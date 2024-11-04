ЭКСПЕРТ | Экономия на электроэнергии и отоплении может вместо выгоды принести убытки

Сихт добавляет, что для предотвращения плесени внутри здания следует поддерживать температуру в пределах 21-22 градусов, а помещения должны быть сухими и вентилируемыми.

Мы в Rendin сталкивались даже с такими случаями, когда ради экономии, в квартире и даже во всем жилом доме специально поддерживали слишком низкую температуру. „Низкая температура в помещении также создает благоприятную среду для образования плесени. Особенно в сопряжении с такими факторами, как устаревшая конструкция здания (что часто встречается в обычных панельных домах) и тяжелые погодные условия, например, сильные дожди и ветер“, — говорит юрист.

„В одном конкретном случае арендатор отключил подогрев пола и вентиляцию в ванной комнате, чтобы сэкономить на счетах за электричество и отопление. Более того, он не проветривал квартиру и держал дверь в ванную комнату закрытой даже после принятия душа. Из-за этого в ванной образовалась плесень, которая разрослась и на другие комнаты.

Сихт отмечает, что наиболее благоприятной средой для образования плесени являются помещения с плохой теплоизоляцией и отсутствием циркуляции воздуха: „Плесень может возникнуть и в совершенно бытовых ситуациях. Например, если во время приготовления еды не используется вытяжка или если после принятия душа не проветривается ванная комната“, — приводит она примеры из практики.

По словам Сихт, плесень — это проблема, которая встречается не только в холодный сезон. Экономия на отоплении может создать очень благоприятную среду для появления плесени. Более того, с наступлением осени и понижением температуры, уровень влаги в закрытых помещениях также повышается. „Поскольку плесень — это не только неприятное, но еще и вредное для здоровья явление, следует знать причину возникновения плесени и способы ее предотвращения“, — объясняет она.

Лия Сихт , глава юридического отдела Rendin, рассказывает, что в прошлый отопительный сезон они столкнулись с большим количеством случаев, связанных с плесенью и замершими трубами: „Именно желание сэкономить на электроэнергии и/или отоплении стало причиной многих из них“, — говорит она.

Как предотвратить появление плесени в съемной квартире?

По словам Сихт, профилактика и открытое общение помогают предотвратить появление плесени. „Прежде всего, арендодатель должен объяснить арендатору, как часто следует проветривать помещения съемной квартиры, на каких значениях поддерживать температуру пола, когда использовать кухонную вытяжку, как правильно поддерживать чистоту и прочее.

Во-вторых, если в арендуемом помещении есть проблемы с вентиляцией, арендодатель обязательно должен сообщить об этом арендатору. Обычно в старых многоквартирных домах нет современных (принудительных) систем вентиляции, а это значит, что жильцу придется время от времени проветривать помещения самому“, — говорит Сихт.

„Лучший способ сделать это — открыть окна и двери во всех комнатах одновременно и проветривать их в течение нескольких минут. Основная цель — это не охладить комнату, а позволить воздуху перемещаться между комнатами, поэтому держать только одно окно открытым будет недостаточно.

Предотвратить появление плесени поможет постоянный уход за влажными поверхностями. Особое внимание следует уделить ванной комнате и кухне. Высушите все поверхности, на которых может скапливаться влага“, — добавляет Сихт.

Еще одна проблема: замерзание труб

По словам Сихт, помимо плесени, в зимний период очень распространены случаи замерзания труб: „Здесь основную роль играет незнание. Например, если жилец впервые проживает в квартире с печным отоплением, то он не знает особенностей такого типа отопления“, — поясняет она.

Она приводит в пример случай арендной квартиры с печным отоплением и радиаторам. „Жилец редко топил печь и в целях экономии не использовал электрические радиаторы. При передаче квартиры хозяин обнаружил, что жилец отключил питание с главного электрощита, отчего в квартире замерзли трубы, а в оттепель квартиру затопило“, — поясняет Сихт.

Дровяные печи следует топить регулярно, чтобы поддерживать постоянный источник тепла и не допускать замерзания труб. В зимний период печь нужно топить даже 2 раза в день. Здесь опять-таки важно, чтобы арендодатель сам провел разъяснительную работу и объяснил арендатору, как следует ухаживать за квартирой/домом с печным отоплением.

Жильцы часто не знают, что, дом или квартира с печным отоплением требует особого ухода, и что следует отапливать даже те помещения, которые не используются ежедневно. А для того, чтобы не замерзли трубы, воздушный тепловой насос или радиаторы следует оставлять включенными, даже если вы планируете покинуть дом на более длительный период времени“, — подчеркивает Лия Сихт, глава юридического отдела Rendin.