ВИДЕО | Покупка бойлера в интернет-магазине вылилась в большую проблему
Онлайн-покупка как холодный душ. Покупка бойлера в интернет-магазине стала большой проблемой для Родиона, ведь через год устройство дало течь, передает программа „Зеркало“ на ETV+.
Родион решил воспользоваться интернет-магазином Kaup24.
„Купили тут бойлер 80 литров. Он стоил 280 евро. В один прекрасный момент он дал трещину, и весь кипяток потёк. Слава богу, рядом не было ребенка. Отработал бойлер больше года, но гарантия была два года“, - рассказал Родион.
Пришлось срочно вызывать сантехническую помощь. И вот вода была слита и бойлер снят. Дальше была сага с доставкой бойлера в Kaup24. А после этого - тишина и никакой обратной связи. Семье Родиона надоело жить без горячей воды и мыться у соседей, поэтому пришлось на время переехать к родственникам.
Герой сюжета все это время пытался связаться с магазином, и наконец ему ответили, что проблемой занимаются. „Как это занимаются? Прошло почти 40 дней, - возмутился Родион. - А у вас нет никакого ответа для меня. Он треснул, он не ремонтируется. Почему нельзя эту проблему вынуть из очереди гарантийных вещей и просто заменить товар, то есть отнестись к клиентам более разумно“.
А затем пришел все-таки письменный ответ, в котором подтвердили, что бойлер не подлежит ремонту. „Мы возвращаем деньги, потому что этого товара больше нет в наличии“, - сообщила фирма. „Деньги вернули, а я был полтора месяца без воды. Почему сразу это нельзя было сделать“, - негодовал Родион.
Клиенту предложили даже компенсацию - 30 звездочек от Kaup24, которые дают дополнительную скидку к какому-то купленному товару. „Это не деньги, а бонусные пункты внутри системы“, - пояснил Родион.
Герой сюжета ничего сверхъестественного не требует, но просит хотя бы компенсировать затраты на сантехников в размере 85 евро за демонтаж старого бойлера и монтаж нового.
„Безусловно, положение потребителя в случае поломки такого бытового прибора или бойлера очень тяжелое. в любом случае потребитель имеет право предъявить продавцу претензию на ремонт или замену. потребитель может выбрать вариант сам. А учитывая важность этой технологии, что ежедневная подача воды действительно элементарна, продавец также должен выполнить свои обязательства по проверке и ремонту в кратчайшие сроки. Для разных товаров это время может быть разным. Закон гласит, что ремонт должен быть произведен в разумные сроки. И в случае, если этот ремонт не будет произведен в разумный срок, потребитель имеет право отказаться от договора и потребитель имеет право получить свои деньги обратно“, - прокомментировал ситуацию руководитель секретариата комиссии по потребительским спорам Вейко Копамеэс.
„Продавец действительно обязан нести расходы, связанные с ремонтом. Это могут быть затраты на демонтажные работы или, например, стоимость транспортировки вещи продавцу и другие подобные затраты. И, как я уже сказал, продавец действительно обязан исправить это в разумные сроки в зависимости от важности вопроса для потребителя. В случае с бойлером сложно оценить, каким был этот разумный срок сейчас, но он уж точно не должен вызывать дискомфорт у потребителя и столь неоправданную реорганизацию условий жизни“, - добавил Копамеэс.
Тут-то и возникает главный вопрос в этой самой разумности. Более 40 дней - это разумный период или нет? „Зеркалу“ кажется, что не совсем разумный, тем более ситуация более чем понятная - бойлер треснул. Конечно, у героя сюжета также есть возможность востребовать компенсацию за переезд, затраты на проживание в другом месте, но всё это малоперспективно и возможно только через суд.
„Но получение возмещения во многом зависит от характера договора между сторонами, а также зависит от того, мог ли предприниматель предвидеть такой ущерб, причинил ли он этот ущерб с нарушением закона, и, конечно же, существуют и другие обстоятельства, которые могут влиять на сумму этого возмещения и на право его получение. Определенно не существует такой фиксированной суммы компенсации, на которую ответчик имеет право автоматически. Это оценивается в каждом конкретном случае, и продавец должен заранее знать, что в такой ситуации может произойти“, - подчеркнул Копамеэс.
Сам интернет-магазин ответил „Зеркалу“ только письменно. В своем письме Kaup24 сожалеет о случившемся и ссылается на то, что для оценки состояния бойлера, поскольку он прослужил более года, пришлось заказывать экспертизу, а вдруг все дело было в неправильном использовании или механическом повреждении. И эта экспертиза и заняла столько времени. Kaup24 отметил, что компенсировал герою сюжета затраты на демонтаж дефектного бойлера.
„Мне заплатили 40 евро, то есть половину от того, что просил“, - заявил Родион.
По оценке „Зеркала“, Kaup24 выполнил все вытекающие из закона условия и придраться не к чему.
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