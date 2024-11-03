Излишки дачного урожая: куда отвезти и где их могут получить те, кому они пригодятся

Не всякий год радует таким изобильным урожаем, что друзья и коллеги дачников вздрагивают при слове „кабачок“, а соседей от вопроса: „Вам яблочки не нужны?“ сдувает будто ветром.

Люди жалуются, что их семья уже видеть не может шарлотку и цветаевские пироги, повидла наварено впрок столько, что хватит пережить не один локдаун, гирляндами из сушеных яблок можно украсить районную новогоднюю елку, но яблоки все не кончаются! А рыжебокие тыквы нахально щурятся, мол, готовься, будет у тебя еще и тыквенная каша на завтрак, обед и ужин! Впору взмолиться подобно девочке из старой сказки: „Горшочек, не вари!“

Это было бы забавно, если бы не было на самом деле так грустно. Владельцы дач каждый день отправляют в компост огромное количество ненужного урожая – просто потому, что не успевают его переработать или пристроить по знакомым. И в то же время множество жителей Эстонии были бы счастливы получить в дар немного дачной продукции, которая, как известно, и вкуснее, и экологичнее магазинных фруктов и овощей „без вкуса и запаха“.

Спрос и предложение

В редакционной почте оказались два письма, авторы которых пишут об одной и той же проблеме, но с разных сторон.

„У меня сердце кровью обливается, когда собираю с травы крупные хрусткие сочные яблоки и ведрами ношу на компост, – делится своими переживаниями дачница Галина из Кийза. – А что еще делать? Сад большой, яблонь много. Когда-то бабушка снабжала яблоками и яблочным соком всю нашу большую семью, нас, внучат, у нее было восемь душ! Сейчас повырастали, поразъехались, дача досталась мне, а нашей семье столько не нужно. Но не рубить же бабушкины яблони? Они каждый год родят, стараются. И на работу ношу, и друзьям раздаю, но все равно яблок слишком много. Вот и идут в компост ведрами. А так жалко…“