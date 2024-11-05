Налицо одна из трех проблем: почему батареи наполовину холодные и как это исправить

Во время холодов важно, чтобы радиаторы отопления эффективно выполняли свою функцию. Но нередко можно заметить, что батарея нагревается неравномерно: одна часть остается холодной, в то время как другая — горячая. Это не только снижает комфорт в помещении, но и может увеличить энергозатраты. В большинстве случаев причина неравномерного нагрева радиаторов легко устранима, и чаще всего проблему можно решить самостоятельно, пишет Telegraf.