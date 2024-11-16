Шесть признаков того, что вашу электроплиту пора ремонтировать!

Стоит ли купить новый прибор или отремонтировать старый, подскажет специалист. Вот некоторые признаки того, что электроплита требует срочной замены или ремонта:

Также стоит знать, что причиной возгорания бытовой техники может быть не само устройство, а проблемы с электросистемой или какие-либо аномалии, например, от перенапряжения, вызванного ударом молнии, может загореться совершенно исправное оборудование. Именно поэтому важно, чтобы в доме был установлен датчик дыма и угарного газа, который всегда своевременно сообщает об опасности.

У каждого прибора есть свой срок службы, и именно устаревшая бытовая техника может быть пожароопасной. „Если вы знаете, что электроплиту не меняли 15 лет, определенно стоит задуматься о замене“, – подчеркнул руководитель подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла .

Как избежать таких инцидентов и какие признаки говорят о том, что электроплита нуждается в срочной замене или ремонте?

Похожий инцидент произошел в прошлом году в районе Мустамяэ на улице Куклазе, где в квартире в девятиэтажном жилом доме загорелась электрическая плита. К моменту прибытия спасателей активное горение уже прекратилось, и было установлено, что оно произошло внутри плиты. По первоначальной оценке руководителя спасательных работ, причиной возгорания мог стать скопившийся внутри плиты жир, который, в свою очередь, воспламенил теплоизоляционный материал плиты. Спасатели потушили возгорание и вынесли плиту из квартиры. Обязательный дымовой датчик в квартире отсутствовал.

Двадцатого октября в 19:16 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в поселке Рийзипере (волость Сауэ) на улице Метса в квартире горит электрическая плита и кухня заполнена дымом. Жильцы квартиры покинули помещение и предупредили других жильцов пятиэтажного дома, что необходимо эвакуироваться. Пожарные потушили возгорание к 19:53. Чтобы убедиться, что огонь не распространился дальше, были проверены все квартиры в доме. Скорая помощь осмотрела одного человека на месте, госпитализация никому не потребовалась.

· Варочная поверхность нагревается неравномерно. Если плита нагревается неравномерно (например, горячая только половина сковороды), это указывает на неисправность, требующую ремонта. Это может свидетельствовать, например, о неисправном нагревательном элементе.

· Странные звуки. Необычные звуки, такие как щелчки, гудение и т. д., могут свидетельствовать о проблемах с электрической или механической составляющей плиты.

· Варочная поверхность не работает. Если одна или несколько конфорок не работают, это явный признак того, что плита нуждается в ремонте.

· Неисправный терморегулятор. Если плита сама меняет температуру, это может привести к неравномерному приготовлению пищи или пригоранию. Проблема может заключаться в неисправном термостате или главном выключателе.

· Проблемы с электричеством. Если индикаторы электроплиты мигают или она сама выключается, это явный признак того, что плита нуждается в ремонте. Такие проблемы могут быть вызваны неисправным электрическим соединением, поврежденной проводкой или неисправной панелью управления.

· Необычные запахи. Если вы чувствуете необычный запах, исходящий от электроплиты, это является тревожным знаком, что плита нуждается в ремонте. Запах гари или химикатов может быть вызван, например, неисправным нагревательным элементом или поврежденной проводкой.

Важно! Если вы заметили одну или несколько из вышеперечисленных проблем, не используйте электроплиту и обратитесь к профессионалу.

Используйте для чистки только подходящие средства

Для ухода за кухонной плитой следует использовать только предназначенные для этого средства. Например, стекло, покрывающее керамическую плиту, легко поцарапать или повредить неправильными чистящими средствами и методами очистки. В результате некоторые функции могут работать хуже, а срок службы устройства может сократиться. Обязательно убедитесь, что прибор полностью остыл, прежде чем приступать к уборке.

Другие рекомендации

„Если вы уезжаете из дома на длительное время, лучше отключить от электросети все устройства, которые можно отключить“, – посоветовал Пярьяла и добавил, что, например, стоит разморозить холодильник и вытащить из него все продукты – так вы минимизируете риск возникновения пожара.

Если в доме есть домашние животные или дети, стоит предпочесть электрическую плиту с блокировкой. И хотя удобно оставлять на холодной плите сковороду или прихватки, всегда следует убедиться, что после готовки на плите и рядом с ней ничего не осталось.