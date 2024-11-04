ВИДЕО | Покупка бойлера в интернет-магазине вылилась в большую проблему

Родион решил воспользоваться интернет-магазином Kaup24.

„Купили тут бойлер 80 литров. Он стоил 280 евро. В один прекрасный момент он дал трещину, и весь кипяток потёк. Слава богу, рядом не было ребенка. Отработал бойлер больше года, но гарантия была два года“, - рассказал Родион.

Пришлось срочно вызывать сантехническую помощь. И вот вода была слита и бойлер снят. Дальше была сага с доставкой бойлера в Kaup24. А после этого - тишина и никакой обратной связи. Семье Родиона надоело жить без горячей воды и мыться у соседей, поэтому пришлось на время переехать к родственникам.

Герой сюжета все это время пытался связаться с магазином, и наконец ему ответили, что проблемой занимаются. „Как это занимаются? Прошло почти 40 дней, - возмутился Родион. - А у вас нет никакого ответа для меня. Он треснул, он не ремонтируется. Почему нельзя эту проблему вынуть из очереди гарантийных вещей и просто заменить товар, то есть отнестись к клиентам более разумно“.

А затем пришел все-таки письменный ответ, в котором подтвердили, что бойлер не подлежит ремонту. „Мы возвращаем деньги, потому что этого товара больше нет в наличии“, - сообщила фирма. „Деньги вернули, а я был полтора месяца без воды. Почему сразу это нельзя было сделать“, - негодовал Родион.

Клиенту предложили даже компенсацию - 30 звездочек от Kaup24, которые дают дополнительную скидку к какому-то купленному товару. „Это не деньги, а бонусные пункты внутри системы“, - пояснил Родион.

Герой сюжета ничего сверхъестественного не требует, но просит хотя бы компенсировать затраты на сантехников в размере 85 евро за демонтаж старого бойлера и монтаж нового.