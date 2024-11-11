Как сохранить яблоки свежими надолго? Используйте этот простой трюк

Ключ к тому, чтобы сохранить их свежими до тех пор, пока вы не сможете их съесть? Влажность.

Дополнительная влага помогает сохранить свежесть овощей и фруктов, уменьшая количество гнилых продуктов, которые приходится выбрасывать. Влажный воздух не дает продуктам терять воду, предотвращая их усыхание.

Яблоки – один из тех фруктов, которые выигрывают от высокой влажности. Идеальная среда для их хранения – температура от 30 до 35°F и относительная влажность воздуха от 90 до 95 процентов.

Если у вас нет под рукой холодного и сырого погреба, где яблоки могли бы храниться в условиях повышенной влажности, положите их в холодильник, завернув во влажное бумажное полотенце. Можно также положить их в полиэтиленовый пакет, но не забудьте проделать в нем несколько отверстий, чтобы выпустить газ этилен, который выделяют фрукты при созревании. Если есть возможность, храните яблоки в ящике холодильника, так как там влажность будет выше, чем в остальном холодильнике. Только будьте осторожны и не храните их вместе с другими продуктами, чувствительными к этилену, например с клубникой – газ, выделяемый яблоками, приведет к тому, что другие продукты начнут быстрее гнить.

Если вы находитесь в продуктовом магазине, вы можете купить яблоки, которые уже долгое время ооставались свежими. Хранение в контролируемой атмосфере - содержание фруктов при строго контролируемой температуре и уровне кислорода и влажности - позволяет сохранить свежесть яблок в течение нескольких месяцев, а то и года после сбора урожая. Именно поэтому вы можете наслаждаться фруктами круглый год, хотя в основном их собирают с июля по октябрь.