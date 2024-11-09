Действительно ли нужно сортировать белое, темное и цветное белье перед стиркой?

Но сохранилась ли эта привычка в наше время? Вот что нужно знать, если вы не уверены, нужно ли разделять одежду при стирке и как вообще ее сортировать.

Существует явный разрыв между поколениями, занимающимися стиркой. Если наши родители, бабушки и дедушки относились к этому занятию с большим усердием, то в наши дни к стирке одежды относятся гораздо более легкомысленно. И есть простая причина, по которой молодое поколение уже не так строго относится к стирке темного с темным и светлого со светлым.

Сортировка одежды перед стиркой по-прежнему имеет определенные преимущества, но, по мнению Lifehacker, необходимость в этом дополнительном шаге снизилась с ростом быстрой моды и синтетических тканей. Синтетические материалы, как правило, менее склонны к выцветанию и потере цвета, чем натуральные волокна, хотя в долгосрочной перспективе они гораздо хуже сохраняют форму. Быстрая мода также означает, что одежда стала дешевле, чем была на протяжении всей истории человечества; в результате люди меньше заботятся о сохранении своего гардероба на долгие годы.

Моющие средства также значительно усовершенствовали свои формулы, что позволило значительно улучшить защиту цвета без особой помощи с вашей стороны. Использование холодной воды для стирки также помогает снизить вероятность выцветания.

Как разделить белье

Несмотря на то, что сортировать одежду перед тем, как бросить ее в стиральную машину, стали гораздо реже, все же есть случаи, когда это просто необходимо. Не стоит одновременно стирать полотенца и грязную одежду: разница в весе и материале повлияет на то, насколько хорошо они отстираются и высохнут. Также следует отделить одежду для тренировок от повседневных нарядов – материал спортивной одежды может быть водостойким и требовать другого типа моющего средства.