Трюк со свечой поможет сократить расходы на отопление: что нужно сделать

Профессионалы обычно выявляют утечки при помощи тепловизоров, но существует простой способ, который доступен каждому. Проверить герметичность окна можно с помощью свечи или ароматической палочки — для этого потребуется всего несколько минут.

Как провести проверку герметичности

Убедитесь, что в помещении нет сквозняков и посторонних источников воздуха, чтобы тест был максимально точным. Зажгите обычную чайную свечу или ароматическую палочку, так как даже небольшое колебание пламени или направления дыма поможет обнаружить утечку воздуха.

Осторожно поднесите зажженную свечу к оконной раме, водя вдоль уплотнителей и стыков. Если пламя свечи колеблется или дым от ароматической палочки отклоняется в сторону, это явный признак утечки воздуха через негерметичные участки.

Будьте осторожны, чтобы не подносить огонь слишком близко к шторам или другим легковоспламеняющимся материалам.

Почему важно следить за герметичностью окон

Герметичные окна не только снижают энергопотери, но и препятствуют развитию плесени. Регулярно очищайте уплотнители и следите за чистотой окна, чтобы поддерживать их функциональность. Простая проверка поможет вам выявить и устранить утечки, сохраняя тепло и комфорт в вашем доме.