Действительно ли нужно сортировать белое, темное и цветное белье перед стиркой?(1)
Все мы видели классическую сцену из ситкома: кто-то стирает свои белоснежные вещи с красным носком, а в итоге в корзине оказывается одежда ужасного розового оттенка. Они явно оплошали и забыли тщательно разделить белье, пишет Delfi Dom&Sad.
Но сохранилась ли эта привычка в наше время? Вот что нужно знать, если вы не уверены, нужно ли разделять одежду при стирке и как вообще ее сортировать.
Существует явный разрыв между поколениями, занимающимися стиркой. Если наши родители, бабушки и дедушки относились к этому занятию с большим усердием, то в наши дни к стирке одежды относятся гораздо более легкомысленно. И есть простая причина, по которой молодое поколение уже не так строго относится к стирке темного с темным и светлого со светлым.
Сортировка одежды перед стиркой по-прежнему имеет определенные преимущества, но, по мнению Lifehacker, необходимость в этом дополнительном шаге снизилась с ростом быстрой моды и синтетических тканей. Синтетические материалы, как правило, менее склонны к выцветанию и потере цвета, чем натуральные волокна, хотя в долгосрочной перспективе они гораздо хуже сохраняют форму. Быстрая мода также означает, что одежда стала дешевле, чем была на протяжении всей истории человечества; в результате люди меньше заботятся о сохранении своего гардероба на долгие годы.
Моющие средства также значительно усовершенствовали свои формулы, что позволило значительно улучшить защиту цвета без особой помощи с вашей стороны. Использование холодной воды для стирки также помогает снизить вероятность выцветания.
Как разделить белье
Несмотря на то, что сортировать одежду перед тем, как бросить ее в стиральную машину, стали гораздо реже, все же есть случаи, когда это просто необходимо. Не стоит одновременно стирать полотенца и грязную одежду: разница в весе и материале повлияет на то, насколько хорошо они отстираются и высохнут. Также следует отделить одежду для тренировок от повседневных нарядов – материал спортивной одежды может быть водостойким и требовать другого типа моющего средства.
Не включайте в загрузку и свои последние винтажные находки, поскольку старым вещам может потребоваться более щадящий режим (возможно, их даже придется стирать вручную). А если у вас есть нижнее белье из шелка или кружева, положите его в отдельную загрузку, чтобы убедиться, что оно не зацепится за другие вещи.