Секрет – в порядке слоев: как правильно застилать постель, чтобы было теплее

Чтобы даже в самую холодную ночь спать в тепле, повторите этот простой трюк. Принцип многослойности работает не только в одежде, но и в постели.

Как правильно застилать постель зимой

Принцип многослойности в холодное время работает не только с одеждой, но и с любыми тканями в принципе. Используйте его для того, чтобы было тепло ночью. Секрет – в правильном порядке теплых одеял.

Первым постелите фланелевую простыню. Оно будет отлично удерживать тепло. Затем возьмите несколько одеял и распределите их в зависимости от того, насколько они теплые.

Прежде всего, выберите самое теплое из ваших одеял. Она будет основным источником тепла. На нее можно класть другие одеяла, но лучше, если верхним слоем будет лежать тяжелый плед.

Между слоями ткани образуются воздушные прослойки, отлично сохраняющие тепло.