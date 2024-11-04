Дизайнер рассказала, как выбрать недорогую функциональную кухню

„Модульная кухня имеет множество плюсов: во-первых, она значительно дешевле кухни на заказ, во-вторых, вам не нужно тратить время и ждать, когда придет готовая мебель, а в-третьих, вы можете самостоятельно спроектировать ее, выбрав нужное наполнение и дизайн“, — начала эксперт.

Говоря о преимуществах модульной кухни, Косарева также заявила, что ее можно собрать самостоятельно, не ожидая помощи профессионалов.

Еще один плюс, по словам дизайнера, — возможность в любое время приобрести дополнительные модули и изменить их расположение при необходимости.

При выборе модульной кухни Косарева призвала обратить внимание на то, чтобы ее стиль и цветовая гамма сочетались с общим дизайном интерьера. Следующим шагом дизайнер советует составить план, учитывая размеры кухни и расположение рабочих зон (мойки, плиты, холодильника).

После этого Косарева рекомендовала выбрать материалы для корпуса и фасадов модулей: ЛДСП, МДФ или другие. Эксперт отметила, что необходимо обратить внимание на качество фурнитуры и механизмов выдвижения ящиков, а также учесть дополнительные функции и аксессуары.

Чтобы сэкономить на покупке модульной кухни, по словам дизайнера, можно отказаться от верхних шкафов без потери функциональности.

„Довольно часто при проектировании кухни мы упускаем из виду вертикальное пространство, которое можно заполнить открытыми полками и корзинами для хранения бакалеи, специй, посуды или просто украсить аксессуарами, которые придадут интерьеру своеобразие“, — рассказала Косарева.

Эксперт отметила, что можно также сэкономить на корпусах модульной кухни, выбрав базовые варианты.