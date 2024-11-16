Дизайнер IKEA: преобразите ваш дом в уютный зимний оазис

При выборе аксессуаров важна простота. „Помните, что меньше — значит больше. Ограничьтесь 2-3 цветами и экспериментируйте с ними. Замените легкие летние ткани на более плотные и фактурные осенью и зимой. Используйте глубокие теплые цвета, такие как темно-красный или синий, чтобы передать настроение сезона,“ — рекомендует дизайнер. Она также добавляет, что сезонные украшения, такие как свечи, венки или гирлянды, могут мгновенно поднять праздничное настроение в любой комнате.

Мягкие ткани также играют важную роль в добавлении комфорта. „Привнесите мягкий, фактурный текстиль: пледы, подушки и ковры, чтобы сделать дом более теплым и уютным. Смешивание текстур, таких как трикотажные одеяла, подушки, искусственный мех, добавляет визуальный эффект и делает пространство более мягким. Эти элементы можно разместить на диванах, креслах, стульях или разложить на полу, создавая ощущение уюта и многослойности,“ — отмечает дизайнер.

С наступлением коротких дней освещение становится ключевым элементом для создания уютной и гостеприимной атмосферы дома. Дизайнер интерьеров рекомендует использовать многослойное освещение для создания теплого эффекта. „Вместо того чтобы полагаться только на верхний свет, сосредоточьтесь на нескольких светильниках с теплым, мягким освещением: свечи, настольные лампы, гирлянды из LED-ламп или декоративные светильники, которые подсвечивают разные углы комнаты,“ — советует Миквере.

Как создать такую уютную атмосферу, которая будет способствовать отдыху? По мнению дизайнера интерьеров, даже небольшие изменения могут значительно повлиять на уют дома и не потребуют больших затрат.

„Создание уютного, защищенного пространства дома, также называемое „cocooning „или домоседство, помогает нам почувствовать комфорт и безопасность, особенно зимой. По данным исследования IKEA о жизни дома, для более трети в Эстонии отдых дома является важным фактором для поддержания душевного равновесия. В зимние праздники мы чаще позволяем себе полностью погрузиться в это уютное состояние,“ – отмечает руководитель отдела дизайна интерьеров Брита Миквере .

Для финального штриха обратите внимание на небольшие, но значимые детали. „Ароматические свечи, чашка горячего чая, поднос с закусками и хорошая книга — и у вас готова обстановка для приятных, расслабляющих моментов дома,“ — делится дизайнер интерьеров.

Сила природы

Натуральные элементы играют важную роль в создании уютного и гостеприимного пространства. Помимо растений, использование природных материалов, таких как ротанг, бамбук, лен и керамические аксессуары, добавляет теплоту и текстуру в любую комнату. Эти материалы также помогают создать ощущение близости к природе и способствуют расслабляющей атмосфере.

Личные элементы также придают пространству индивидуальность и отражают нашу сущность. „Добавьте предметы, которые имеют для вас сентиментальную ценность, будь то фото в рамке, произведение искусства или сувенир с запоминающейся поездки. Эти личные детали не только добавляют характер, но и делают пространство более значимым для вас,“ — отмечает дизайнер интерьеров IKEA.

Место для себя и о себе

Личное счастье и умение расслабляться часто связаны с уединением. Идеально, если у нас есть возможность уединиться от внешнего мира и отдохнуть в уютном уголке, созданном исключительно для себя. Однако дизайнер интерьеров предлагает, как создать уютное, личное пространство даже в общей гостиной.

„Это может быть просто удобное кресло с подставкой для ног и деревянной табуреткой, которая послужит как небольшой столик. На эту импровизированную поверхность можно поставить поднос с чайником, свечу, а затем, завернувшись в плед, насладиться книгой, фильмом или другим приятным занятием,“ — говорит Брита Миквере.

Она добавляет, что можно создать такой временный уголок даже на диване в гостиной: „Постелите мягкий ковер, обернитесь в плед, поставьте рядом небольшой столик или поднос с необходимыми предметами для уюта,“ — улыбается дизайнер интерьеров.