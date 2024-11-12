Как на самом деле нужно хранить бананы: простой трюк

Существуют простые способы, которые позволят продлить срок „жизни“ бананов на несколько недель. Так, большинство фруктов производят вещество под названием этиленовый газ - это естественный гормон роста, который отвечает за их созревание. Если сложить в одну емкость много фруктов, то этого газа накопится много. Кроме того, из стеблей бананов выделяется много этилена, что плохо влияет на состояние фруктов, которые хранятся рядом.