрес: Kerese 3, 20309

  • Контакт: перед тем как привезти пожертвование, пожалуйста, позвоните по номеру +372 5663 8953 или отправьте письмо на электронную почту: narva@toidupank.ee.

Йыхви

  • Адрес: Kaare 7, 41534,

  • Контакт: перед тем как привезти пожертвование, пожалуйста, позвоните по номеру +372 5653 877 или отправьте письмо на электронную почту: johvi@toidupank.ee.

Найти контактные данные представительств Продуктового банка в других городах можно на сайте www.toidupank.ee.

MTÜ Igale Lapsele Pere (НКО „Каждому ребенку семью“) – организация, помогающая детям-сиротам, приемным и находящимся в сложных жизненных ситуациях семьям.

Центр поддержки Таллинна и Харьюмаа

  • info@ilp.ee

  • Телефон: +372 5332 7701

  • Kallaste tn 7, Табасалу

  • Tabasalu Keskus, 3-й этаж (крыло со стороны города, центр „Лиллепере“)

Центр поддержки Ида-Вирумаа

  • ljuba@ilp.ee

  • Телефон: +372 5770 5477 (также на рус. яз.)

  • Keskallee 20, Kohtla-Järve (вход с задней стороны дома)

Фонд „Lootus sinuga“ оказывает помощь людям, находящимся в трудных жизненных ситуациях, включая малоимущие семьи, бездомных, пожилых людей.

  • Vilisuu tn 7 (в любой понедельник или среду с 18:00 до 20:00)

  • Телефон: +372 5845 0250

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