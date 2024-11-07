Дизайнер интерьеров IKEA рассказала о новогодних тенденциях 2024 года

Она также отмечает, что обновление мягкой мебели, например, подушек и пледов, при помощи праздничных тонов может существенно повлиять на образ вашего дома. Добавив на стол праздничную скатерть или сделав композицию со свечами и шишками в центре стола, может быстро освежить пространство без больших затрат.

Красный – традиционный праздничный цвет. Миквере считает, что в этом году в тренде еще больший акцент на красный цвет, создающий праздничную атмосферу. „Использование красного цвета в декоре, будь то плед, свеча или скатерть, подчеркивает новогоднее настроение. В этом году в тренде сочетание красного с приглушенными тонами, такими как пастельный розовый и зеленый“, – объясняет она.

Дизайнер интерьеров подчеркивает, что тренд этого года – элементы северной природы в доме. Будут популярны украшения таких форм, как грибы, шишки и ягодные венки. „Скандинавская природа находится в центре внимания, а земляные тона, такие как коричневый, ржавый, терракотовый и зеленый, создают богатый фон для лесных существ, как мифических, так и реальных. Украшения, вдохновленные природой, среди которых белки, лисы и особенно грибы, привносят в наши жилые помещения причудливое очарование, напоминающее лес“, – говорит дизайнер интерьеров.

„В этом году тенденции новогодних украшений сочетают в себе традиции и инновации. Если сравнивать тенденции из года в год, то можно заметить, что они смещаются в сторону более продуманных решений ручной работы. От ретро-орнаментов до расписанных вручную статуэток, вдохновленных обиходом наших бабушек и дедушек, шведским фольклором и нашим собственным умением. Эти тенденции сосредоточены на творчестве, природе и экологичности, что позволяет создать уникальную и волшебную праздничную атмосферу в современном духе“, – говорит руководитель отдела дизайна IKEA Брита Миквере .

Элементы, напоминающие о природе

Зелень популярна всегда, он же является основной тенденцией и в этом году. Полные, пышные и украшенные ягодами гирлянды заявляют о себе, добавляя в интерьер текстуру и изобилие. Эти декоративные гирлянды одинаково хорошо смотрятся как на стене, так и на входной двери, в окне или на сервированном столе, создавая нужную праздничную атмосферу. Дизайнер интерьеров подчеркивает, что реалистичные искусственные растения, которые сохраняют свой вид из года в год, позволят сэкономить время и ресурсы в долгосрочной перспективе, а если их по-разному декорировать, то они всегда будут оригинальны.

„Подумайте о декоре в скандинавском стиле с такими природными элементами как сосновые шишки, деревянные украшения и сушеные апельсиновые дольки. Украшения ручной работы, сделанные из натуральных материалов, могут внести свежую нотку практически без затрат“, – делится Миквере.

Новая жизнь старых украшений

Дизайнер интерьеров предлагает использовать старые украшения по-новому, например, перекрасить их в модные цвета или добавить ленты и зелень к уже имеющимся предметам. „В этом году основное внимание уделяется персонализированным украшениям ручной работы. Семейные реликвии, самодельные украшения и уникальные безделушки, которые рассказывают историю или имеют сентиментальную ценность сейчас в тренде, и, скорее всего, будут оставаться частью тенденций еще долгие годы“, – делится дизайнер интерьеров.

Она рекомендует перед праздником разобрать все украшения и проанализировать: что оставить, что отдать, что сломалось, но можно починить, что можно использовать повторно и какие новые акценты могут подойти. Проверьте, не повреждены ли кабели гирлянд, или, возможно, пришло время заменить старые на новые энергоэффективные.

Светильники для темных вечеров

Ничто так не создает уют в самое темное время года, как мягкое, теплое освещение. Фонарики на батарейках и светодиодные гирлянды стали неотъемлемой частью зимних праздников. Не стоит также забывать о свечах и композициях из свечей – в подставках, подсвечниках или даже сами по себе они создают неповторимое праздничное тепло для любого дома.

„В зимние праздники у шведов есть традиция размещать в окне огони: декоративные светильники, настольные лампы или светодиодные гирлянды. Самые энергоэффективные – LED гирлянды и лампочки. Светодиодные (LED) лампочки служат дольше и потребляют меньше энергии, чем лампы накаливания. Стандартная LED лампочка на 250 люмен, работающая круглосуточно, потребляет всего 1,31 кВт/ч в месяц, то есть вы потратите всего несколько десятков центов, в зависимости от тарифов вашего поставщика электричества“, – говорит дизайнер интерьеров.

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