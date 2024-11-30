ЭКСПЕРТ | Летнюю технику зимой надо хранить так, чтобы весной ее снова можно было использовать

„Технику для хобби следовало было бы проверять более тщательно хотя бы раз в год — при сезонном техобслуживании проверяется вся машина — электрическая система, системы отопления и охлаждения, освещение, состояние двигателя, ходовая часть, тормоза и т. д. Это важно как для срока эксплуатации машины, так и, собственно, для безопасности самого водителя“, — добавил Силт.

„Если машина всю зиму будет содержаться в хороших условиях, можно спокойно провести техническое обслуживание осенью, чтобы быть готовым к весне, и потом не стоять в очереди. При этом, если интервал между регулярным техническим обслуживанием позволяет, то обслуживание машины все же лучше провести перед началом сезона, чтобы быть уверенным, что проблемы, возникшие за зиму, будут обнаружены и устранены, ведь именно то, что машиной не пользуются, может вызвать проблемы. Например, вы можете обнаружить, что прихватило тормоза, спустила шина, начала подтекать жидкость“, — рассказал Силт.

„Лучше всего зимой хранить мотоциклы, газонокосилки и другую технику в теплом и сухом помещении. Если у вас нет такого места, и вам приходится выбирать, например, хранить технику в сыром гараже или на открытом воздухе, первый вариант все равно будет предпочтительнее. Если хранить технику приходится на открытом воздухе, водонепроницаемый чехол не полностью защищает от влаги, но все же обеспечивает некоторую защиту от непосредственного воздействия неблагоприятной погоды. В этом случае в хорошую сухую погоду стоит снять чехол и дать машине проветриться“, — посоветовал Силт.

По словам Мортена Силта, самое главное – правильно помыть и почистить технику перед длительным зимним хранением. „Грязь, скопившаяся на мотоцикле или на садовой технике, способствует накоплению влаги, что, в свою очередь, ведет к образованию ржавчины и различным повреждениям. Кроме того, в конце мотосезона соответствующие службы могут начать посыпать дороги солью, и со слоем такой грязи оставлять машину стоять на зиму не стоит“, – сказал Силт.

По словам Мортена Силта, в нашем климате одной из самых чувствительных частей машин является аккумулятор – если квадроцикл или мотоцикл не используется зимой, имеет смысл отключить аккумулятор от цепи. „Если машина стоит в холодном помещении, аккумулятор следует снять, перенести в тёплое помещение и обязательно время от времени заряжать. Разрядившийся аккумулятор, который хранят в холодном помещении, легко может выйти из строя, кроме того, многие другие проблемы с электрикой также возникают из-за разряженной батареи“, — сказал Силт.

„Люди обычно не знают, что оставленное на хранение топливо через несколько месяцев начинает терять свои свойства и может загустеть. Если заранее известно, что зимой машиной никто пользоваться не будет, лучше слить старое топливо в конце сезона, или время от времени добавлять в бак свежее. И, если есть такая возможность, время от времени машину следует заводить“, – добавил Силт.

По словам менеджера по обслуживанию Velt Motocenter, зимой стоит несколько раз в месяц заводить долго стоящую машину, и дать ей прогреться. „Это приводит в движение все системы, масла и топливо и предотвращает образование отложений и потенциальных засоров“, — посоветовал Силт.

„Кроме того, я советую зимой иногда хотя бы просто подвигать туда-сюда машину, которой не пользуются, чтобы тормозные колодки не прихватило, а также, чтобы уменьшить скопление влаги и возможное образование коррозии“, – сказал Силт.

„На самом деле, зимой стоит поглядывать на свою технику, чтобы убедиться, что она в порядке. Например, из-за микротрещины шина может медленно сдуться, если долго стоит. Поэтому во время зимнего хранения необходимо следить за тем, чтобы шины всегда были полностью накачаны – если тяжелая машина постоит несколько месяцев на спущенной шине, шина может сильно деформироваться, и может случиться так, что весной ее уже нельзя будет использовать“, – сказал менеджер по обслуживанию Velt Motocenter.

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