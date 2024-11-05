Налицо одна из трех проблем: почему батареи наполовину холодные и как это исправить
Во время холодов важно, чтобы радиаторы отопления эффективно выполняли свою функцию. Но нередко можно заметить, что батарея нагревается неравномерно: одна часть остается холодной, в то время как другая — горячая. Это не только снижает комфорт в помещении, но и может увеличить энергозатраты. В большинстве случаев причина неравномерного нагрева радиаторов легко устранима, и чаще всего проблему можно решить самостоятельно, пишет Telegraf.
Причины неравномерного нагрева радиаторов
Воздух, который накапливается внутри системы отопления, может заблокировать движение горячей воды, что приводит к частичному нагреву радиатора. Типичные симптомы воздуха в батарее — бульканье и постукивание внутри радиатора. Решение этой проблемы — прокачка радиатора для удаления скопившегося воздуха. Это простой процесс, который можно выполнить с помощью специального ключа или даже отвертки.
Еще одна проблема плохого нагрева радиатора — неисправность термостата. В таком случае горячая вода не сможет свободно циркулировать по всей поверхности радиатора. Проверка термостата и разблокировка его иглы может помочь устранить проблему. Если самостоятельно не удается решить проблему, рекомендуется обратиться к специалисту.
Со временем внутри радиаторов могут образовываться отложения из ржавчины, грязи и других загрязнений, что приводит к их частичной блокировке и снижению теплопередачи. Для устранения такой проблемы может потребоваться промывка радиаторов. Это более сложный процесс, но его можно выполнить самостоятельно или с помощью профессионального сантехника.